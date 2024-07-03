自由開講》期許AI內閣 落實國家希望工程

◎廖明輝

賴清德總統的「國家希望工程」，行動創新AI內閣需要跨部會合作，積極落實政策並讓人民有感。（資料照）

賴清德總統的「國家希望工程」，在科技政策方面，主要透過「創新經濟、智慧國家」、「淨零轉型、永續台灣」以及「健康台灣、樂齡幸福社會」三大主軸，展現台灣未來發展的國家願景。為了達成這些目標，行動創新AI內閣需要跨部會合作，可以借鑒《臨界戰略》書中所運用的4F思維：發現問題（Find）、面對挑戰（Face）、框定方向（Frame）、形成方案（Form），積極落實政策並讓人民有感。

借鑒《臨界戰略》書中所運用的4F思維

首先，在發現問題（Find）方面，創造流動以暴露真正的問題。例如，台灣雖擁有強大的科技產業基礎，但在國際競爭力和韌性提升方面仍面臨挑戰。如何在地緣經濟碎片化及全球供應鏈重組的背景下保持台灣半導體產業的領先地位，如何確保AI技術惠及所有民眾，而不僅是少數科技精英，這些都是需要深入反思的問題。同時，台灣也面臨能源結構轉型和產業低碳化的挑戰，如何推動多元綠能發展，實現2050淨零目標，需要透過跨黨派溝通以凝聚共識。此外，台灣的醫療體系和長照服務雖然取得一定成果，但在醫療人員待遇、長照服務覆蓋率和品質方面仍需進一步優化政策和資源配置。

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其次，在面對挑戰（Face）方面，面對問題必須挑戰自我，勇敢面對。例如，提升產業國際競爭力和韌性，需推動核心戰略產業和五大信賴產業發展，並透過國際合作拓展市場。智慧科技島的建設需強化半導體國家級戰略，促進AI產業化和產業AI化。在淨零轉型方面，台灣需推動第二次能源轉型，擴大民間儲能容量及建置強韌電網，推動綠色金融和本土綠色金融體系，透過碳定價與市場機制，加速產業低碳轉型。對於健康台灣，改善醫療人員工作環境和待遇是當務之急，並推動長照3.0，強化重度失能者的照顧，優化服務機構，提升社區服務據點的功能，推動居家醫療與長照接軌。

對於健康台灣，改善醫療人員工作環境和待遇是當務之急，並推動長照3.0，強化重度失能者的照顧。（資料照）

接下來是框定方向（Frame），將問題的改善與行動框定到行政院相關部會日常工作的當責範圍，是實現國家希望工程的重要步驟。確保每個部會在各自範疇內發揮作用。政府需建立跨部會協調機制，確保政策一致性和執行力，並透過數位科技手段提升透明度和社會大眾參與度。

最後是形成方案（Form），形成創新解決方案是實現國家希望工程的關鍵。創新經濟和智慧國家需建立以人為本的智慧新社會，打造創新創業雨林生態系，並發展綠色成長新戰略。政府需改進政策和管理體系，鼓勵企業和民眾參與創新經濟建設，並透過國際合作提升科技創新能力。在淨零轉型方面，可以透過建立國際諮詢顧問團協助產業低碳轉型。對於健康台灣，需落實「健康憲章」，提升醫療服務品質，增進國人健康，推動智慧醫療和精準醫療，建立一體式長照服務體系。

總結來說，賴清德總統的國家希望工程，可以透過AI內閣的行動創新和跨部會合作，聚焦在創新經濟、淨零轉型和健康台灣三大主軸上，建設台灣成為民主和平、創新繁榮、公益永續的美好家園。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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