自由共和國》吳誠文／健康台灣—科技與人文共榮並進

吳誠文/南臺科技大學校長、國家運動科學中心董事長

賴清德副總統曾經宣示說台灣應該協助世界更和平、更穩定、更繁榮。要達到這個目標,很顯然台灣的體質還要繼續強化。另外他也提出了「健康台灣」的國家願景,雖然起始點是從台灣傑出的醫療體系出發,但這其實是一個了不起的願景,因為它的廣義解釋正好呼應前面一點:一個健康的台灣才能協助世界和平、穩定與繁榮。依此演繹,健康台灣至少涵蓋下列三個面向:健康的國民、健康的文化及健康的產業。這三個面向都是邁向健康台灣重要的元素,也聯結到不同年齡層的國民迫切期待改善的議題,而且以台灣的科技實力是可以逐步達成的目標。

首先,健康的國民從醫療院所的觀點來看,主要會注重在醫療與健保系統的持續精進,提升其品質與效率,也可能把年長者與嬰幼兒照護涵蓋進來。但即便如此,醫療院所一般只會接觸到傷病患者,絕大多數國民從出生到終老,大部分的時間在健康或亞健康的狀態,在人生的求學與工作階段可能逐漸累積不利健康的諸多因子,但因為忙碌或沒有警訊而長期被忽視,造成年長以後健康快速惡化的後果。因此,健康的國民指的是政府能時時刻刻關心照護全體國民,協助促進他們的身心健康,這部分建議政府可以學習美國塑造「人人運動、終身運動」(Sport for All, Play for Life)的國家政策以促進全年齡層國民的身心健康。要達到這個目的,建議政府發展全民健康資料庫並聯結到健保資料庫,鼓勵民間應用AI科技促進健康的文化,特別是運動、休閒、餐飲等重要元素,提供國民維持身心健康的精準服務。

至於健康的文化,它指的不只是藝文的面向而已,它其實涵蓋了國民生活所有的軌跡,亦即,我們在文化層面的接觸包含了家庭生活、教育學習、工作、運動、餐飲、藝文、建築景觀、休閒娛樂、旅行、通訊、交通、探險、社交、宗教、政治、衣著打扮、科技體驗等等,所有這些文化元素都是國民的基本需求。文化層面相關產業的高值化是提升文化品質與價值的關鍵,而健康的文化仰賴政府能鼓勵引導民間發展相關產業,均衡地滿足國民對這些文化元素的基本需求。

健康的產業指的是在維護環境永續不過度消耗地球資源的前提下,均衡發展產業以型塑健康的文化並支撐國民的經濟與生活需求。除了高值化與文化相關的產業外,在勞工短缺的限制下,應加速企業數位轉型與AI化,減少勞工需求並提升從業人員能力與效率。另外,利用全球對於環境永續逐漸升高的需求,應加速企業綠色轉型與AI化,如此在產業AI化的目標上可以事半功倍。為了高值化相關產業以提升我們文化的品質與價值,建議政府改良社會保險系統以更合理分配所得,改良過程順勢推動政府AI化以提升效率與品質;建議政府檢討社區發展政策以滿足國民運動場館需求,在城鄉發展上運用科技提供國民更平等均衡的文化內涵與水準;以及,建議政府善用科技實力發展運動科技產業以促進運動文化融入社會文明(健康生活形態),因為運動文化融入社會文明可以把運動元素帶進到生活各層面,促進健康的文化。

在新世代的年輕人部分,面對快速變遷的社會與產業結構、國際情勢等,已經顯現出與上世代截然不同的焦慮,特別是大多數的年輕人對於薪資、房價、育嬰等有無能為力的挫折感。台灣高科技業一枝獨秀的確造成越來越明顯的所得分佈M型化與南北城鄉差距,年輕人的感受尤其明顯。政府宜善用AI於政策制定與施政,並引導服務業提升品質與薪資水準。非研究型的高等教育系統應脫離學術至上的象牙塔,落實與產業的聯結。政府可以改善學術評量機制以鼓勵這批高階人力資源指導學生協助社會各行業數位轉型與智慧化,而學生在實務中的學習更可以加速培育新產業所需的人力,對於滿足產業與年輕人的訴求可以立竿見影。

