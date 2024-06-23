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自由廣場》儘速成立「全國廢棄物處理會報」

2024/06/23 05:30

◎ 林基興

賴總統要二○三○年「癌死者減三分之一」。劍及履及，日前他宣佈將召集「健康台灣」等三委員會。

日前，《環境研究》期刊刊登台大公衛的研究，表示空污提升罹患肺腺癌風險，甚至比每天吸菸一包以上的重度吸菸者還要高。環境部彭啟明部長說「大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收」，因為垃圾百岳漫佈全島。試問：即使賺得全世界卻賠上自己生命，到底有什麼意義呢？

當前，垃圾近百萬噸，分佈近百處。全國僅十五縣市設焚化設施，例如，新竹縣無設施，而請鄰近焚化廠代勞，這就衍生問題，例如，「看人臉色排隊」、亂棄於偏僻處、趁風雨偷棄；新竹縣垃圾掩埋場近五年自燃近七十次，空污弄得附近居民哀嚎不已。

國人對焚化廠接受度低，但其實只要符合國際規範即可，民眾應要求監督與國家提供專家檢測，而非盲目反對，畢竟缺乏焚化廠才慘，臭味與污水瀰漫，自焚空污更傷人。

我們需立即成立「全國廢棄物處理會報」，每月由行政院長主持解決問題。例如，今年四月，環境部曾提要與經濟部、內政部、國科會、農業部、衛福部、交通部等部會，共同會商「工業、農業、營建、生活」四類廢棄物；但部會無心而知易行難。

其次，《廢棄物清理法》卅二條規定，工業區應規劃專屬廢棄物處理設施，但廿多年來沒落實，六十二個工業區只三個區設有害事業廢處理設施，導致全台非法濫倒猖獗。

第三，「一縣市一焚化廠」的政策須改進，包括「全國廢棄物處理會報」通盤長期規劃，更新與協調各縣市焚化爐，包括歲修時間錯開與互通有無。

第四，全國實施垃圾費隨袋徵收，以往隨水費徵收，則民眾無感，證據是北市隨袋徵收後的垃圾量減少三分之二。

第五，網購外送是近年垃圾增量主因，需協調獎懲對策，包括懸賞環保創意（crowd-sourcing）。

（作者為大學教授）

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