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自由開講》由立法院「開罰單」之救濟談起

2024/06/28 16:07

◎ 陳逸南

目前公布生效的「立法院職權行使法」規定有關調查權之行使及聽證會之舉行，立法院對人民「開罰單」及其救濟程序之規定如下。

該法第48條第2、3項規定：法人、團體或社會上有關係人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

該法第59條之5第2、3項規定：無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，得經立法院院會決議，處新臺幣一萬以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰。前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

該法第59條之5第6、7項規定：出席聽證會之社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處新臺幣二萬元以上二十萬元以下之罰鍰。前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

我們發現，有關立法院調查權之行使，以及聽證會之舉行，其中「罰鍰處分」的規定，立法院對人民「開罰單」，產生了人民公法上金錢給付義務，可能有行政執行法之適用，給人民帶來感嚇，侵害人民基本權利（例如財產權），卻跳過訴願程序，直接由行政訴訟程序救濟，有些怪異。

按現行行政訴訟法，第1條（立法目的）：行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨。第2條（行政訴訟審判權之範圍）：公法上之爭議，除法律別有規定外，得依本法提起行政訴訟。

平心而論，立法院對人民「開罰單」是一種立法權行為，而同時身兼「立法者」及「執法者」，經立法院院會決議對人民「開罰單」，應該不是行政處分，因為在五權憲法體制下，立法、司法、監察機關，沒有為行政處分之權，是憲政常態。至於立法院「開罰單」是否為「公法上之爭議」，其真正救濟程序應該為何？期盼大法官們早日釋憲，給人民答案。

至於立法院「開罰單」是否為「公法上之爭議」，其真正救濟程序應該為何？期盼大法官們早日釋憲，給人民答案。（法新社）

（作者為仲裁人）

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