綠學院觀點》【綠色人才領航地圖十一】別人裁員我們徵人！新能源軟體工程師成市場寵兒

我們可以很大膽地說，新能源產業需要多少機電工程師，也就需要相同數量的軟體工程師，這兩者都是市場上極為稀有的人才。

謝芳吉

因應碳中和時代需求，低碳的風電、光電等間歇性能源大量併入電網，電力的儲存與轉移成為重要的課題，儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網，都以電池作為電力儲存與轉移的工具，能處理這類工作的人就是我們上一篇談到的機電工程師。

我們活在一個虛實整合的世界，同理可證，可見的機構硬體之外，一定還有不可見的軟體介面整合、控制、數據處理的工作，這就是【綠色人才航海去】系列的第十個最有潛力的綠色工作：新能源軟體工程師。

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為什麼新能源軟體工程師也這麼熱門？

我們可以很大膽地說，新能源產業需要多少機電工程師，也就需要相同數量的軟體工程師，這兩者都是市場上極為稀有的人才。

這一聽就是幾千個職缺的大事！怎麼會沒人補位呢？

我們對於軟體工程師的想像可能是一群寫程式、架網站、寫APP、架電商平台、搞AI的工程師，這些人看起來都是轉行到新能源成為軟體工程師的潛在人才，但轉行沒有想像中容易。

首先，新能源本身就是新的應用場景，懂電力系統的幾乎都已經在台電工作，更不要說懂電力又懂軟體的人才，我都沒認識多少個。

再者，新能源每個領域都是一個小宇宙，每個介面都需要整合，小至電池芯在充放電使用過程中的平衡與保護、移動載具的動力輸出、表後儲能、微電網應用，大至與電網併聯、透過SCADA來管理整個電網，都替上面這些寫一般程式的軟體工程師創造進入門檻。不過換個角度想，這代表一旦成為新能源軟體工程師，你的工作就穩了，歡迎你看完文章之後趕快跟綠學院聯絡！

新能源軟體工程師的工作內容

新能源領域的軟體工程師主要工作內容是軟體、韌體、演算法之間的整合，儲能的軟體需求相對複雜，因此我們今天再次以儲能為例，讓你更有感。沒有一個軟體工程師有能力寫所有新能源產業需要的軟體、韌體、演算法，一輩子能寫一兩種就很厲害了，因此以下所說的工作內容，呈現出的是綜合態樣，而不是一個人要完成這麼多的工作。且軟體介面整合、控制、數據處理的工作，也都是分成不同的工程師處理，就如我們常聽到的前端工程師、後端工程師、系統整合工程師，他們會再把各自寫好的部分整合在一起。

在儲能系統中，撰寫電池組BMU/BCU（註一）控制板的韌體是常見的工作內容，這是為了確保電池可以得到安全的保護，並且讓系統穩定、可靠及長時間運行。軟體工程師就是將BMU/BCU韌體、演算法及PCS/EMS等設備進行整合性的應用。控制電池組BMU/BCU的韌體，來完成大型電池機櫃BSU多電池簇併聯的策略，並兼具電池模組安全的保護控制，也同步讀取機櫃周邊各環控的數據，進行保護層級判斷及執行保護程序。軟體工程師還需整合演算法，來預估電池容量及分析老化程度，讓系統更有效率地完成充放電控制策略，這些應用都要靠軟體工程師一步一步的開發實踐。

撰寫能源管理系統（EMS）及雲端平台程式則是另一常見的工作內容。EMS主要藉由通訊與電網控制器對接，來控制PCS及電池等設備進行充放電的控制策略，以確保儲能系統設備能正常運作。這裡的軟體通常分為地端系統和雲端平台，地端系統要整合多個儲能櫃、多台PCS功率調節器、保護電驛、電表等，依據各式應用做輔助電網調控或能量調度。軟體工程師要做好地端的控制，需要熟捻交直流電力、自動控制、內嵌系統、通訊網路或網站設計。雲端平台則是指要與台電的電力交易平台對接的軟體，一般會以網站的形式呈現，軟體工程師要做好雲端的設計，則需要了解電力交易商品的遊戲規則，以及資料分析處理的能力。

成為新能源軟體工程師需要哪些核心能力？

這系列所有最有潛力的綠色工作，票選出來的核心能力幾乎都是坊間所稱的軟技能，這是因為根據綠學院行內人多年的經驗，我們發現對於人才軟技能的要求幾乎已經超過了專業能力，也就是說在新能源領域，因為其大跨度整合的特性，一個只有專業能力、缺乏軟技能的人才，在新能源寸步難行。

軟體工程師是一個相對來說面對機器多於面對人群時間的工作，即使如此，歸納出三個最重要的核心能力除了程式開發、系統架構設計之外，第三個仍是團隊合作。前兩者專業性強，不需要特別展開來講，我今天特別多講點團隊合作這項核心能力。

你大概也看出來了，這個系列文章列出的所有綠色工作都有嚴重的人才短缺問題。打破了過去公司較具選擇權的優勢，這些年基本都是人才說了算。有時我們幾個創辦人聚在一起都會開玩笑說，現在不是員工替老闆打工，而是老闆要替員工賺錢，員工只要能呼吸、願意待在公司，說他不負責談生意就算了，還給你臉色看，你也得吞下去。笑著笑著大家都哭了。

這是一個好現象嗎？當然不是。只需要看看美國與歐洲目前的勞資關係就可以知道問題有多嚴重。所謂的公司治理能力說穿了剩下的只是交易能力，會吵的有糖吃，不開心就搗蛋、離職、罷工、上法院，ESG原則中的G只是西方人心中對於超完美公司的幻想。

這對個人真的有利嗎？短期來說個人確實得到最大的利益，但長期來說吃虧的還是自己。當你知道自己毫不需要擔憂、公司甚至得討好你時，你的自律能力和學習動機一定會下降，你一定會更重視自己的利益而非團隊目標。在一個人人都把自己當豬肉論斤計兩來賣的環境工作，即使老闆再有魅力，團隊還是很難帶得起來，尤其是技術團隊。團隊不合作，在其中的個人也很難感覺工作有意義，也不容易感覺快樂，我們文章寫漂亮的升遷路徑幹嘛呢。

新能源軟體工程師生涯潛力評估

所以，很坦率地說，軟體工程師的升遷路徑在於你要有意識地建立你的團隊合作能力，當你具備這能力之後，其他完全無需擔憂。光是本地儲能產業的軟體工程師需求量就高達5,000人，預計到2025年需求量將達到10,000人，你只要能呼吸，有什麼職位你拿不到的。

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網等找相關工作，職缺名稱選擇軟體工程師、韌體工程師、演算法工程師、架構工程師、程式工程師、介面工程師、前端工程師、後端工程師、前台工程師、後台工程師、資料庫工程師、BIOS工程師。感謝你這段時間持續專注【綠色人才航海去】系列文章，下一篇，跟著我們重新回顧三大趨勢、十大最有潛力的綠色工作，驗證你是否成功建構一份新的認知地圖。

（註一）BMU/BCU都是電池模組裡面的小分類，在《儲能系統全解析！行內人揭開儲能概念股在夯什麼》我們曾經將它們稱為小型電池管理系統，這兩者的英文全名為Battery Management Unit, BMU，Battery Control Unit, BCU。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖十一】〈別人裁員我們徵人！新能源軟體工程師成市場寵兒〉

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