綠學院觀點》【綠色人才領航地圖八】你若是這三種人，有機會成為新能源投資經理，年薪上看500萬元

投資經理要能同時兼顧市場高成長、降低投資風險，又能替公司帶來長遠的獲利性，能做到三者兼顧的人才，市場的職缺將隨你挑選。

李旭弘

如果你在公司的投資單位工作，上一篇新能源市場開發經理的工作內容描述你看完後是不是感覺有點眼熟？你似乎也在做類似的工作？

或是你恰好在銀行工作，也奉老闆指示探索新能源、開發新客戶，你也會覺得自己的工作內容和上篇描述很像，只是要判斷一個投資案是否可行，你們更著重在考量風險。

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抑或你是機構投資者，手中握有大量的資金，你的工作內容也會很像，但KPI不一樣。

原來同一個新能源市場，同時有這麼多幫人在市場上探索、開發！這三種人所代表的工作（註一），就是本系列「十大最有潛力的綠色工作」中，職缺來源最多元、最不直觀、因此略帶神秘感的新能源投資經理。

為什麼新能源投資經理這麼神秘？

「綠色商業本身就是創新，而引領創新的，是金融；決定創新的，是教育。」

這麼灑狗血的綠學院專欄名言，有為者亦若是，一定會激勵許多有本事調動大量的資金、想引領新能源的金主。想到自己可以隱身幕後影響新能源走向、全球競爭格局，一股熱血直衝腦門，野性的呼喚擋都擋不住。

於是，伴隨著金融的典範移轉，更多幫人轉換跑道成為新能源投資人，創造出更多的投資經理職缺。我有時候拿到名片都搞不清楚市場怎麼會跑出這類玩家，這無疑增添些許神秘感，但這可能只是因為有更多人想要參與進來、投資工作正在發生天翻地覆的變化而已！

新能源投資經理的工作內容

雖然我們已經寫過很多文章建構新能源的全局思維，但金融業例如銀行仍沒有下定決心是否把新能源職缺獨立出來（註二），大部分將其評估工作歸屬於風管等部門，未來會如何變化還很難說，因此我們這篇文章所描述的工作內容更著重在機構投資者及公司的投資單位。許多內容在未來幾年可能會過時，我們一點也不在意。事實上，我們期望的不僅僅是拋磚引玉帶來的討論，我們期待的是更多人能意識到這些職位的工作重點，正在改變整個產業的發展格局，甚至決定碳中和成敗。

♦ 新能源投資經理工作內容一：投資評估

新能源有千百種可能的新事業，每個領域都是一個小宇宙，窮盡一生也研究不完，例如太陽光電也分為漁電共生、畜電共生、地層下陷區、光電專區等。所以首先你必須先確認到底老闆是不是真的想要投資，想投入哪個市場、不想投入哪個市場、願意投資多少錢、期望投資報酬率、可以承擔的風險上限等，有些老闆嘴巴上說只要賺錢他都願意投資，但實際上他這一輩子唯一會的就是炒房地產，你的任何投資提案他其實都沒有真的聽懂，只要IRR小於炒房地產的報酬率，他就會跟你說賺太少。如此一來你在公司評估十年，也投資不了任何一個案子，以下的兩個工作內容你也不用看了，反正不關你的事。

若有幸找到真的願意投入的老闆，你就會開始非常忙碌。除了政策與法規之外，要能夠迅速理解趨勢、產業、市場、技術、經營管理、業務細節，你會發現很多資訊都是非公開的，且新能源太前沿，市場上也沒有值得買的市場研究報告。你必須要開始在市場上走動，參加產業聚會，透過管道接觸業內人士，深入了解市場，找到潛在合適的投資標的。

接著，使用一般的投資評估方法，找出投資標的所在的行業所處的市場動態，以及競爭優勢和關鍵績效指標，並且使用財務模型來驗證其市場需求的假設是否合理。

隨著評估案的增加，你需要管理和優化新能源投資組合，並在投資組合中同時兼顧高風險成長性以及投資獲利性，並進而形塑投資決策及投資建議給老闆，最終發展出短中長期的投資策略。

♦ 新能源投資經理工作內容二：風險控管

一支好的籃球隊需要有效的戰術跟好的球員才能贏得比賽，一個好的投資組合則需要正確的投資策略以及好的投資標的。好的球員能在失誤較少的情況下，在球場上得較多分；而一個好的投資標的，則是能在可控制的風險中，賺到較多的錢。

如何確保這是好的投資標的？這時就要進行盡職調查（Due Diligence，簡稱DD），減少不必要的風險，他們分別是：

1. 技術DD：確認技術面可行性，包含設備、人力、供應商等專業面評估

2. 法律DD：判斷公司營運、持有資產、專案許可、各項契約的合規合法性

3. 保險DD：掌握興建期、營運期保險規劃，是否合乎市場常見態樣

4. 財務DD：審視財務預估合理性，如數據假設基礎、可靠度等，並進行壓力測試

5. 另外近年還有新興的赤道原則，檢視是否對環境面或社會面造成影響

不同機構的投資人有不同的投資心態。投資經理會較為傾向把風險描繪為可控制的，畢竟他們的KPI是要成案的；銀行則會較為傾向確認風險有多大、風險降到越低越好，才能確保資金安全。

最後，一個投資案最大的風險，往往出在人身上，因此需搭配《比ESG投資分數更準確的投資人7步識人術》，上乘的投資人，必須懂人。

♦ 新能源投資經理工作內容三：投後管理

決定投資的那一天，就開啟了後面漫長且艱難的工作。通常投資案一開始只會給付總投資金額的20%~30%給對方，專案必須要達到當初設定的目標，才會分階段付款完成，例如投資儲能案場，設定的其中一個階段性目標可能是設備進場。為了確保投資不會打水漂，也確保你達成KPI，投資經理一定要時刻緊跟專案進度，一旦有問題的徵兆出現，要及時處理，不能鬆懈。

成為新能源投資經理需要哪些核心能力？

要能完成上述這麼多高難度的工作，必須懂金融、懂技術、懂產業，根本是國民老婆等級，又美、又聰明、又賢慧，而且還有錢！接下來我們來整理國民老婆，噢，不，是投資經理三個最重要的核心能力：

♦ 核心能力一：學習能力

新能源已經很複雜，又加上遇到碳中和時代需求，跨界能力要求高。例如討論公司買綠電，不能只關注再生能源，也要關注碳相關議題，這些學校根本沒有教，因此很多工作都是從做中學，學習能力至關重要。為了要掌握新能源產業發展現狀，並且與業界關鍵人物混熟，公司一定會花錢讓你參加產業聚會或培訓，如果一間公司說要投資新能源，但連買市場研究報告、會員費、培訓費等都申請不下來，恐怕裡面的老闆不是天賦異稟如馬斯克之流、就是犯了大頭症，建議你還是別去了吧。

♦ 核心能力二：邏輯分析能力

很多電影都喜歡嘲笑投資人，把他們比喻成一群聰明但是沒有道德底線的鼠輩。也許這是出於一種忌妒，因為這確實是個有智商門檻的工作，你時常要與一份光是打開就要花三分鐘的EXCEL檔案共處，要運用量化的財務模型與質化的分析工具，分析風險與報酬，在不確定性中權衡利弊得失，提供老闆有根據、有說服力的決策建議。假設你對自己的智商不放心，也可以靠多年的產業內功爭取這個職位，老闆很喜歡聽一些有頭有臉的大人物跟他們推薦要投資哪間公司或專案。

♦ 核心能力三：洞察能力

真正的投資功夫，其實在投資的後面。每個投資經理都很聰明，也很努力學習，專業知識你會，別人也會；公開的資訊你拿得到，別人也拿得到；你參加產業小聚或培訓，別人也是。很多時候你比別人勝出的關鍵，就是在這麼多的資訊中，分辨風險和機會，判斷誰是真的、誰是假的，發展出你獨特的洞察力，並展現在投資決策中。

新能源投資經理生涯潛力評估

在公司的投資單位擔任投資經理，有時會與市場開發經理相抵觸或相抗衡。從客戶或市場開發的角度來說，市場成長幅度大，通常意味風險相對也較高，有可能頭幾年大賺一波，但隨後市場競爭日趨激烈，獲利甚至由正轉負也有可能，這就會與風險控管的精神相違背。投資經理要能同時兼顧市場高成長、降低投資風險，又能替公司帶來長遠的獲利性，能做到三者兼顧的人才，市場的職缺隨你挑了吧。

公司的投資單位、金融業者例如銀行投信保險租賃業、國內外大型能源基金或私募基金為代表的機構投資者，估算未來兩年將提供超過400個工作機會。惟其升遷路徑和薪酬的差異太大，且投資經理未來的工作內容預期會隨著新能源的發展持續變動，很難三言兩語說得清楚，倒是可以偷偷劇透一下，能力夠強的投資經理年薪500萬元也不足為奇！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字投資經理、財務分析經理、風險管理經理、風險控管經理，搭配產業的關鍵字能源、新能源、再生能源、綠能、太陽能、風力發電、離岸風電、儲能、電動車。

如果你是企業主，要開始認真思考你的組織架構是否匹配當前時代的需求，以及更新工作內容描述，至少裡面可以多放本文中提到的關鍵字，確保無論世界怎麼變，你都會在產業前沿，引領創新。

（註一）為了讓你更快看懂新能源業較為複雜的投融資關係，我們以投資經理為本文使用的主要職稱，但其實文中所提到的三種投融資機構，使用的職稱並不完全相同。公司內部的投資單位、轉投資的投資公司（如國泰創業投資股份有限公司），以及機構投資者如貝萊德實物資產（BlackRock Real Assets），處理的是股權投資，因此主要職稱可以為投資經理。而銀行主要處理的是債權，這和股權投資不同，因此職務名稱會使用風險管理、風險控管等關鍵字

（註二）臺灣比較重視再生能源的銀行，會有專責部門，或編制在業務發展部門

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖八】〈你若是這三種人，有機會成為新能源投資經理，年薪上看500萬元〉

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