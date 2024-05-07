綠學院觀點》【綠色人才領航地圖五】國家淨零智囊團：研究員擴大招募中，1,200個工作機會隨你選

研究員的素質決定國家永續政策的品質。永續牽涉的都是系統再造、模式創新、跨領域這種層級的問題，領導者不能用拍腦袋、理念決定政策方向，因為所謂的解決方案往往並不直觀。這時，一群有著聰明腦袋的研究者就派上用場...

◎羅時芳

對於剛出社會或是剛轉換跑道進入綠色產業工作的人，前往業界工作通常是腦中蹦出的第一個念頭。不過企業ESG的推動力通常是為了遵守政府的法令規定，在《具備這三個能力，你可以敲1,800家企業的門》我們談到這些滿腔熱血、充滿理想與抱負的新鮮人容易在飽受人際關係與職場政治的壓力下而陣亡。所以，我們可以把視角拉大，思考：政府的政策是如何制定的？應該不是靠政府單位幾位承辦人，他們每天光應付立法委員質詢、民眾陳情就已經快得躁鬱症了，需要一群幕僚協助政府研究、制定、執行政策，甚至進行技術研發、產業應用導入，助攻國家實現淨零排放。

這些研究單位提供了科學證據、政策建議和創新解決方案等，為實現國家永續發展目標作出了重要貢獻，這就是我們今天要介紹的研究員的工作。

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為什麼研究員這麼重要？

研究員的素質決定國家永續政策的品質。永續牽涉的都是系統再造、模式創新、跨領域這種層級的問題，領導者不能用拍腦袋、理念決定政策方向，因為所謂的解決方案往往並不直觀。這時，一群有著聰明腦袋的研究者就派上用場，研究單位的研究員工作領域涵蓋了政策研擬、技術研發以及社會影響評估等多個面向，翻成白話文的意思是要陪長官讀書。研究單位根據其屬性，可大致分為由政府為特定目的設立、或由民間團體設立的研究院。

雖然名為研究，研究員實際上會積極協助產業導入新技術，並通過舉辦培訓課程、活動等方式，促進研究成果與應用場景的對接，從而推動永續發展在產業實際落地。

研究員的工作內容

研究員的工作內容多與政府專案、標案、計畫綁定，但這不代表你只能接政府的幕僚工作，你也可以接產業的幕僚工作，許多公司並沒有預算養幕僚，就可以委託專案給研究單位，讓研究員幫他們處理企業遇到的問題。

研究工作聽起來高大上，但實質有點「阿信」，因為陪長官讀書可是全天候的服務，政府或企業面對外在快速變動的環境，開出來的需求常常五花八門、天馬行空，我們嘗試分類如下，如果有所欠缺也不要過於在意，千萬不要讓過往經驗限制了你的想像：

♦ 研究員工作內容一：政策或技術研究

研究有多種可能的路徑，從技術、政策、商業模式、創新等不一而足。以工研院「化學研究員」的職位為例，光從職稱來看，可能會認為只是一個一般的實驗室研究工作，並不覺得跟綠色、永續有什麼關係。然而仔細推敲其工作內容後，會發現其包含了許多與永續發展相關的研究工作，如碳捕集、利用及封存（Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS）、工廠製程廢氣處理、化工廠節能製程開發等。

研究員也會研究並協助制定政策，例如現在最火紅的碳費政策，就是由中華經濟研究院作為領頭的幕僚單位，親上火線協助政府制定施政的基礎邏輯。

♦ 研究員工作內容二：產業輔導

有時候，研究報告結案之後，會因為各種原因束之高閣。不過如果這類研究是為了支持企業實現其減碳目標，就有機會重見天日。就拿剛剛的化學研究員為例，若該專案是與企業的合作案，則會更加多元化，比如企業希望建置碳捕集系統，那整個專案流程則包含文獻與資料蒐集、技術評估、製程設計、設備採購、建廠發包、協助工廠運轉，整個過程需要負責的內容都不同，一個專案的時程也可能會橫跨兩三年。

又例如中華經濟研究院的「製造業淨零計畫研究員」職位，就是針對特定產業的輔導，從協助碳盤查、碳足跡、碳權等構面與政府、企業、產業公協會或社群、查驗單位、學術單位密切合作，非常多元。

♦ 研究員工作內容三：推廣與教育市場

你一定常看到研討會都掛著研究單位協辦的字樣，這是因為政府推動政策，一定需要教育市場，讓全民知道政府含辛茹苦、為國為民，因此研究員時常需要舉辦相關的說明會、培訓、講習、研討會、展覽，當作政令宣導。你可能會覺得這樣有點像是活動公司，但這可是研究員可以去市場走動，與產業交流的好機會。例如因應日趨嚴格的廢氣排放法規，研究員們便積極到各半導體公司推廣各式創新解決方案，以加強各公司的基礎知識能力，以及導入新型廢氣處理技術，同時也能直接面對企業痛點，修正技術的開發方向。

研究員需要哪些核心能力？

由於研究工作類型多，所需的核心能力也因工作類型而異。根據《續幕》Podcast主持人阿薛的經驗，結合綠學院行內人多年的內功，整理出三個最重要的核心能力：

♦ 核心能力一：學習能力

因為永續領域更新的速度很快，因此很多工作都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「自主學習」的能力至關重要。為什麼特別強調自主？研究單位的工作內容各異，需要學習的內容非常多，還有許多文獻資料要讀，所以通常不會有一套制式的新人培育系統，大多都是實際參與專案邊做邊學，而不會有一本手冊把所有該注意、該知道的地方記錄下來，就算有，你應該也不會想看。

對了，當研究員之後你的英文能力會顯著提升。永續領域的資訊多以英文為主，要了解最新發展往往需要直接閱讀英文內容。研究員通常追求時效，與政府或企業保持同步的資訊更新，因此與其等待他人翻譯成中文，直接閱讀英文資料較有效率。雖然英文能力沒有嚴格的分數要求，但一些研究單位可能會要求提供英文能力證明，或在面試時進行英語測驗。基本上，能夠快速地從英文文件中找到重點，或理解英語影片的內容就已足夠。

♦ 核心能力二：邏輯分析能力

研究員是個有智商門檻的工作。政府單位每天處理的事情多如牛毛，非常繁雜，當面對問題時，他們很容易慌了手腳，不知道怎麼回答，這時候就需要你能夠有效地拆解問題，例如需要了解長官、委員真正關心的是什麼，以及如何蒐集必要的資料和獲取資源，最後還需要清晰地向對方說明解決方案。同樣地，當面對新議題時，能夠迅速理解並將其轉化為可以提供給客戶的服務也很重要，這往往需要在規範內容的細節中進行推敲。這種邏輯分析的能力通常可以在商學院的學習中有效地培養，也可以通過參與課程、專案報告來積累。

♦ 核心能力三：跨界能力

以前在產業還沒有那麼複雜的時候，研究員確實可以從一而終，一輩子只研究一個主題或產業。永續議題橫跨各領域，因此很難只專注在特定領域，我個人就從環境經濟學、新材料、循環經濟、碳管理一路到綠色供應鏈管理，這一路走來就是要靠調度各種資源來解決問題，像討論公司買綠電，不能只關注再生能源，也要關注碳相關議題，了解公司是否有其他減碳技術能取得碳權，為專案提高附加價值，以降低企業投資成本。

研究員生涯潛力評估

關於研究員的職缺，比較難直接搜尋綠色、永續相關的關鍵字就找得到，因為研究員的工作內容描述經常看不出跟綠色、永續有什麼關係，但其實是強相關，因此，你可從自身專業領域相關的研究單位入手，看看他們最近開了哪些職缺。

研究員通常需要具備碩士以上的學歷，因此起薪會比大學畢業高，一般從45,000元起。如果你不是碩士，你可以應徵一些僅要求大學學歷如研究助理的職缺，這些職位的起薪通常較碩士學歷者低，月薪可能會少3,000~6,000元。

研究員的升遷路徑各家不同，參考工研院的路徑，大概是副研究員、研究員、資深研究員、正研究員、資深正研究員，除了在專業部分累積年資外，也可以往管理職的方向發展，例如擔任研究室或部門主管等，當然所需負責的工作就會與研究員較為不同，比較多管理工作。

研究單位的薪水可能沒辦法比得上企業的研發部門，但在研究單位碰到的專業領域會更加廣闊與深入，也可快速理解不同產業。當然，你也可以在研究單位認識業界老闆，轉換跑道到企業，不過根據綠學院多年的觀察，許多研究員還是習慣待在研究單位，因為雇主或客戶可能隨時間改變，但自己永遠是自己的老闆。現在國家正在全力邁向綠色轉型，我們預估市場將提供超過1,200個研究員的工作機會，是否感到有點心動呢！

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖五】〈國家淨零智囊團：研究員擴大招募中，1,200個工作機會隨你選〉

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