綠學院觀點》【綠色人才領航地圖九】比太陽能維運開出的職缺更多！你是儲能維運工程師！？明天可以來上班嗎？

儲能維運工程師的主要工作內容可以切成以下三個部分，設備端、交流AC側、監控軟體等三個領域進行維運。

陳貽評

我們在《【綠色人才領航地圖六】儲能專案經理年薪破百萬！有這三個能力老闆手捧現金爭取》中跟著儲能專案經理把儲能案場竣工上線運轉後，儲能每天要上台電的交易平台進行競標來產生獲利，替老闆工作賺錢。這時儲能專案經理多半重心已經擺在跑去忙別的開發案，而儲能系統百萬電池大軍每天上班總是會出問題的，需要像汽車維修保養產業一樣，有很多人提供售後服務，延續儲能案場的使用壽命及效能，以加速獲利的時效性，這些人就是儲能維運工程師。

為什麼儲能維運工程師這麼熱門？

我們預估接下來幾年儲能系統建置量仍然持續往上成長中，因此市場對儲能維運工程師的需求也將持續攀升，這就是我們今天要介紹的第八個最有潛力的綠色工作。

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儲能維運工程師的工作內容

儲能維運工程師的主要工作內容可以切成以下三個部分，設備端、交流AC側、監控軟體等三個領域進行維運。注意，消防不包含在儲能維運裡，而是由消防設備師／設備士負責。以下將說明各維運項目的工作內容：

♦ 儲能維運工程師工作內容一：設備維運

讓我們搭配《儲能系統全解析！行內人揭開儲能概念股在夯什麼》來看設備的維運主要考慮哪些部分：

1. 電池芯、電池模組、電池機櫃及電池管理系統，文中的儲能系統第二到四層

一般的基本維運主要以確認櫃內消防、空調及各電器功能DC/AC櫃等標準及保養，但電池因長時間運轉後會有兩個現象發生，第一是平衡問題，因此系統一段時間後都需進行電芯電量平衡的維運工作，以降低電芯間的壓差（Cell Imbalance）問題，以提升整體電池容量可用率；第二是電池容量校正（SOC Calibration），因量測過程皆會有誤差產生，故長期充放電結果可能造成誤差偏大，需讓系統演算法重新進行調整，以達到較精準的電量值，確保儲能系統的充放電邏輯運算無誤；第三是電池容量衰退長期運轉後可能需更換或增加電池（補容），一般儲能案場都會依其電芯的衰減率來進行補容策略，因此系統補容也是維運下的重要工作內容之一。

2. 功率調節器（PCS），文中的儲能系統第五層

維運需確認輸入、輸出功率的轉換效能及PCS的反應速度，還有散熱濾網清潔或冷卻液定期更換等，以確保投標功率之穩定。

3. 能源管理系統（EMS），文中的儲能系統第六層

EMS藉由通訊與電網控制器對接，來控制PCS及電池等設備進行充放電的控制策略，以確保儲能系統設備能正常運作，例如硬碟資料的定期備份與管理、防毒軟體與作業系統版本的更新、資安定期查驗或更換密碼、電腦散熱風扇的清潔等。

♦ 儲能維運工程師工作內容二：交流AC側維運

交流AC側的維運工作，分界點主要為PCS前段開關盤與配電變壓器等，若是20MW以上的大型案場尚包含69kV或161kV升壓站內的維運，保養的工作內容以AC側設備、升壓站等內部設備如MOF盤、變壓器等功能保養，須依照「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次，並提供資料備查於台電。

♦ 儲能維運工程師工作內容三：監控軟體維運

為了對接台電的電力交易平台，需要監控軟體，而軟體就需要維運工作支持，而且如果你有升壓站案場，除了需要對台電的電力交易平台進行交易之外，你還需要對台電變電所回報案場資訊，這中間主要使用的通訊方式是透過IEC 61850或DNP 3.0的通訊協定，這會儲存案場所有相關資訊及交易紀錄於雲端資料庫進行資料統計分析及匯出報表，且須對接儲能案場二十四小時不間斷進行即時告警與故障通知，確保案場出現異常時能在指定時間內完成修復，避免儲能白做工又要被扣錢。

成為儲能維運工程師需要哪些核心能力？

看到上面這些工作內容描述如果你的頭還沒有暈，甚至感到有點振奮，那你應該適合成為維運工程師。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

♦ 核心能力一：整合能力

一個好的儲能案場的維運工程師，需具備專業的整合能力，他必須清楚儲能案場所有的分工流程，如案場基座架設的土建商、儲能設備建置商、建置升壓站及交流AC側電力系統的設備供應商與建置商、水霧消防系統的設備商、能源管理及交易平台的代操公司等，還要定義每個服務商的分工及責任分界點，以便系統異常時能夠在最短的時間內找出核心的問題，對症下藥，藥到病除，減少損失。

♦ 核心能力二：可靠度

如同電網需要可靠度一樣，要做好儲能維運工作，你必須有很強的可靠度。想像，如果一個工程師整天出包，大家互相之間沒有辦法信任對方是否真的會如期、如約做到他應該做的工作，上面所有的服務商就會亂成一團，演變成互相踢皮球甚至叫罵的難堪局面。

♦ 核心能力三：數據分析能力

在漫長的工作過程中，你需要儲能維運指標輔助你判斷系統現在可能哪裡有問題，你需要很強的數據分析能力，察覺各指標之間互相的連動關係，雖然說現在系統都已經相當智慧化且AI化，但機器是死的，人是活的，有些事情還是得讓專業的來，這些指標的原理多跟數學或統計學有關，對理工人較為友善。

儲能維運工程師生涯潛力評估

本文所用的工程師，其實也跟儲能專案經理一樣，是一個團隊的工作，而不是一個人的工作，在公司裡維運本身就是一個部門的人力需求，因此部門內的升遷路徑大概是工程師、資深工程師、副理、經理、副處長、處長，升遷當然取決於績效表現，以及你是否能跳出工程師的本位主義，承擔管理工作的意願。維運工程師也可以有跨類別的升遷路徑，例如一個很懂專案的維運工程師，就有可能換到儲能專案經理這個工作。

預期未來儲能案場會持續增加，且儲能維運需求不僅限於合格交易者，相關的設備商也會需要這樣的人才，這些設備商還有國外分公司，加總估算未來兩年將提供至少2,000個工作機會，比太陽能的維運更有潛力，歡迎你跳槽加入，這裡的薪資待遇範圍大約年薪800,000~1,200,000元！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字儲能、儲能系統、電池、鋰電池等找相關工作，職業類別選擇研發、資訊軟體、操作、技術、維運、維修，職缺名稱可能包含工程師、資深工程師、副理、專案經理、經理、副處長、處長等。

如果你是電力交易平台上的合格交易者、儲能相關公司，建議以後使用儲能維運工程師、儲能維運資深工程師、儲能維運副理、儲能維運經理作為職稱，幫助更多想要求職的人快速找到你的公司，或是在工作內容描述裡面多放本文中提到的關鍵字，確保你的職缺不會消失在茫茫的搜尋大海裡。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖九】〈比太陽能維運開出的職缺更多！你是儲能維運工程師！？明天可以來上班嗎？〉

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