晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

綠學院觀點》【綠色人才領航地圖十】工程師轉換跑道首選：新能源機電工程師

新能源是綠色基礎建設，我們預估接下來幾年儲能系統建置量仍然持續往上成長中，因此我們今天就以儲能為例，介紹機電工程師，第九個最有潛力的綠色工作。
綠學院

綠學院

2024/06/19 10:20

陳貽評

有一種工作，自工業革命後從來不需要擔心經濟大蕭條、戰爭、人才轉型或升級壓力、ESG、更不需要擔心被AI取代，只要有基礎建設，保證鐵飯碗。

各行各業都需要機電工程師。他們負責系統規劃與設計、空間配置、設計圖面繪製、機電設備選用評估、甚至到工程檢討、介面討論、工程估算、機電設備品質查驗與法律安全規定等。機電工程師遍布營建業，後來加入再生能源與儲能業的需求，更是讓市場需求爆增。

為什麼新能源機電工程師這麼熱門？

你可能聽過另一種職稱電機技師，這是經由國家專門職業及技術人員高等考試，通過後依中華民國《技師法》取得電機技師執照的專業人員，他們多半會開設電機技師事務所，擔任乙方協助業主設計規劃，不過業主（甲方）仍然需要自己的機電工程師完成全場工作。儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網，都需要電力的儲存和轉移，能處理這類工作的人就是機電工程師。

新能源是綠色基礎建設，我們預估接下來幾年儲能系統建置量仍然持續往上成長中，因此我們今天就以儲能為例，介紹機電工程師，第九個最有潛力的綠色工作。

新能源機電工程師的工作階段與內容

儲能案場建置專案是一場接力賽，接力賽的頭一棒就是機電工程師，必須在有限的土地空間與台電饋線容量內，將整個案場規畫設計完成。這是一場跟時間的賽跑，沒有老闆希望在搶頭香時落後對手。機電工程師的主要工作內容可以切成以下三個階段：

新能源機電工程師工作階段一：前期設計規劃

首先你需要設備選型，接著將設備進行空間排佈，要考慮各項設備的安裝與維護，高低壓盤與開關、變壓器與線材的規格、案場電力的規劃設計、案場通訊架構與設計等，基本上是涵蓋了全案場的規劃。雖然設計規劃可交由專業的電機技師事務所，他們將分擔你的工作，但儲能系統各項設備分屬不同供應商，因此介面的釐清工作仍在你身上，你需要花很多時間研讀各家設備手冊資料，找各方開會密集討論。上述細部設計完成，工程進入發包作業前，還要協助專案經理估算工程費用，並研擬工程規範。

新能源機電工程師工作階段二：工程期間介面

當你順利進行到工程期間，過程中會產生很多預想不到的介面釐清議題，需要找各方開會討論，也有可能衍生出額外費用，因此機電工程師需要相當程度掌握工程預算、並與監督現場人員偕同排除工程的阻礙。雖然專案經理會出面協調各項事務，但是仍仰賴機電工程師提供專業意見與做法，以利專案順利推動。

新能源機電工程師工作階段三：設備出廠與完工檢驗

設備出廠前一定會找機電工程師協助驗收查驗，例如高低壓盤與開關、變壓器等。臺灣的設備皆會安排廠驗，確認規格材料與功能測試，但國外的設備就不一定會進行當地出廠會同試驗，唯有要求提供出廠測試報告，並搭配設備到案場後的檢測，以利查核驗收。一旦設備在現場安裝定位完成，現場各階段檢驗與查核也需依靠機電工程師進行。

總體而言，機電工程師從前期設計規劃、工程期間到完工檢驗，皆有其專業角色，顧前顧後處理所有綜合性專業問題。

成為新能源機電工程師需要哪些核心能力？

機電工程師的工作越陳越香，除具備機電設備系統的知識外，透過長年累積工作經驗，從工程的管理與規劃中擷取更多專業知識，工作越久懂得範疇越廣，核心能力建構越扎實。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

核心能力一：學習能力

機電工程師由工程領域相關科系畢業者從事最為合適，接下來看重的就是實戰經驗。因為政策與法規、遊戲規則、產品效能的更新速度很快，因此很多都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「跨領域」學習的能力至關重要。為什麼特別強調跨領域？一個正常人根本不可能懂裡面所有的知識，學校也不會教，就算學校有教，你要用的時候也早就過時了。所以，時刻保持對學習飢渴的狀態，有助於取得老闆及合作夥伴的信任，獲得更快速的升遷。

核心能力二：溝通能力

之前文章說儲能專案經理要負責案場的大小事，通常專案經理不會恰好是技術背景，因此由機電工程師完成工作之後回報給專案經理決斷是很常見的。機電工程師要花很多時間研讀各家設備手冊資料，找各方開會密集討論，工程期間要協調各項事務，因此沒有強大的溝通能力，很容易就會陣亡。如果你只有專業能力而沒有溝通能力，根本無法勝任這項工作。

核心能力三：解決問題能力

沒有親自做過案子，無法體會工程期間的介面整合是什麼樣的工作。無論規劃地多麼嚴謹，工程期間總會產生很多預想不到的介面釐清議題，你幾乎每一天都會碰到問題，不停地解決問題，大量的問題會淹沒整個團隊，弄得大家筋疲力盡，你會需要強大的解決問題能力，否則你晚上都無法睡覺了！

新能源機電工程師生涯潛力評估

機電工程師的升遷路徑大概是工程師、資深工程師、副理、經理、副處長、處長，根據公司規模大小會決定你可以晉升到哪個級別、薪資水平，例如比較具規模的公司，其機電處長的年薪約2,000,000~3,000,000元，毫不遜色。升遷當然取決於績效表現，以及你是否能跳出工程師的本位主義，承擔管理工作的意願。機電工程師也可以有跨類別的升遷路徑，例如一個很懂專案的機電工程師，就有可能換到儲能專案經理這個工作。

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網等找相關工作，職業類別選擇機電、操作、技術、維運、維修，職缺名稱可能包含工程師、資深工程師、副理、專案經理、經理、副處長、處長等。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖十】〈工程師轉換跑道首選：新能源機電工程師

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書