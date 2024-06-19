綠學院觀點》【綠色人才領航地圖十】工程師轉換跑道首選：新能源機電工程師

新能源是綠色基礎建設，我們預估接下來幾年儲能系統建置量仍然持續往上成長中，因此我們今天就以儲能為例，介紹機電工程師，第九個最有潛力的綠色工作。

陳貽評

有一種工作，自工業革命後從來不需要擔心經濟大蕭條、戰爭、人才轉型或升級壓力、ESG、更不需要擔心被AI取代，只要有基礎建設，保證鐵飯碗。

各行各業都需要機電工程師。他們負責系統規劃與設計、空間配置、設計圖面繪製、機電設備選用評估、甚至到工程檢討、介面討論、工程估算、機電設備品質查驗與法律安全規定等。機電工程師遍布營建業，後來加入再生能源與儲能業的需求，更是讓市場需求爆增。

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為什麼新能源機電工程師這麼熱門？

你可能聽過另一種職稱電機技師，這是經由國家專門職業及技術人員高等考試，通過後依中華民國《技師法》取得電機技師執照的專業人員，他們多半會開設電機技師事務所，擔任乙方協助業主設計規劃，不過業主（甲方）仍然需要自己的機電工程師完成全場工作。儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網，都需要電力的儲存和轉移，能處理這類工作的人就是機電工程師。

新能源是綠色基礎建設，我們預估接下來幾年儲能系統建置量仍然持續往上成長中，因此我們今天就以儲能為例，介紹機電工程師，第九個最有潛力的綠色工作。

新能源機電工程師的工作階段與內容

儲能案場建置專案是一場接力賽，接力賽的頭一棒就是機電工程師，必須在有限的土地空間與台電饋線容量內，將整個案場規畫設計完成。這是一場跟時間的賽跑，沒有老闆希望在搶頭香時落後對手。機電工程師的主要工作內容可以切成以下三個階段：

新能源機電工程師工作階段一：前期設計規劃

首先你需要設備選型，接著將設備進行空間排佈，要考慮各項設備的安裝與維護，高低壓盤與開關、變壓器與線材的規格、案場電力的規劃設計、案場通訊架構與設計等，基本上是涵蓋了全案場的規劃。雖然設計規劃可交由專業的電機技師事務所，他們將分擔你的工作，但儲能系統各項設備分屬不同供應商，因此介面的釐清工作仍在你身上，你需要花很多時間研讀各家設備手冊資料，找各方開會密集討論。上述細部設計完成，工程進入發包作業前，還要協助專案經理估算工程費用，並研擬工程規範。

新能源機電工程師工作階段二：工程期間介面

當你順利進行到工程期間，過程中會產生很多預想不到的介面釐清議題，需要找各方開會討論，也有可能衍生出額外費用，因此機電工程師需要相當程度掌握工程預算、並與監督現場人員偕同排除工程的阻礙。雖然專案經理會出面協調各項事務，但是仍仰賴機電工程師提供專業意見與做法，以利專案順利推動。

新能源機電工程師工作階段三：設備出廠與完工檢驗

設備出廠前一定會找機電工程師協助驗收查驗，例如高低壓盤與開關、變壓器等。臺灣的設備皆會安排廠驗，確認規格材料與功能測試，但國外的設備就不一定會進行當地出廠會同試驗，唯有要求提供出廠測試報告，並搭配設備到案場後的檢測，以利查核驗收。一旦設備在現場安裝定位完成，現場各階段檢驗與查核也需依靠機電工程師進行。

總體而言，機電工程師從前期設計規劃、工程期間到完工檢驗，皆有其專業角色，顧前顧後處理所有綜合性專業問題。

成為新能源機電工程師需要哪些核心能力？

機電工程師的工作越陳越香，除具備機電設備系統的知識外，透過長年累積工作經驗，從工程的管理與規劃中擷取更多專業知識，工作越久懂得範疇越廣，核心能力建構越扎實。根據綠學院行內人多年的經驗，整理出三個最重要的核心能力：

核心能力一：學習能力

機電工程師由工程領域相關科系畢業者從事最為合適，接下來看重的就是實戰經驗。因為政策與法規、遊戲規則、產品效能的更新速度很快，因此很多都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「跨領域」學習的能力至關重要。為什麼特別強調跨領域？一個正常人根本不可能懂裡面所有的知識，學校也不會教，就算學校有教，你要用的時候也早就過時了。所以，時刻保持對學習飢渴的狀態，有助於取得老闆及合作夥伴的信任，獲得更快速的升遷。

核心能力二：溝通能力

之前文章說儲能專案經理要負責案場的大小事，通常專案經理不會恰好是技術背景，因此由機電工程師完成工作之後回報給專案經理決斷是很常見的。機電工程師要花很多時間研讀各家設備手冊資料，找各方開會密集討論，工程期間要協調各項事務，因此沒有強大的溝通能力，很容易就會陣亡。如果你只有專業能力而沒有溝通能力，根本無法勝任這項工作。

核心能力三：解決問題能力

沒有親自做過案子，無法體會工程期間的介面整合是什麼樣的工作。無論規劃地多麼嚴謹，工程期間總會產生很多預想不到的介面釐清議題，你幾乎每一天都會碰到問題，不停地解決問題，大量的問題會淹沒整個團隊，弄得大家筋疲力盡，你會需要強大的解決問題能力，否則你晚上都無法睡覺了！

新能源機電工程師生涯潛力評估

機電工程師的升遷路徑大概是工程師、資深工程師、副理、經理、副處長、處長，根據公司規模大小會決定你可以晉升到哪個級別、薪資水平，例如比較具規模的公司，其機電處長的年薪約2,000,000~3,000,000元，毫不遜色。升遷當然取決於績效表現，以及你是否能跳出工程師的本位主義，承擔管理工作的意願。機電工程師也可以有跨類別的升遷路徑，例如一個很懂專案的機電工程師，就有可能換到儲能專案經理這個工作。

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字儲能、光儲PV+ESS、風儲、電動車、電動車充電站、電動載具甚至微電網等找相關工作，職業類別選擇機電、操作、技術、維運、維修，職缺名稱可能包含工程師、資深工程師、副理、專案經理、經理、副處長、處長等。

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖十】〈工程師轉換跑道首選：新能源機電工程師〉

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