自由開講》照顧公共化 避免重演長照悲歌

◎陳劍賢

日前家庭照顧者關懷總會公布去年報導的照顧殺人事件共有十四件，死亡人數高達廿四人，創歷年新高，令國人震驚與痛心，我國從二〇〇七年實施長照一．〇到現在長照二．〇，已實施十八年的長照計畫，花費近千億預算，仍有照顧者不堪壓力殺人，外籍看護跳槽產業工作，長照是否出問題，筆者認為癥結在家庭照顧未公共化。

我國從2007年實施長照計畫已達18年。圖為長照2.0擴大服務項目，醫院裡長照病人，由照顧服務員翻身拍痰。（資料照）

華人傳統家庭倫理下，照顧工作的責任一直被視為家庭女性化的工作，即使長照法公布後，政府政策仍站在協助者角色，協助家庭做好長期照顧工作，主其事者仍為家庭，但在少子高齡化的時代，家庭形態多屬竹竿式的小家庭，使家中長輩照顧工作落在少數人身上，長期照顧的壓力，身心俱疲，致有逆倫弒親不幸事件發生，長照計畫多著墨於失能長者，輕忽失智者的照顧，且只有重度失能及失智者的才有短暫的居家照護或日間照護，大部分照顧工作仍落在家庭照顧者身上，而照顧者一年喘息時間僅有十四天，少數經濟富裕的家庭只有送民間長照機構就養，因此防止憾事發生，唯延長喘息時間及照顧公共化，才能根本解決長照悲歌。

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長照公共化如何辦理，筆者誠摯建議如下︰

一、增強社區巷弄長照站的功能︰推展小規模多機能居家照護模式，由個案管理師就社區中需要在家長期照護的高齡者，擬定個別長照計畫，提供整合性的服務，以滿足長輩的需求，讓長輩們安心終老，照護費用除原有長照補助經費外，不足部分由家庭分攤。

二、鼓勵民間辦理走動式照顧，服務送到家的長照社團︰以案主為中心，提供短時間多次數的客制化服務，透過巡迴走動的方式讓長輩可以在熟悉的居家環境中，接受最適切的服務。國內弘道老人基金會辦理在家照護走動式服務，社福界咸認為是未來值得推廣的照顧模式，讓社會企業變成產業，提供國人就業機會。

三、政府與民間團體合作建立公共化的照顧體系︰國家為照顧工作負起主要責任，並促進照顧福利服務產業的發展。

高齡者照護目的是預防失能，活躍老化，誠如北歐國家老化政策是「只有臨終前兩星期才躺到床上過日子」，因此讓老人活得好， 活得有尊嚴，是比長壽重要，實施長照公共化，將長照服務送到社區，讓長輩們在地健康老化，才是真正成功的老化。

（作者為美和科大社工所兼任助理教授、台東縣體育發展基金會董事長）

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