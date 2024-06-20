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自由開講》挺藏法案副本贈送達賴喇嘛：美國人民聲援西藏

2024/06/20 13:30

◎ 茜茜

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（左）率領的訪問團，前往印度達蘭薩拉拜會流亡藏人精神領袖達賴喇嘛（右），並贈送挺藏法案副本。（歐新社）  

1959年中國人民解放軍攻入拉薩以來，西藏的文化、宗教和政治權利一直受到嚴重壓迫，達賴喇嘛被迫流亡至印度，西藏人民在中國統治下飽受壓迫，美國眾議院外交委員會主席麥考爾率領的訪問團，拜會流亡藏人精神領袖達賴喇嘛，並贈送挺藏法案副本，強調美國人民支持藏人的自決權，此次訪問具有深遠的象徵意義和政治影響，可能會改變西藏與中國未來的局勢。

中共對西藏的歷史壓迫

1959年，中國人民解放軍進攻拉薩，迫使年輕的達賴喇嘛流亡印度，自那以後，中共在西藏實行嚴厲的控制政策，包括鎮壓宗教自由、限制文化表達、強制同化和大規模移民政策，試圖削弱藏人的民族認同，中共的政策引發了國際社會的廣泛譴責和關注，但至今未能有效遏制其行為。

美國眾議院訪問團的意義

此次由麥考爾率領的美國眾議院訪問團拜會達賴喇嘛，具有重要的象徵意義，這不僅顯示了美國對藏人民族自決權的堅定支持，也表達了對中共壓迫政策的強烈反對，麥考爾在會面中強調了達賴喇嘛的精神領袖地位和其對和平、憐憫的追求，並贈送了挺藏法案的副本，象徵美國國會對西藏問題的高度關注。

促進西藏與中國爭端解決法案的背景

美國國會最近通過的「促進西藏與中國爭端解決法案」是美國對西藏問題立場的明確表態，該法案強調，西藏議題仍未解決，支持藏人的自決權，並呼籲「中藏爭端」應依據國際法，通過對話以和平方式解決，這一立法行動表明，美國願意在國際法框架內尋求解決西藏問題的途徑，並將此視為美國官方立場。

法案對西藏與中國未來的影響

這一法案的通過和美國高層對西藏問題的關注，可能會對「中藏關係」產生深遠影響；首先，這將進一步加強國際社會對中共壓迫政策的譴責，並可能促使更多國家加入對西藏問題的關注和支持行列；其次，這一法案可能會加大中共在國際舞台上的壓力，迫使其在處理西藏問題上更加謹慎和開放。

國際社會如何協助維吾爾族與藏人

國際社會應該繼續關注並聲援西藏和新疆的少數民族，推動更多國家加入對抗中共壓迫政策的行列，通過國際法和人權機構的介入，促進對中共行為的審查和制裁，並提供支持和援助給流亡和受壓迫的少數民族；此外，國際社會應該鼓勵對話和和平解決方案，以確保藏人和維吾爾族的基本人權和文化傳承得到保護。

此次美國眾議院訪問團的行動和「促進西藏與中國爭端解決法案」的通過，表明國際社會對西藏問題的高度關注和支持，這一行動可能會對未來中藏關係產生深遠影響，也為國際社會如何協助受壓迫的少數民族提供了一個有力的範例。

（作者為研究生）

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