自由開講》西藏難題：要不要聯合印度

王文勝

過去，從柯林頓以來的每一任總統幾乎都會和達賴見面。唯獨就川普沒有。



在印度的流亡藏人分成兩大系統，達賴為首的藏人行政中央，另一個就是藏青會。還有一派是已經完全融入印度，在印度軍隊服役準備摩拳擦掌痛宰解放軍的特別行動隊，這裡就略過不談。

首先，達賴是不支持藏獨的，這一點大家必須先有認知，不但不支持藏獨，還支持西藏在中國統治之下要高度自治，更重要的是達賴也是支持兩岸統一的，只是這個統一應該要在有人權和民主的價值下統一，這和印度的一中政策不符合：印度不承認台灣與西藏屬於中國，且中國若不承認一個印度，印方亦不承認一個中國。支持西藏獨立的則是藏青會系統。

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達賴這幾年每次說到要訪問台灣之時，台灣媒體都只擷取他說要訪台的這一段，但印度媒體報導時，達賴所謂的訪台前提是「想先在北京與習近平見面」，也就是在一中前提下訪台，想當然爾，印度絕對不會同意。印度外交單位目前對達賴的策略就是「禁止達賴出訪兩岸任何一國，留在印度為主」拒絕發給任何簽證讓達賴出國。

印度外交單位目前對達賴的策略就是「禁止達賴出訪兩岸任何一國，留在印度為主」拒絕發給任何簽證讓達賴出國。（AP）

這幾年美國、日本以及台灣在處理西藏議題時都面臨一個問題：印度的角色。

美國在川普時代完全沒這個問題，川普和莫迪兩個人意識形態相近，重視大國安全更甚於人權議題，曾有印度國安單位的人透露一則小故事：川普在2020年造訪印度時，美國和印度的國安與外交官員先行會面，美國官員在場刻意模仿印度官員的口音說話，這在外交上是大忌，但印度官員不但沒有對此不悅，還相互調侃，可見當時氣氛之融洽。

印度軍方更是徹夜監看美國大選，當拜登的選舉人票確定穩操勝券時，將領們各個露出失落的表情。但拜登與莫迪之間沒有這樣的默契，至於布林肯目前比較像是延續龐皮歐的外交政策，由於印度實際可以牽制中國的效益是大過流亡政府的，且印度可以更實際造成地緣政治的威脅，沒有印度支持的流亡政府等於沒用。

但印度在應對西藏問題上又不完全契合美國的西藏政策，因為西藏問題對西藏本身而言其實還是人權、生命財產跟宗教自由的問題，但對印度來說西藏問題牽涉的是地緣政治的博弈，印度對於支持西藏獨立的立場甚至還比達賴本人更佳的積極，因為對印度來說西藏獨立一定是心向印度，而且在兩國之間做一個緩衝地帶，而且增加了中國介入南亞的成本，因此印度對達賴的態度就是「擺著當樣板等他圓寂」達賴自己都透露，下一世活佛極有可能出生的國家不是印度就是蒙古，假設一位出生印度的達賴也會做出跟14世達賴不同的西藏政策吧！

（作者現就讀印度金德爾大學博士班）

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