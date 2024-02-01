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識眾寡之用》那些失去原住民身分資格的澤利先族後裔

許多人容易誤解，同一蕃社中的族人都是同一種族，不同族的族人不會住在同一蕃社。其實早在清國時期，就已經不是一蕃社、一種族的對應關係。最明顯的例子是埔里地區。埔里地區原本是泰雅族以及布農族先祖的祖居地，但後來諸多平埔族群共同移入，結果即是埔里地區的每一個社庄、都是多個種族的家戶共居。所以日本官方認定種族，不是以社庄為對象，而是以家戶為對象。
陳叔倬

陳叔倬

2024/02/01 16:42

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

臺灣歷史博物館於2013年，曾出版《平埔蕃調查書》一書。該書是翻譯1910年臺灣總督府製作的公文書《明治四十三年熟蕃戶口及沿革調查綴》。與其他數年次的熟蕃戶口不同的是，此年次的熟蕃戶口，列有「沿革」項目內容。書上記述，1909年3月8日，警察本署長向宜蘭等19廳的廳長發出照會，以「各廳番人被納入隘勇線內者漸多，為將來撫育此等番人之參考，咸認為有必要調查平埔番族之沿革」，要求各廳呈報轄內平埔番之戶口及沿革事項，指定具體填報「種族」、「社名」「戶數」、「人口」四個項目的分類及統計。其中「種族」一項，未見於其他次的熟番戶口調查中。

臺灣歷史博物館於2013年，出版《平埔蕃調查書》一書。（圖：取自網路）

書中設定的種族別，主要為平埔族十族：馬卡道、西拉雅、魯羅阿、貓霧捒、阿里昆、巴布蘭、巴則海、道卡斯、凱達格蘭、噶瑪蘭。然而其中各廳提報的平埔族中，出現了澤利先族。 要理解澤利先族為何被列入調查書中，必須知道1909年調查時，蕃社已經發生極大的變化。許多人容易誤解，同一蕃社中的族人都是同一種族，不同族的族人不會住在同一蕃社。其實早在清國時期，就已經不是一蕃社、一種族的對應關係。最明顯的例子是埔里地區。埔里地區原本是泰雅族以及布農族先祖的祖居地，但後來諸多平埔族群共同移入，結果即是埔里地區的每一個社庄、都是多個種族的家戶共居。所以日本官方認定種族，不是以社庄為對象，而是以家戶為對象。

1909年擬定的調查報告書中，紀錄平埔族共分10族，分別為馬卡道（鳳山）、西拉雅（臺南）、魯羅阿（嘉義）、巴布薩（鹿港）、阿里坤（彰化）、拍瀑拉（大肚溪以北平原）、巴宰（葫蘆墩、東勢角）、道卡斯（苗栗、新竹）、凱達格蘭（臺北平原、雞籠、淡水）及噶瑪蘭（宜蘭平原）。（圖：國立台灣圖書館）

於是在調查書中，發現澤利先族家戶的證據：1909年時加蚋埔庄（今屏東縣高樹鄉泰山村）有澤利先族90戶236人、大路關庄（今屏東縣高樹鄉廣福村與廣興村）有5戶28人、鹽埔庄（今屏東縣鹽埔鄉）有2戶11人。值得注意的是，除了澤利先族家戶之外，這三個庄在調查時，並沒有調查到馬卡道族或西拉雅族，也就是說這三個庄中的澤利先族沒有與其他平埔族共居。但這些澤利先族家戶，很快就失去澤利先族註記。查閱1915年臨時臺灣戶口調查，加蚋埔庄有853人，其中熟註記319人，生註記16人。大路關庄有1,187人，其中熟註記16人，生註記4人。鹽埔庄有2,771人，其中熟註記10人，生註記3人。理論上澤利先族為生註記，不是熟註記。這三個庄在1909年調查時，絕大部份住民是漢族，非漢族只有澤利先族，沒有其他平埔族。澤利先族應該是生註記，但1915年時，三庄的澤利先族大部份變成熟註記，和其他澤利先族出現差異。相信這群熟註記澤利先族的後裔，至今未有原住民身分。

調查書的種族中另外列有賽夏族，但其後裔的境遇卻完全相反。調查書中新竹廳提報了比來社、大隘社、橫坪背社、大東河社、獅頭驛社、南獅里興社六社，註記賽夏族。這六社至今被認定為賽夏族原居地，其後裔都具有原住民身分。 至此，先釐清日本時期認定種族的最小對象是家戶、而非社庄。家戶的種族一旦認定，統治者即加以固定。但也有家戶被重新認定種族別，致使身分出現變化。

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