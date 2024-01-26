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自由開講》台灣選舉：對自由價值之投票

2024/01/26 16:13

谷瑞生／駐瑞典代表處大使

瑞典知名報社《尼瑞克日報》（Nerikes Allehanda）於本（113）年1月25日刊登本人以「台灣選舉-對自由價值之投票」（Valet i Taiwan – en röst för liberala värderingar）為名之投書，我藉此投書向瑞典公眾說明我1月13日總統大選結果。

台灣總統及立法委員選舉已於本年1月13日順利舉行，係華人世界唯一自由公正之選舉。執政黨民進黨總統候選人賴清德以40.05%得票率擊敗國民黨總統候選人侯友宜（33.49%）及台灣民眾黨總統候選人柯文哲（26.46%），民進黨成為台灣自1996年總統直選以來首個連續執政三屆的政黨。在立法院席次中，民進黨獲得113席次中的51席，國民黨獲得52席，民眾黨則獲得8席，無黨籍則有2席。

台灣總統及立法委員選舉是華人世界唯一自由公正之選舉。民進黨成為台灣自1996年總統直選以來首個連續執政三屆的政黨。（本報資料照）

中華人民共和國試圖影響我大選並瓦解台灣2,350萬居民的士氣，北京遭指製造資訊混亂、進行認知作戰、採取軟硬兼施經濟策略，及強化「灰色地帶」軍事威脅。

中華人民共和國在此次總統大選（台灣自1996年第8次）的新手段為向台灣領空發射30多個高空氣球及1顆衛星，該衛星在進入太空前出乎意料地飛越台灣南部。在投稿文中我特別強調，2024年全球有40多場重要的民主選舉，倘中華人民共和國成功影響台灣，該等經驗也將用於擾亂其他民主國家之選舉。中華人民共和國不斷破壞以規則為基礎之世界秩序，並試圖重塑其自身之國際秩序。2023年，中華人民共和國共派遣1,709架次戰機侵擾台灣防空識別區，較2021年972架次增加76%。

自1971年以來，中華人民共和國單方面稱聯大第2758號決議承認「台灣是中國的一部分」，並將其直接解釋為其所謂「一個中國原則」。然而該決議既未承認台灣為中華人民共和國領土一部分，亦未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣及其人民。

中國的野心不僅侷限於台灣海峽，亦包括南海、東海、太平洋、印度洋及非洲，因此引起許多例如美國、歐盟、日本、澳洲、加拿大、英國及印度等理念相近國家之嚴重關切。 本年5月20日，第16任台灣總統賴清德及副總統蕭美琴將出席就職典禮，台灣的選舉不是所謂中華人民共和國內政，而是對民主及自由價值的投票，甚至是對中國「一國兩制」的明顯拒絕。本次選舉亦為自由選舉擊敗專制的偉大象徵。白宮明確表示，台灣選舉不僅為區域榜樣，亦為全球民主榜樣，並稱反對任何外部勢力干預及影響台灣選舉。

台灣新任總統賴清德對台灣外交及兩岸關係政策的四大支柱為：強化國防威懾力、提升經濟安全、與全球民主國家建立夥伴關係及穩定且具有原則的兩岸領導力。台灣始終保持開放態度，願意在非政治前提下與中華人民共和國進行和平對話。不幸的是，中華人民共和國態度強硬並持續使用灰色地帶戰略威脅台灣，甚至在台灣大選後僅僅兩日即搶走台灣邦交國之一諾魯。

儘管如此，台灣仍堅持以溫和、負責任的態度積極嘗試維護台海和平穩定的現狀，共同維護以規則為基礎的國際秩序，持續讓台灣成為正義的力量以及國際社會值得信賴的合作夥伴。

註：

瑞典「尼瑞克日報」為瑞典知名日報之一，成立於1861年，報社總部位於瑞典中部Örebro。根據瑞典年度媒體調查Orvesto最新一期資料顯示，2023年5至8月「尼瑞克日報」每日紙本報紙及網站觸及約134,000人次。 

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