全面真軍》2024選舉開創新的混沌時期，民進黨應重新思考網路經營

民進黨作為在野起家的政黨，過去訴諸民意與人民情感的能力很強，廣告文宣及論述上，都有一定水準，但顯然民進黨並未跟上新媒體的浪潮。這數年間，傳播媒介益發多元，社群平台早已從過往文字為主的臉書，轉換到IG、YT或各種短影音、網路社群。民進黨的網路經營，停留在上一個時代，而且欠缺組織性的經營。

全面真軍

2024大選結束，民進黨取得執政權，但同時也在國會喪失第一大黨的席次。或許早已預見此次立委選情艱鉅，再加上此次是民選總統後首次有政黨突破8年政黨輪替的魔咒，綠營選民或有惋惜但沒有太多失落，更多的是對過去的檢討及對未來的展望，特別是對於民進黨應該如何獲得年輕世代的信任一事，成為綠營選民最急切的議題。

2024選戰回顧

蔡英文總統自2008年的低谷，帶領民進黨一步一步邁向執政，8年完全執政的期間，國內外挑戰不斷，中間也面臨過兩次縣市長的大敗，但也都關關難過關關過，無論在內政、經濟上，以及美日外交表現上，都留下了豐碩的執政成績，蔡英文在卸任之際的滿意度仍維持4成以上，這絕非易事。8年執政雖有功過毀譽，但蔡英文累積起來的支持者能量是左右這次大選的關鍵。「在路上」廣告推出後，綠營40歲以下支持者有些回流，而原本期待接收脫隊英粉的柯文哲則是對這個廣告氣急敗壞，全力想攻擊。在這個狀況之下，賴清德所面對的第一個問題就是「為什麼支持蔡英文的年輕人沒有同樣支持賴清德？」

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民進黨應該如何獲得年輕世代的信任一事，成為綠營選民最急切的議題。（本報資料照）

賴清德雖然突破了我國8年政黨輪替的定律，但僅有4成的得票以及未過半的國會，使他成為「雙少數總統」。4成的得票率，僅是守住了民進黨的基本盤，票源並未對外開拓，很難說選得漂亮。立委部分，台中與桃園的大敗令人錯愕，守住51席沒有全面崩盤，並且沒有讓國民黨單獨過半，則堪稱大幸。賴清德本人的人格特質、8年執政的包袱，加上本次選舉民進黨持續以「冷選戰」為基底，讓民進黨沒有辦法在議題上帶領節奏，而是在藍白不合後讓選戰變成比誰爛、比房地。冷選戰不見得是錯誤的選擇，但選舉節奏沒有掌握在己身，讓民進黨選得很卡，支持者投得很悶。

相對而言，即使個人與組織有縱多負面爭議，但柯文哲及民眾黨的經營有所成，讓他收穫了不少原本傾向綠營的中間選民及大量年輕選票，這是不容小覷的事實。柯文哲個人囊括近370萬張選票（得票率26.46％），並在國會獲得8席立委，在兩大黨都不過半的國會結構中，成為關鍵少數。柯文哲與黃國昌、黃珊珊及幕僚們於選戰後期四面開戰、八方包牌、民調喊上天、不斷開記者會或直播的作法，其實是在那個當下柯文哲維持選舉動能的唯一解，就策略上來說是合理且奏效的。

民進黨應積極在網路溝通

民進黨僅以4成的相對多數繼續執政，並且喪失國會的多數，這其中原因，最重要的當然是8年來的執政包袱，民眾對現實、社會的不滿，投射至執政黨執政不利，這是人之常情，所有執政上的缺失，都必須由執政黨概括承受，是蔡英文的高滿意度給了民進黨繼續執政的機會，但也僅能撐住綠營基本盤。其次是中國介選問題，在各種傳播媒介上，配合國內在野黨、各路網軍，益發嚴重，也難以反制；再者，面對在野黨及網紅直播主們的造謠抹黑，執政黨的澄清與應對上過慢且無力，並且因為忽略新的傳播方式及平台的經營，使得這些正確資訊無法迅速有效傳播，各種指控執政不利與似是而非的耳語，在選民之間形成了既定負面印象。

民進黨作為在野起家的政黨，過去訴諸民意與人民情感的能力很強，廣告文宣及論述上，都有一定水準，但顯然民進黨並未跟上新媒體的浪潮。這數年間，傳播媒介益發多元，社群平台早已從過往文字為主的臉書，轉換到IG、YT或各種短影音、網路社群。民進黨的網路經營，停留在上一個時代，而且欠缺組織性的經營，無論政黨或個人，對於網路的經營都是流於選戰限定。但網路上的互動，是無法速成的，選完就把網路經營擱在一旁，到選舉前再重來一次，這絕非正確的經營方式。從搶救王義川行動的直播熱度，可以看出綠營選民同樣需要在網路上尋求互動，這樣的能量不該只是選舉期間限定。

過去的組織經營，靠的是地方、公會等各式綿密的組織，政治人物在這人際網路中跑活動、握手、擴展人脈。見面三分情，在過去有用，在今日亦然。只是除了面對面的握手寒暄外，在各種網路平台中露面、互動，成為新型態的經營方式。過往在政論節目上露面，可以增加知名度；現在則是固定在影音平台直播、與網友直接互動，接受提問與抖內，可收到同樣甚至更佳的效果。這些都需要嘗試，而不是完全棄守。過去幾年，民進黨幾乎失去了網路新媒體的話語權，我們看到各種柯粉、韓粉直播主，我們看到民眾之聲點閱率逐漸成長，但民進黨在網路影音及直播的經營，則近乎消聲匿跡。

過去數年，民進黨太過於害怕被貼上網軍、1450、側翼敗票的標籤，不再積極經營網路社群，反而讓一面罵網軍，一面將公關公司擺入不分區的政黨，以及直接在黨組織裡養網軍頭跟網紅合作攻擊政府的政黨，佔據絕大多數的網路聲量。使得執政黨無法有效遏止各項抹黑、造謠與假訊息，這不是幾句要支持者不要相信假訊息、或嚴防認知作戰，就能夠防免的。民進黨必須思考，為什麼沒有辦法用同樣的方式，第一時間駁斥、澄清，並讓正確資訊用與敵人同樣的方式廣為流傳。否則，明明網路經營成效不彰，還被養網軍的專家指控養1450網軍，豈不冤枉？

認真經營新媒體

民進黨在蔡英文時代透過當時網路上的KOL發聲，確實為蔡英文2020選情拉出了一波浪潮。但這樣的作法目前看起來對民進黨已經不再奏效，與政治無關的KOL為何要幫一個有諸多包袱的執政者說話？這很可能不會為KOL帶來經濟效益，也不會為KOL帶來正向名聲，因此難以期待。而這次的搶救王義川活動，可以看到民進黨成員的一個新方向，用更輕鬆、幽默、詼諧的方式來好好說事情。當然這仰賴於個人能力跟人格特質，但必然是堅實同溫層並且吸引支持者的方式。

民進黨的「年輕世代政治人物」們普遍都有著非常菁英、偶包太重、說話不有趣、頂著人設在做人的感覺，這是安全牌，但不免離大眾越來越遠，原因無他，就是不有趣。這需要透過在網路上不斷拋頭露面，讓大家認識，讓大家覺得「你和我們一樣」、「你和我們站在一起」。 近來經營成功的有像苗博雅，透過不斷不斷地說明政見、不斷不斷地接受質疑，用「好好說話」、「好好解釋」來好好面對網路及真實的大眾，並將溝通內容剪成影音精華，讓支持者流傳分享。縱使要做到苗博雅那個程度不是一般人可以達成的，但絕對值得學習參考。有志於政治的民進黨青年，或者是希望更上一層樓的現在民進黨政治人物，應該花多一點力氣在開拓網路上的聲量，找到自己面對選民、與民眾溝通的方式。

當然，在網路上批評執政黨所獲得的回饋一定比較高，這是天經地義的事情，但民進黨是擁有堅實群眾基礎的政黨，支持者中有許多的柯黑、昌黑（或其他黑），不乏有論述能力者，如果能即時地還擊這些人、為政策論述辯駁，相信也可以維繫網路的聲量與熱度。在演算法世代中，無法擁抱流量，就會慢慢失去話語權；沒有擁有網路聲量，就喪失快速有效的訊息流通管道，無法面對各式認知作戰與抹黑，這問題值得民進黨重視與檢討對應。

本文經授權轉載自全面真軍〈2024選舉開創新的混沌時期，民進黨應重新思考網路經營〉

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