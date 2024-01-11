自由開講》『能登半島地震，對於當地居民與文化古蹟的災難，搖晃的百萬石之國』

王建輝

2024年1月1號下午日本石川縣能登半島發生震度達7級地震，直接打破當地觀測紀錄，截止至2號中午，石川縣內有6市7町斷水，14處醫療院所遭受不同程度的損壞，根據日本文部科學省（相當於教育部）統計有84處教育設施受災。

位於能登半島最北端的珠洲市是受災最嚴重的區域之一，珠洲市市長泉谷滿壽裕於2號的災害應對會議中提到「珠洲市約有6千戶居民，目前約有4千至5千戶居民無法返家，道路狀況惡劣物資難以送至災民手中，同時因為持續性斷水導致衛生狀況正在惡化」。

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同樣位於能登半島北部的輪島市一樣受災慘重，根據當地居民描述，目前道路寸斷，災民處於孤立狀態，由於作為避難地的國小體育館沒水沒電，災民只能喝融化的雪水。 除了民宅與道路的損毀外，當地有許多歷史古蹟也受到不同程度的損壞。

1月1號下午日本石川縣能登半島發生震度達7級地震。（AFP）

輪島朝市

位於輪島市中部的河井町觀測到最大震度6強，當地知名觀光景點「朝市通」遭 受到空前的破壞，據統計有200棟房子燒毀。朝市通是輪島朝市的一部份，與千葉縣的勝浦朝市、岐阜縣的宮川朝市並列為日本三大朝市，當中輪島朝市的歷史最為悠久，最早可追朔至平安時代，至今有約1千年的歷史，一開始是神社祭神日時進行以物易物的場所，到了室町時代改為每逢尾號4與9日（如14號或19號）擺攤的集市，一直到明治時代變為每日設攤一直延續至今。

兼六園

位於金澤市的觀光名勝兼六園也傳出災情，有多處石燈籠（街燈）倒塌，部分石牆崩壞，目前正閉園進行修繕及災損確認作業中，再開放時間不明。兼六園的歷史可以追溯至1676年，與岡山市的後樂園、水戶市的偕樂園並稱日 本三名園，由加賀藩4代藩主前田綱紀下令建造。由於前田家先後侍奉織田家、豐臣家，以及在關原之戰中幫助德川家有功，因此所轄領地遠超其他大名，是江戶時期唯一達到百萬石的藩，而第四代當主的前田綱紀其身份更是貴不可言，母親大姬是幕府將軍德川家光的養女，正室摩須姫是保科正之（德川家康之孫）四女，前田綱紀也是後櫻町天皇的外曾祖父，也因此兼六園盡顯奢華，其中園內可看到目前日本現存最古老的噴水池。

瑞龍寺

位於富山縣高岡市的瑞龍寺據報導寺院內有石燈籠（街燈）倒塌，牆壁開裂等十多處損壞。 瑞龍寺是富山縣內最早獲指定的日本國寶，佔地約2萬平方米，該寺廟最早可以追溯至1614年，是前田家的菩提寺（埋葬祖先遺骨、弔菩提之寺），寺院內有前田利長、前田利家、織田信長（前田利長岳父）、同室正覚院（據傳為前田利長岳母）、織田信忠的分骨廟。前田家的墓園達到1萬多平方米，其中位於中心的墓碑含基座高12公尺，雄偉莊嚴的寺院與墓群是加賀藩舉百萬石之力建造，瑞龍寺見證了前田家的興盛。

同處地震帶的台灣一樣時刻面臨天然災害的威脅，有關防災與避難的議題，是每一位台灣人都必修的一門課程，我們需要知道防範於未然，不管是民眾還是政府都要有居安思危的意識，因為在災害發生的當下不會留給任何人思考或猶豫的時間，每一個動作與環節都無比重要，沒有犯錯的空間。

複合式災害

這次的地震中我們可以看到，由於能登半島地區保留相當多木造古建築，因此火災所造成的災害完全不亞於地震本身，另外因能登半島多丘陵地形，平地稀少不相連，一旦道路破裂，短時間內難以進行修復或是規劃替代道路作業，導致交通堵塞，這些都是對於當地救災量能的一大考驗。地震往往伴隨火災、海嘯、瓦礫掩埋、高空落物、斷水斷電、管線爆炸等附屬災害，絕不是說房子建材有通過耐震測試即可高枕無憂，對於防災規劃需要多面向、跨部會，定期與各領域專家學者溝通，才有可能將傷害減低。

深植人心的避難觀念

在日本電視台的採訪中，許多災民表示在收到地震簡訊或是感受到這次的地震搖晃程度很大時，就以低姿態、護頭部的姿勢保護自己，並在晃動減緩時立刻前往離自己最近的指定海嘯避難處，也因此讓隨後海嘯到達時可能造成的災害減至最低。此次地震遠在千葉縣的迪士尼樂園也很有感，根據當時遊客的上傳影片，工作人員在第一時間勸導所有遊客就地蹲下並尋找掩護，有效防範恐慌與踩踏事件。這些舉措都表明日本防災教育有成，正確的避難觀念深植人心，值得我們借鑑。

（作者為台日商業顧問）

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