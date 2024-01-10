自由廣場》日本能登半島地震勘災省思

◎ 拱祥生

二○二四新年第一天日本能登半島傳來規模七．六強震，引起重大傷亡，筆者身為土木技師及台南市政府特搜隊成員，雖因日本婉拒國際救援而無法前往救災，但基於人道及專業立場，特別利用假日去初步勘災，整體上本次災害主因是「土壤液化及老舊編竹夾泥牆房屋倒塌」為主，對於類似地震災害，台灣準備好了沒？

重災區是最北邊輪島市、珠州市及穴水町，交通不易到達，本次勘災以能登島中部七尾市為主。一到七尾市可以看到沿路都有小規模土壤液化，造成道路突起、下陷及龜裂，行車速度不能過快，也因災區房屋樓層數都在三樓以下，配合地質上土壤液化有高地下水位及土壤組成顆粒分布因素，土壤液化造成房屋損壞在七尾市只有局部區域，主要都是老舊編竹夾泥牆房屋傾倒及倒塌為主，也是傷亡主因。

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台灣在清領及日治時期也蓋了不少編竹夾泥牆房屋或是土角厝，牆壁材質主要以桂竹、泥巴及稻殼為主，強度不高又是地震來襲主要抵抗構材，在九二一集集地震時也有不少土角厝倒塌，這些材料雖然本身重量不及磚牆，但屋頂及整個房屋倒塌重量也足以造成傷亡。台灣還有多少人住在這些柔弱且老舊土角厝？應該是內政部調查重點，土角厝遇地震時如何低人員傷亡，應是其耐震補強重點之一。

這次災區大雪及交通不便而使居民二度致災機會大增，加上斷水斷電而雪上加霜。斷水主要是自來水維生管線斷裂，顯然災區平時若有挖掘戰備井或抗旱井概念，或許能解燃眉之急，這也是台灣未來防災思索方向之一，特別是有可能成為孤島效應區域。至於斷電一樣是維生管線損壞的原因，若災區地矮樓房屋頂都有建置太陽能板，則寒冬中比定能發揮起雪中送炭的功能。

至於特搜隊如何在交通不易到達地區發揮功能，應該要思考救災工具輕型化方向，才有辦法動員至災區，以目前台灣一個中型特搜隊配置近七十人及多達數噸救災裝備，如何到達此次能登重災區救災？但以現況都是編竹夾泥牆房屋倒塌，若特艘隊利用輕型救災器具參與搜救，有很大機會救出不少受困民眾，降低傷亡。

不論如何，「經一事，長一智」，祈求能登地區災民早日恢復正常生活。

（作者是台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師、台南市特搜隊成員）

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