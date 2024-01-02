自由廣場》日本石川七級強震看台灣核電廠的檢修補強

◎ 賴明煌

日本北陸能登半島元旦當地十六時十分，發生芮氏規模七．六級強震，震央約在石川縣珠洲市春日神社西側，震源深度十公里內屬極淺層烈震即易釀直下型地震，對於在西南側直線距離約六十五公里的石川縣羽咋郡志賀町的北陸電力公司唯一的核電廠—志賀核子反應爐發電廠，該地震最大震度七級就出現在石川縣志賀町。震後首階段在岸田首相要求確實清查下，該核電廠共有兩座沸水式反應爐並未有明顯的震波破壞痕跡，真是萬分幸運；但也反應出自東日本地震後十三年來，該國對電廠的努力檢查與補強之成效，值得同為多震又多斷層的島國台灣學習。

日本在二○一一年發生日本氣象廳地震規模八．四級的三一一東日本大地震，福島當地六級震度與加速度五五○Gal等振動，就讓該地第一核電廠多座沸水式反應爐發生極嚴重災變，衍生全日本暫停核電廠運轉經檢查才再運作。

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據NHK上週指出，全日本目前共卅三座核子反應爐發電機組，其中通過因應東日本大地震福島核子事故後制訂的新規範標準審查重啟運轉共有十二座，全數都位在西日本地區，比起兩年底通過十座，在去年一整年內就又新增二座來投入運轉發電行列中，共六個發電廠中的十二座反應爐正在運行，這十二座重啟運轉核電機組反應爐型式皆為壓水反應爐（Pressurized WaterReactor）而台灣核三廠二座反應爐均屬之，與福島事件的沸水反應爐（Boiling Water Reactor）發電機組是有結構上的不同；全日本僅沖繩除外全國需電孔急，特別是人口龐大的東京地區，原在新瀉縣的柏崎刈羽核電廠在一九九六年後所啟用，屬於新進式第三代沸水式反應爐六號機與七號機單爐高功率達一三五六百萬瓦之暫停運轉禁令，已獲日本原子力規制委員會（類似台灣核能安全委員會）解除，目前就等當地政府允許後可立即再投入電力運轉，相信今年初可得到開放運轉，屆時全日本就有十四座反應爐生產電力來應急了。

目前台灣需電亦屬孔急，而所能供電的電廠種類，核電廠所佔比例不低，在一成以上，既然目前離核電除役與其他綠能或再生電能廠還有一段時間，而大地震卻是隨時可能會發生，故比照日本再做更嚴謹的檢查與補強台灣各類電廠，是這次日本石川地震能給我們的啟示。

（作者為工學博士）

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