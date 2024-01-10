民主之盾》總統大選：台灣經貿全球佈局之路，不能迴轉

總統做為台灣未來國家施政的舵手，國人普遍對其人品、能力、見識與氣度有高度期待。除具備領導能力、國際視野與宏觀藍圖來帶領台灣人民外，亦期待其能具有苦民所苦的同理心與磐石般堅定的改革意志來為人民謀求福祉。 換言之，總統大選的這一票不僅是對是否具備未來國家領導人的資格來投票，亦是民眾對未來自身經濟福祉的投票。

邱奕宏／國立陽明交通大學人文科學中心副教授

民主的關鍵一年 今年2024是全球前所未有的大選年，據經濟學人（The Economist）雜誌估計全球有超過50個國家、逾40億人口將舉行大選。但這並非意味所有舉行選舉的國家都是能讓人民在自由意志下決定國家未來方向的民主國家，例如將在今年三月舉行總統大選的俄國。相反的，今年舉行大選的國家中，僅有八個國家被經濟學人評比為充分民主（full democracy），而台灣是少數與英國並列的其中之一，甚至高於被評比為瑕疵民主（flawed democracy）的美國與印度等國。這也使得名列今年排名第二個舉行大選的台灣總統大選備受國際注目，甚至被外媒認為是今年全球最關鍵的一場大選之一。

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確實，此次總統大選所代表的深遠意涵與戲劇性程度，不僅引發外媒關注，亦已為台灣民主的政黨政治歷史劃下嶄新一頁。無論未來何人當選台灣總統都將承繼過去八年來蔡英文總統任內的各項政績與基礎之上，來持續面對來自國內外的艱鉅挑戰。

此次總統大選所代表的深遠意涵與戲劇性程度，不僅引發外媒關注，亦已為台灣民主的政黨政治歷史劃下嶄新一頁。（本報合成）

總統做為台灣未來國家施政的舵手，國人普遍對其人品、能力、見識與氣度有高度期待。除具備領導能力、國際視野與宏觀藍圖來帶領台灣人民外，亦期待其能具有苦民所苦的同理心與磐石般堅定的改革意志來為人民謀求福祉。 換言之，總統大選的這一票不僅是對是否具備未來國家領導人的資格來投票，亦是民眾對未來自身經濟福祉的投票，這是因為台灣經濟是否能延續蔡政府的成長而再創高峰，很大程度上取決於新總統對台灣經貿發展的施政藍圖。新總統能否帶領台灣走在正確的經貿發展道路上，則取決於其是否能對當今全球政經變局、台灣自身地位及國內重大社經議題有深切的洞察與認知。

當今全球政經變局 當代國際社會最重要的特徵就是地緣政治的加劇、經濟全球化的衰退與民主與威權陣營戰略對立的逐漸成形。台灣位處於地緣政治衝突的震央之一、扮演經濟全球化的要角、與東西方陣營對峙的戰略最前沿，任何未來的國家領導人除不應忽略前述的國際現實外，任何妄自尊大地膨脹自身角色或一廂情願地忽視大國間結構性的戰略競爭，都將使台灣步入險境。

地緣政治的升溫與東西陣營的對立加速經濟全球化的脆裂與供應鏈的重組與轉移。以往作為經濟全球化最大受惠者的中國，如今面臨其經濟的三大引擎（民間消費、外資與外貿）的同時熄火，再加上國內如恒大、中植集團等房地產風暴接連爆發及美國愈趨嚴格的科技封鎖，使得全球各大經濟機構都對中國未來經濟前景抱持悲觀態度。在此情況下，大多數國家都在透過去風險化來降低與中國經貿往來的風險，而不會將國家未來的經濟發展寄託於強化與北京的連結上。

台灣的國際經貿角色 自二次大戰後，台灣的經貿發展與成就都是建立在美國主導下的自由國際政經秩序之上。戰後台灣的經濟復甦有賴於大量的美援、1960-1990年代台灣擠身成為亞洲四小龍則是建立在與自由資本主義世界的外貿連結上、1980年代後台灣資訊產業的快速發展得力於與美國矽谷間緊密的科技與人才交流。當今蔡政府時期台灣經貿的強勁表現，亦是受益於國際政經情勢的巨幅變動導致產業撤離中國與台商回國投資所致。

相反地，自1990年代後台灣的資金、產業與人才大幅移往中國的結果，則引發了產業空洞化、薪資停滯與失業率上升的疑慮。2008年後馬政府對中國大幅開放的經貿政策更致使台灣資金大舉流向中國，並在2010年度達到146億美元的空前紀錄，但對台灣本地經濟成長與人均GDP則貢獻有限。

由此可知，台灣經濟發展的關鍵在於連結外部廣大的自由世界市場，透過持續連結西方的技術與資金來提升自身產業能力以拓展立基於台灣本土的產業外貿能力。與對岸經貿的連結，除因區域供應鏈的必要外，面對一個隨時改變貿易規則、具高度政治風險且對台有侵略野心的中國，任何寄望於其經濟施惠都恐將是與虎謀皮、飲鴆止渴的短視做法。

國內重大社經議題 近年來台灣經濟的成長無可避免地加劇了所得分配與貧富差距的社會議題，但這幾乎是所有民主國家在面臨全球化與科技發展快速發展下都會面遇到的社經難題。全球化導致低階產業的外移，科技發展減少與轉變了勞工條件的要求，兩者皆對就業市場帶來衝擊。相反地，結合了全球化與科技發展的台灣資訊產業則成為贏家。

然而，台灣科技產業的茁壯除得力於該產業自身的努力外，政府各項的施政挹注亦是重要關鍵。然而，所得因其產品連結全球市場而獲致快速成長的科技產業畢竟是台灣社會的少數，聘僱台灣就業人口絕大多數的服務業與中小企業卻很難雨露均霑。因此，如何將經濟成長的紅利透過產業的多元與平衡發展，而讓更多人得以分享，則成為新領導人必須重視與解決的課題。

對未來新總統的期許 綜上所述，未來新總統對台灣經貿發展的戰略藍圖，若能建立在對前述三點國內外政經客觀現實上，而有清楚且正確的認知與評估，則該戰略較可能建立在當前蔡政府既有良好基礎上來朝著正確方向前進。簡言之，強化與自由世界市場的經貿連結、降低對不友善國家的經貿依賴、多元化國內產業發展及提升競爭力，應當是未來新總統持續提升與厚實台灣經貿發展的重要關鍵。

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