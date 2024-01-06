自由開講》台灣需要忠誠反對黨

唐國銘

任何人都清楚，一個民主制度健全成熟發展的國家政治運作和民主的基礎則建立在有負責任的執政黨，也要靠忠誠的反對黨來制衡，監督執政黨的疏失或犯錯。做的不好就政黨輪替換人做做看，做不好再換，讓國家發展更好。過去的歐美日諸國，政黨輪替已司空見慣，不是新聞。

過去的台灣，自1996年由人民投票選出真正國家的總統，才步入真正的民主。歷經28年的民主制度運作，政黨輪替已有三次，在英國「經濟學人資訊社」（EIU）在2022全球民主指數報告中，全球167個國家中，台灣位居亞洲第一名，全球第十名。這是台灣人的殊榮和驕傲，要好好珍惜守護。

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然而，在慶幸生活得來不易言論自由、民主政治的台灣之餘，吾人看到的卻有一些政治紛擾、光怪陸離的現象，耽誤了國家政策發展。許多在野政黨的聲音表態，幾乎和中國唱喝互為表裡，也就是說，台灣政府推動有利台灣發展的政策，只要中國反對，在野黨也跟著反對到底。

基本上，民主靠制衡，但要有忠誠反對黨，但我們看到的是支持終極、中國統一、贊成服貿、認同九二共識的國民黨。在面對中國武力恫嚇，台灣需要守護言論自由、民主運作制度，更需要對台灣忠誠的反對黨來健全國家政策發展。

一路走來，從過去的野草莓學運、近十年的反服貿、反送中社運、罷韓社運，我們發現年輕人的參與扮演關鍵的角色，而基進黨在近十幾年來的努力不懈，社會有目共睹也予以肯定。

基進黨的政治主張是政治民主化、主權自主化、社會自由化。這是台灣正在走的路，也是合乎世界潮流的趨勢。（圖：台灣基進提供）

一個國家的前途和未來決定在年輕人的手中。面對中國的威脅和台灣紅統的勢力滲透，台灣更需要比民進黨更年輕、更沒包袱、更敢戰鬥，忠誠於台灣主權獨立的政黨，它就是基進黨。

基進黨的政治主張是政治民主化、主權自主化、社會自由化。事實上，這是台灣正在走的路，也是合乎世界潮流的趨勢。基於此 台灣更需要基進黨往前邁進。

基於以上理由，我認為基進黨符合忠誠反對黨標準，也希望借大家牽成它跨越5%政黨門檻，讓基進黨進入立法院，有更多立委來守護台灣主權，扮演更關鍵的角色。

（樹德科大資管系副教授 ）

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