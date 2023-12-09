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胡，怎麼說》被搶救的王義川VS.鐵當選的黃國昌

胡文輝

胡文輝

2023/12/09 03:03

選舉要辯論，來辯論呀!叫的很大聲，不過，辯論必須要對等、適格，總統候選人對總統候選人、副總統候選人對副總統候選人、不分區對不分區、立委對立委，越級跳格找辯論，不是真辯論，只是透過越級邀戰掩蓋自己的怯戰而已!

綠藍白三組總統候選人、副總統候選人，將分別參加由中央社、自由時報、公視等多家媒體聯合舉辦總統對總統、副總統對副總統電視辯論會，選戰最後階段，三方主帥對主帥、副帥對副帥，都要親自上陣廝殺，唇槍舌劍，精彩可期。

至於區域立委之間的辯論，邀戰的多，成局的蓋少，更因選區分73個，無法聚焦全國目光。倒是依政黨得票率分配的34席全國不分區立委，三個主要政黨之間殺聲震天，目前最引人注目的是民進黨排名第14的王義川，多次邀戰過去把「來辯論呀!」當口頭禪、民眾黨排名第2的黃國昌。

王義川排名14，若依民進黨過去的政黨得票率，當選安全名單約12或13席，王義川可能是落選頭，除非能衝高得票率到39%左右，王義川才能列入當選名單。因此，王義川及友人發起「搶救王義川」，他百分百的賣力競選，拉民進黨得票率也救自己。王義川找上門邀戰辯論的主要對象就是黃國昌，目的在逼黃國昌，不敢接受排戰就會被看做怯戰，怯戰就會窘態畢露。

黃國昌在不分區立委登記前夕，才加入民眾黨，並由黨魁柯文哲欽點排名第2，依民眾黨過去的得票率，黃國昌真的可以直接宣布當選立委了。過去在立委任內動輒對同仁大聲嚷嚷「來辯論呀!」的黃國昌，這回穩坐釣魚台了，卻只在放高射砲，邀戰民進黨總統候選人賴清德辯論，對於同是不分區立委候選人的王義川到大營門口搦戰，卻顧左右而言他，不願接受挑戰。

黃國昌稱，王義川向他挑戰辯論，是為轉移賴清德不敢接受他挑戰的焦點。這個說法固然部分沒錯，不過，黃的轉移焦點說法，也同樣適用他不敢接受王義川挑戰的情況。目前出現的場景就是，「被搶救的王義川vs.鐵當選的黃國昌」。

黃國昌挑戰賴清德是越級、不適格、甚至越俎代庖，因為邀戰賴清德辯論，是民眾黨黨魁兼總統候選人柯文哲的權利，怎麼卻讓選不分區立委的黃國昌搶去了呢?難道民眾黨主帥柯文哲無能、無力出戰，所以才由黃國昌代柯出征?

看各主要政黨不分區提名名單，雖不免良莠不齊，不過，強將也不少，選民手中這張「政黨票」要投給誰?各大政黨何不推出3到5名學識、口才俱佳的不分區立委候選人，代表各政黨進行電視辯論?王義川可在綠營出陣、黃國昌也應代表白營出馬，就不必王義川追著黃國昌跑了!

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