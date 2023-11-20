自由廣場》「另類」第一場總統大選辯論

◎ 魯伯非

其實從這一次藍白合天旋地轉的變化，反而讓選民有機會好好檢視三組參選人的本質，可視為「另類」的第一場總統大選辯論！

首先是柯陣營。柯文哲最常把「修昔底德陷阱」、「賽局理論」這些專有名詞掛在嘴邊來呼攏柯粉。但真正上了談判桌，朱立倫把幕僚支開，柯馬上中計！朱先答應柯的全民調，不用政黨支持度。因來不及再做多次民調，所以從十一月七日開始算，這正是民眾黨提名徐春鶯後，柯民調開始下降時。而且當初柯自己說統計誤差範圍內算侯贏，所以統計誤差內侯柯配加一點！自以為聰明的柯文哲，聽聽都很有道理就簽下去。不論柯立場變來變去、雙標愛說謊、北市執政墊底，光看這一局談判，柯這個自稱智商一五七的天才，還不如對協議內容提出三次質疑的幕僚陳智菡！

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再來看國民黨的參選人侯友宜。侯初期民調最高，但是站上總統參選人的高度後，不堪檢驗，竟然被劉家昌稱為是連草都沒有的草包。侯人生主要歷練是在警政方面，所以是一個講到警察故事就滔滔不絕，但要他照著幕僚準備好的國政說帖都講不清楚的傀儡。反觀國民黨主席朱立倫，侯是他一手提拔，朱先在黨內初選把郭台銘幹掉，再用藍白合會談，讓柯文哲中計，而且會中就表明以每份民調不同的統計誤差來計算，避免柯耍賴！

最後看民進黨的參選人賴清德和蕭美琴。賴蕭配就是一個從立委、市長、行政院長做到副總統、資歷最完整的總統，加上一個外交經驗豐富，英文極佳、能向國際社會宣傳台灣的副總統！二○一八年川普發動美中貿易戰後，未來十年世界政經情勢，地緣政治、軍事外交的主要架構，就是以美、中為首的全球供應鏈重組；賴蕭配是在這個全球大趨勢下最能執行蔡英文路線的正副總統參選人。

不管藍白合這齣政治分贓、柯文哲口中副總統要監督總統的鬧劇結果如何，年輕人和中間選民可以從這第一場總統大選辯論和能力評比，好好想想這一票應該投給誰？

（作者為自由作家）

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