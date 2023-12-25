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自由開講》立委選對人，總統才能帶領台灣走對路

2023/12/25 14:52

「選對的人，走對的路」是理性且溫暖的訴求，沒有劍指要下架某政黨，更沒有為了呈現自己的好，反而失了格調。（資料照）

◎王虹勻

距離不到一個月的時間，就要總統大選，賴蕭配、侯康配與柯盈配三組候選人陸續完成登記與抽號碼後，等同於宣告選戰進入最後白熱化階段。隨著時間的推移，各黨提出的人選、政見與口號逐漸明朗，民進黨主打「選對的人，走對的路」；國民黨則是「政黨輪替，台灣更好」；民眾黨為「超越藍綠，最強戰力」。事實上，筆者認為從各陣營喊出的口號就能略見一斑，不僅看得出選戰定調與主要敵人設定，更看出各黨的格局，及對自家候選人的要求與期待。

筆者作為大學生，又為本次大選的首投族，從「投票菜鳥」的角度切入，最在乎的肯定是候選人的背景形象，畢竟這是政治人物與選民接觸的第一印象分數，再者，便是所提出的政見是否扎實到位，若是「畫大餅系」的候選人，絕對在心中大大扣分！先以本次不分區候選人名單而言，藍綠兩陣營都認為這次的名單是一時之選、史上最好，民進黨在一二順位放上靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴，與認知作戰專家沈伯洋，皆是非常有代表意義與符合政黨理念的人選；而國民黨推出的一二名人選，則是韓國瑜與柯志恩，柯志恩屬於國民黨中堅實的女力代表，是不錯的人選，但韓國瑜就是標準「畫大餅系」的候選人之一，除了經典的「韓總驚世語錄」以外，更是高雄民眾透過民主力量，成功罷免的直轄市長，要把這樣的人選塞給全民來承擔，也難怪會被網友戲稱「立法院以後都要中午以後才能開會了！」更不用說其餘的不分區人選，其中高達六名是國民黨官二代，同時也不乏朱與侯任地方公職時所任用的地方局處首長。政黨票本應代表與展現一個政黨的價值、理念，以及接下來任期要重點關注的議題，國民黨這樣的「靠爸靠媽靠關係」的名單要怎麼帶給首投族安定感，又怎麼會願意把自己的「民主初體驗」交付在推出這樣名單的政黨身上呢？

討論完不分區，區域立委也是重中之中。作為新北市民，光新北市，國民黨就推出好幾位極具爭議性的候選人，包含中和區的張智倫，不但爸爸是強行讓服貿通過而獲得「半分鐘」綽號的張慶忠，更是在地知名的「炒房家族」，甚至在家頂樓違建，自建「室內高爾夫球場」；同樣是政二代的廖先翔，這次則是出戰汐止、萬里等地區，但卻被接連爆出侵佔國有地蓋豪宅爭議，甚至還規劃成收費停車場，知法犯法。另外，地方家族勢力也在國民黨的候選人名單中頻頻出現，包含知名度相當高的「中二選區」，顏家代表顏寬恒再度參戰，過去在補選時即被挖出有違建爭議，如今再次挑戰立委寶座，也不免讓人聯想是否與家族政治利益有關。另外，新店區的羅明才、彰化謝衣鳳與「花蓮王」傅崐萁，也都是代表各自地方家族勢力的候選人，這些人都曾利用立委職權，為自己家族謀取利益，年輕人是否仍要繼續縱容這些人留在國會，以公謀私，需好好深思。

圖為國民黨不分區立委名單第一名韓國瑜（右）和南投縣第1選區立委參選人馬文君（左）。（資料照）

「選對的人，走對的路」是理性且溫暖的訴求，沒有劍指要下架某政黨，更沒有為了呈現自己的好，反而失了格調。這次大選，民進黨所推出的政見、人選、價值理念，都是符合過去的執政方向，同時擘畫出未來的執政藍圖，人選上更展現出誠意，讓身為首投族的我更傾向支持這樣的政黨。期許台灣人民能用選票選擇對的人，而執政者能夠帶領我們走上對的路！

（首投族）

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