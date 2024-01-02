自由開講》解析中共新任國防部長董軍

◎宮臨冬

近日，中國官方新華社發佈全國人大常委會決議，將原海軍司令員董軍任命為新一任國防部長，成為中國建政以來首位由海軍將領擔任的國防部長。這項人事調整引起輿論關注，特別是因為董軍並非中央軍委委員，這一決策受到廣泛質疑。

中國國防部長懸缺逾兩個月後，由前海軍司令員董軍接任。（截圖自Republic of Singapore Navy臉書）

政治忠誠與軍事背景

董軍的任命主要基於政治忠誠，他曾擔任海軍司令，資歷上並無問題。山東人在軍中的地位和忠誠度一直很高，而董軍更受到前海軍司令吳勝利的賞識和栽培。在習近平擔任中央軍委主席的十年內，董軍也受到特別栽培和提拔，顯示其政治忠誠度。

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公開資料顯示，董軍在海軍的職務中逐步晉升，並在不同艦隊及軍區擔任要職。從海軍少將到上將，再到海軍司令，他的升遷速度驚人。這也反映了他在軍中的卓越表現，使他成為新任國防部長的合適人選。

董軍的政治背景

董軍的提名並非偶然，而是中共領導人習近平在整肅軍方內部（尤其是火箭軍及軍備系統）的腐敗現象後，為保持政權穩定所做的政治盤算。董軍在新防長職位上的任命，可能是習對腐敗問題的回應，並展現對內部的掌控。

對台軍事備戰的可能性

董軍曾在東海艦隊及南部戰區任職，熟悉台海及南海事務；這引發了輿論對其任命是否是中國對台戰爭準備的猜測。然而，筆者認為董軍上任應謹慎地避免將其視為對台海戰爭的準備，因為中共的國防部長在實權上並不大，更像是裝飾性的職務，觀察軍委副主席、參謀總長的人選更能反映其實際軍事意圖。

高層軍官失蹤的背後

最近中國多位與對台軍事準備相關的高層軍官失蹤或被調查，這包括前國防部長李尚福、火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波，以及戰略支援部隊副司令員尚宏等。這顯示了中共內部腐敗問題的嚴重及習近平軍事改革的挫敗。

結語：

新任國防部長董軍的提名，代表著中共在軍事領域的高層調整。然而，其真正的政治使命和對台海的態度仍有待觀察。中共在高層人事安排上的不透明性，讓外界難以準確解讀其戰略意圖。對於台灣及周邊地區而言，這一變動無疑引發更多關切。

（軍事研究人員）

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