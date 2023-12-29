自由開講》總統候選人們：「請正視台灣新住民，這是我們的三大訴求！」

◎梁金群

1990年我從馬來西亞來台求學，爾後結婚定居，至今在台生活33年。三十年前，社會氛圍封閉，尊崇金髮碧眼的人種，其他國籍的族群則以「外勞」、「外籍新娘」稱之，無所不在的歧視，導致我被迫隱沒身分，以委曲求全的方式融入台灣。最近十餘年，始感受到社會氛圍的改變。

新住民示意圖。（資料照／立委羅美玲服務處提供）

據內政部移民署統計，截至2023年10月，「新住民」人數為58萬9868人，依原屬國籍人數排序則為中國、越南、印尼、港澳、菲律賓、泰國、日本、柬埔寨、韓國及其他國家。推估新二代超過40萬人，因此，新住民及二代是一個百萬人口之重要族群！我們帶來多元文化與勞動力，創造台灣價值，是國家發展重要力量。

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呼籲總統候選人們，請跨越政黨及族群邊界，思考你能為新住民做些什麼吧！目前，我們迫切需要的是：

一、正名：請統一稱呼我們為「新住民」，別再使用「外籍新娘」及「外籍配偶」等稱呼，因為新住民可能是男士，《國籍法》修正後，許多專業人士歸化台灣，婚姻移民已趨少數。

二、加速《新住民基本法》的立法：《新住民基本法》草案曾於2017及2022年兩次交付立法院內政委員會審查，至今仍無進展！目前台灣尚無專司保障新住民群體權益之法律，許多新住民事務欠缺正式法源依據。確實有制定一部《新住民基本法》的必要性！如此始能明確新住民定位，保障新住民文化發展及相關權益的具體施行。

三、成立「新住民委員會」：新住民與新二代已超越原住民人口數，台灣至今尚無主導新住民事務之專責機構！目前負責新住民事務的是內政部移民署移民事務組，屬三級機關，位階過低。設立專責機構有助於新住民相關政策的統籌規劃，資源集中。再次呼籲，我們是「多元台灣」的一分子，請別再把我們當外人！

（馬來西亞新住民）



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