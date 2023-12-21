費浩文

你是新住民？新住民的孩子？家裡有新住民成員？如果是，請毫無疑問的在明年1月13號投給賴蕭配。

在賴清德擔任行政院長時，他的團隊推動了極具創意的就業金卡新政，也透過《外國專業人才延攬及僱用法》，解決了許多長期困擾著新住民家庭團員的問題。蕭美琴當立委期間，早已提案廢除《國籍法》歧視性喪失原有國籍條款，只可惜當時她的美意太進步了，得不到其他立委諸公的重視。

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至於柯文哲，我仍然記得在歐僑商會他回答提問者說，外來人口統一證號碼與國人身分證字號不相容的問題根本不是問題，還顯得一副不悅又不耐心的樣子。這件事情在我的心頭烙了一個深刻的印象：柯文哲不是一個善於傾聽別人意見的人。當市長的時，他不願意細聽新住民關心的議題，難道他貴為總統時會有所改變嗎？簡直時緣木求魚吧！

賴清德擔任行政院長時，他的團隊推動了極具創意的就業金卡新政，也透過《外國專業人才延攬及僱用法》，解決了許多長期困擾著新住民家庭團員的問題。（民進黨提供）

就像其他候選人，侯友宜為了總統選舉提出的新住民政策也缺乏新意，多數是圍繞著女性新住民怎麼養育下一代。但是，新住民朋友應該會記得新北市在侯市長任內，曾經發生警察闖入教堂抓移工、無辜的移工被盤查，抓去警察局，最後被丟包的等事情。雖然侯市長稱這件事情是嚴重傷害移工的不當行為，但是他除了呼籲警察尊重人權，我個人並沒有看到進一步的彌補措施。而新北市幾乎每個月不斷地演警察追移工造成意外的悲劇，侯市長似乎視而不見。

總之，不管是友善新住民的蔡政府、賴清德、或台灣第一位新住民第二代副總統候選人蕭美琴，都值得你我的支持。難道有別人會更聽我們的薄弱的聲音嗎？

（美國加州律師、居住台北30多年居民）

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