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自由開講》2024的選擇—民主社會或專制社會 ？

2023/12/28 15:50

李安勝

此次中華民國台灣的總統大選，是攸關著人民對國家未來的發展方向和民主價值的選擇。此次三組不同的候選人和政黨代表著不同的觀點和價值，這包括民主制度的支持和推展，以及對於獨裁專制、權力分配、個人自由和社會控制的觀點。在這次總統大選時，台灣人民睜大眼睛、仔細思考與分辨後，須慎選之。

民主制度一般來說是代議制度或共和制度，由人民做主。民主的政府權力來自於人民選舉產生的合法性，權力分立、獨立司法、言論自由以及多黨制度是民主政治的特徵。仔細觀察後發現民進黨總統候選人賴清德，是依循著以美國為核心的西方世界民主DNA的思維，讓台灣人民能自由自在地走向並擁抱民主世界，符合民主社會發展，強調個人自由、民主制度、言論自由和法治的社會，顯見與西方民主制度不謀而合，實為「由人民當家作主」。

反之，獨裁社會更傾向於集中控制、限制個人自由、限制言論自由，同時削弱民主與自由制度。而擁有獨裁DNA的共產主義，是單一政黨專政，黨派掌握政治權力，強調權力集中的結構，由少數人掌控多數人的自由、權力與未來，實為「由人民當家作僕」。然而這次親中兩岸政策的政黨，所推出總統候選人的選舉訴求，不是更傾向親中獨裁政治嗎？

在選擇的關鍵時刻，要選擇對的人、選擇對的路，就要選擇「賴清德、蕭美琴」，向全世界表達明確的立場與訊息，堅定地選擇民主、自由、和平、繁榮的社會。（本報資料照）

過去台灣人民已從獨裁專制，努力追求民主化的改革與成果，備受全世界的肯定與關注，民主不能倒退、台灣不能走回頭路，香港殷鑒不遠，就是我們的最佳借鏡。我們應該要選擇能夠引領台灣，走向全世界與民主國家站在一起，守護台灣民主自由的總統候選人、副總統候選人。

今年11月25 日賴清德總統候選人表示，這次總統大選特別至關重要，「政治上是民主與獨裁的選擇」。因此，這次總統大選是台灣人民對「民主社會」和「獨裁社會」之間的選擇，台灣人民的選票決定國家未來的政體發展。故此次大選，國人在投票時，需要考慮這些重要因素，並根據對於國家、社稷的未來方向，做出明確的抉擇。在選擇的關鍵時刻，要選擇對的人、選擇對的路，就要選擇「賴清德、蕭美琴」，向全世界表達明確的立場與訊息，堅定地選擇民主、自由、和平、繁榮的社會。

（作者為國立嘉義大學敎授）

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