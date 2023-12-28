自由開講》賴礦宅、柯農地、侯包租的現在與未來

劉熙明

總統選舉內政主題的居住正義，成為近來關注的議題，三組總統候選人都捲入。目前的各方選舉攻防戰中，在賴蕭陣營拉開已領先的民調差距後，也說明了社會主流如何看待此爭議。掀開三個總統候選人的私人財產後，也看出了其未來的發展：賴清德副總統的礦工宅將成為公益信託的礦工生活紀念館、柯文哲主席的農地有朝一日將點土成金成為住宅用地、侯友宜市長的凱旋苑持續成為目前仍不清楚未來租金數額的租宅。

賴清德出生地的萬里礦工住宅，被侯友宜御用機關的新北市政府地政局與工務局以混淆視聽的資訊，說是「既存違建」、「幽靈房屋」。因此，地政局與工務局承辦人員被綠營向法院控告散布不實空照圖，違反《選罷法》請加重其刑，如果控告成立，新北市官員將被關押。

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居住正義，成為近來關注的議題，三組總統候選人都捲入。目前的各方選舉攻防戰中，在賴蕭陣營拉開已領先的民調差距後，也說明了社會主流如何看待此爭議。（本報資料照）

賴礦宅的萬里房屋不是普遍的擁有房屋所有權後，又加蓋或侵佔非己土地，而是中華民國政府制定相關法律前的既有房屋，此是政府施政疏失而應該協助其合法化，新北市政府不思協助，用被誤會是「既存違建」或「幽靈房屋」，是違反公務員行政中立的政治打手。而在賴清德公開宣布將其礦宅轉型為公益信託的礦工生活紀念館的同時，選舉結束也必然啟動一股將類似礦工住宅法制化的風潮，各地的礦工住宅也可能透過社區營造的理念，展現是否成為另一個九份金瓜石的契機。至於賴礦宅，也會因為賴當選總統，成為未來數年春節總統發紅包的熱門景點。而成為礦工生活紀念館的賴礦宅，也可塑造為台灣在20世紀下半葉從貧窮走向富裕，以及貧窮子弟努力向學，在國家公平與廉價的教育制度下，轉為中產階級與改善家庭經濟環境的台灣史櫥窗。

柯農地方面，2000年政府開放非農民可以購買農地後，桃園、新竹、苗栗一帶的丘陵與山地有一些從新竹科學園區退休的中壯年紀工程師購買農地，興建合法的漂亮農舍與從事農作，其中當然有合法的形式農作下，待價而沽轉賣獲取巨額利潤的情形。因此，老家在新竹的柯文哲在新竹買農地不足為奇，但柯的農地是沒有從事農作的違法使用，該農地所在位置又被視為是可以點土成金，轉變成住宅或商業用地，顯而易見的是養地致富的目的，可預期隨著新竹市都會區的擴散，柯農地會變更為住宅區。

侯包租方面，雖然合法，但與台北101幾乎相同的高額租金租給學生，在侯友宜高喊居住正義大纛時，當然是自打嘴巴的反諷，以及隨之而起的反作用力。侯府的凱旋苑是需求大於供給的寶地，其對策是宣傳2026年將進行兼顧居住正義的照顧弱勢，但此未來式仍待將來與文化大學校方談判如何照顧學生。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授 ）

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