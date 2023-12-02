自由開講》換湯不換藥，中國擬房企白名單

王天宇

中國「爛尾樓」日與俱增，民眾拒繳房貸抵抗導致房企無法獲得足夠資金，間接影響銀行放貸，頓時許多房企紛紛停工、銀行宣告破產，爛尾的惡性循環也加劇了中國人民對政府的不滿。

日前根據中媒《新京報》報導，部分中國業界人士表示，中國當局目前正擬定「房企白名單」，將開放多達50家房企提供銀行貸款、債務和股權融資支助，盼有望扭轉房地產業困境；但回頭看過去中國的「金融16條」保交樓政策，目前仍停滯推行受阻，如今再放寬銀行借貸條件，想以國家力量扳回局面，恐怕是難以回天。

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中國當局目前正擬定「房企白名單」，將開放多達50家房企提供銀行貸款、債務和股權融資支助，盼有望扭轉房地產業困境。（AP）

事實上，中國房市蕭條與人民薪資待遇無法負荷高額房貸有莫大關係，一昧放寬借貸條件給予房企資金持續建設，民眾就會乖乖繳納房貸？那麼過去多繳的房貸卻石沉大海的錢，又去哪了？這些漏洞又該如何補救，中國官方仍保持沉默，仔細想想就可發現這些看似有助房市的政策，只不過是在逢場作戲，終究還是一場維穩的騙局。

房市牽涉到一個國家經濟發展，中國換湯不換藥欺騙人民的手法，恐將加重沿海地區經濟負擔，然而美國又不斷打壓中國沿海經濟，內憂外患之下整體而言仍是惡性循環，這也間接解釋為什麼拜習會中，習近平對美方的態度如此低聲下氣還特別強調經濟合作這個面向，但就目前而言為穩是中國當務之急，莫再愚弄中國人民將危機擴散。

（政大新聞系學生）

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