自由開講》台灣不該投入會「家暴」的父母懷中！

◎永日

共軍除了頻繁擾台，亦時常傳散統戰影片向台灣民眾喊話。近期西部戰區於微博上發布MV《等你回家》，把台灣形容成「離家已久的孩子」，而「祖國」媽媽無論多久都會等待孩子回家；東部戰區更於中秋節期間製播大量統戰影片，以「團圓」為訴求期盼台灣早日回歸；影片中穿插「台籍人士」揮舞中國國旗的畫面，塑造出一股台灣人殷切期盼回歸祖國懷抱的氣氛。雖然中共試圖使用溫情攻勢提高國人接受和平統一的意願，然而其論述可說是滿滿漏洞，對於是否能引起台灣人的共鳴，還得打上好幾個大問號。

首先，用「離家的孩子」形容台灣完全不倫不類，凡是學過歷史的人都知道，台灣自古以來都是中原各朝代的「化外之地」，直到清帝國時期才被納入其版圖。時間來到1949年民國政府遷至台灣後，毛澤東為了得到開國始祖的地位，並未繼承「中華民國」國號，而是創立了「新中國」，形成兩岸分治之局面，由此可知台灣從來非屬中華人民共和國之領土。既然中共從未領有台灣，甚至還是在中華民國之後才成立的國家，又有甚麼資格說台灣是「離家的孩子」呢？

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既然中共從未領有台灣，甚至還是在中華民國之後才成立的國家，又有甚麼資格說台灣是「離家的孩子」呢？（美聯社）

再者，台灣多數人的祖先雖有閩粵血統，然而當時統治者為清帝國而非中華人民共和國，兩者並非同個國家；經過數百年後，當年來台的閩粵祖先已在此落地生根，其後代大多認同台灣為自己家鄉，對於大陸的「故土情懷」早已隨著時間而消逝。即便台灣部分家族重視赴陸尋找祖籍地，那也不代表他們期盼兩岸統一，現在民眾往來兩岸相較過去方便許多，並不需要透過統一才能交流；更重要的一點是，一旦兩岸統一，台灣辛苦獲得的民主與自由皆將被中共摧殘殆盡，那麼縱使兩岸交通便利又有何用呢？

當前在微博、抖音統戰影片當中看到的所謂愛國「台胞」，大多是好幾代以前從台灣過去大陸定居的台人後代，或是近幾年赴陸的台商、藝人等，然而他們並不能代表多數台灣人民的心聲。根據台灣《聯合報》的兩岸關係年度調查，約五成七民眾希望兩岸「永遠維持現狀」，希望兩岸「急統、緩統」的人只有約一成，可見多數民眾是希望兩岸分治、互不隸屬的。

進一步思考，中共如果真心將自己的人民當作「孩子」，又怎會縱容再教育營、鐵鍊女、新疆大火、爛尾樓、北京洩洪潰壩等侵害人權的事件一再發生？更何況先前藝人方芳才說，作為父母的中共應該要「出手教訓不聽話的孩子」，不就意味著兩岸統一後，台灣人要等著挨打嗎？當年前來台灣的唐山祖先，不就是因為在原鄉吃不飽、穿不暖才要冒著風險橫渡黑水溝，如今我們面對會對小孩「家暴」的中共，怎能將祖先辛苦耕耘的土地任由他們宰割？

（教師）

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