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法操》《密友禁地》：女兒偷看媽媽的信意外發現來自小樽的思念

看到密封的文件，人們或多或少會好奇裡面到底寫了什麼？不過在刑法當中，有一條罪就是處罰偷看別人信！
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/11/26 13:10

◎法操司想傳媒

看到密封的文件，人們或多或少會好奇裡面到底寫了什麼？不過在刑法當中，有一條罪就是處罰偷看別人信，刑法第315條：「無故開拆或隱匿他人之封緘信函、文書或圖畫者，處拘役或九千元以下罰金。無故以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。」

這條罪主要保護的是人們不為他人所知悉私生活之秘密法益，但在電影《密友禁地》中，女主角允熙的女兒，因偷看一封來自小樽要寄給媽媽的信，意外揭開媽媽隱藏20年的故事。（以下涉及劇透，請斟酌觀看）

《密友禁地》電影海報。（圖片來源：https://namu.wiki/）

《密友禁地》韓國片名為《致允熙》於2019年11月在韓國上映，女主角允熙（金喜愛飾）是位女同志，20年前她曾經有一名愛人，片瀨淳（中村優子飾），兩人因為遭到父母反對而分開。

之後允熙嫁給哥哥的朋友並生下了女兒西寶，淳則是回到日本生活。婚後的允熙並不快樂，離婚後她獨自扶養女兒西寶。在電影的前半段允熙總是板著一張臉，臉上看不出絲毫的笑容，話不多的她有時候會在角落孤獨的抽菸，彷彿自己被這個世界給遺忘。

有一次女兒西寶隨口問了一句，「媽媽妳活著是為了什麼？」允熙想了想回答「為了把她養大。」正值高中畢業之際的西寶頓時覺得是不是自己才是媽媽的負擔，兩人睡在同一張床上，但彼此沒有太多的交集，允熙總是看起來那麼的哀傷。西寶曾跟媽媽說，他們離婚後，之所以跟著她，是因為她感覺很寂寞。

有一天西寶在家中的信箱看到一封署名片瀨淳的信，信中寫著對允熙滿滿的思念，西寶這時候才發現媽媽其實是一名女同志，便開始計畫帶著媽媽去北海道小樽拜訪這位故友。

與允熙分開後的淳，回到北海道生活，她時常夢見20年前的愛人，每當夢見允熙，她就會寫一封信給她，由於擔心允熙可能已經結了婚，有了家室，她一直不敢寄信給允熙。這天淳的姑姑看見淳放在書桌上的信，鼓起勇氣幫她把信寄到了韓國，這才有了影片開頭的那段，西寶偷拆淳寫給媽媽的信。

來到小樽的允熙依舊思念著她的愛人，到了旅行的尾聲，她依舊不敢與她相認。西寶看出媽媽的異狀，跑去向淳表明身分，假藉一起吃飯的名義把淳約到了運河前，另一方面，西寶也跟媽媽允熙約在運河前相見，因為西寶的安排，分開20年的愛人才終於可以見面。

見面後的兩個人沒有太多的言語，只是眼含淚水看著對方，鏡頭的最後兩個人一起在雪中散步，黑暗的天空則是懸掛著一輪明月。電影的後半段，允熙回到了韓國，也露出了久違的笑容，再次相逢，讓允熙重新找回生活的勇氣。她提筆回信給淳，訴說著這20年來她的故事。

偷拆媽媽的信固然不對，但如果沒有西寶的安排，允熙也不會見到自己思念已久的愛人，更不會對生命重新燃起熱情。這部《密友禁地》描述一對相愛的人，因為性傾向而不能在一起，這不禁讓人感嘆台灣同婚專法的通過，讓許多相愛的人不再因為性別而分開。

本文經授權轉載自法操 《密友禁地》：女兒偷看媽媽的信意外發現來自小樽的思念

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