法操》台灣體育圈再爆假球案，打假球犯甚麼罪？

過去台灣棒球圈也發生過多起假球案，都是以什麼罪刑起訴、定罪的呢？現在有其他更有嚇阻性的規定嗎？

◎法操司想傳媒



台灣體育圈再度發生假球事件？根據新聞報導，上季效力SBL超級籃球聯賽裕隆隊的球員吳季穎在6月時忽然轉隊至台啤隊的原因，竟然是因為涉嫌打假球，據傳打一場可以從組頭處收到30萬至50萬的「分紅」。



吳季穎被檢調約談後以25萬元交保候傳，而籃壇部分，中華籃協也宣布將其永久逐出籃壇，未來各大聯賽皆不會錄用。

前SBL裕隆球星吳季穎（中）遭爆涉嫌打假球。（資料照）



過去台灣棒球圈也發生過多起假球案，都是以什麼罪刑起訴、定罪的呢？現在有其他更有嚇阻性的規定嗎？



過去多以詐欺、賭博、背信罪法辦



打假球究竟是犯什麼罪？其實在刑法中很難直接找到相應的法條，過去感覺比較像是從行為人的所作所為中找出最相關的去辦他，多半都是以詐欺、賭博、背信罪等罪處理。



由於有些打假球的人本身也很愛參與地下賭局，所以想透過自身的表現影響球賽結果，過去甚至有球員賭自己贏的傳聞。如此一來就符合刑法第266條賭博罪「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者」的定義而該當犯罪。



如果球員或教練當初與球團所簽下的合約，有規定「不得以任何形式接觸運動簽賭」等類似規定的話，因為不法所有意圖而違反球隊交代的任務，就有可能被檢警依違反刑法第342條背信罪法辦。



與一般人想像差異較大的則是依刑法第339條詐欺罪法辦的情況下，法院認為打假球操控比賽的行為是因為「讓組頭陷入錯誤而為錯誤評估，而接受下注對賭」才成立詐欺取財。成立詐欺罪的論證過程與一般人所想像是基於欺騙球迷、欺騙球隊而成罪的情況並不相同。



用以上幾種刑法處罰的問題在於刑度並不高，詐欺與背信罪最高處5年以下有期徒刑，賭博罪更甚至僅有罰金刑，與地下賭局動輒上億元賭金，以及職業運動環境被破壞的損失比起來根本是九牛一毛。例如犯下2007年職棒「黑鯨事件」的前台南市議長吳健保，僅被判5個月有期徒刑，最後還能易科罰金。



運動彩券發行條例



在多起職棒簽賭案發生後，2011年修正的《運動彩券發行條例》第21條即針對以非法手段投注標的運動競技賽事之公平性者，最高處7年以下有期徒刑，得併科1000萬至3000萬元罰金；結夥三人以上犯之，則最高處10年以下有期徒刑，得併科2000萬至5000萬元罰金，刑度確實是比過去單純適用刑法來高得多。

運動彩券發行條例

第 21 條

以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上三千萬元以下罰金。

結夥三人以上犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以上五千萬元以下罰金。

前二項之未遂犯罰之。

擁有運動團隊經營權之法人、團體及其代表人、管理人與相關從業人員，應主動配合檢察及司法警察機關調查第一項、第二項所列行為，其有隱匿或抗拒，經查證屬實者，處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。

不過這也僅限於被運動彩券作為投注標的之賽事，而且雖然規定相關的團體及人員應該主動配合檢警調查，但仍缺乏告發的機制，像這次吳季穎的案件如果沒被踢爆，台啤隊甚至願意接手這位球員。

請繼續往下閱讀...

最大的問題可能還是必須要斬斷簽賭集團背後的利益結構，像是2009年黑象事件的主角「雨刷」蔡政宜，出獄後去年竟然還能當選嘉義縣議員，如果背後沒有龐大力量支持，有可能辦到嗎？

本文經授權轉載自法操 台灣體育圈再爆假球案，打假球犯甚麼罪？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法