自由廣場》運動員莫當害群之馬

◎ 李政達

台灣SBL聯盟前球員吳季穎涉嫌簽賭、「打假球」的事件不斷擴大，雖然司法判決還沒有確定，但籃協已做出「永不錄用」高道德標準的決議。此外更引發立委諸公的重視而通過臨時提案，要求體育署在兩個月內提出更積極的防賭政策，重建球迷對運動賽事的信心。

此事不僅事涉球員本身，更重創整個籃球運動乃至於體育界的形象。中華職棒曾遭檢調六次大規模搜查的殷鑑不遠，今日仍有運動員以身試法的事件發生，令人痛心疾首。

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涉案球員供稱，球場的輸贏不一定，打假球也非他一人所能控制。但略知運動賽事者都清楚，打控球後衛位置的他，在球場上扮演穿針引線的供輸角色，只要在關鍵時刻一個「誤傳」，極有可能讓翻轉戰局。即使無作假實證，但在知名賭博網站上簽賭職籃比賽則是證據確鑿，誰會相信下重注投入自己比賽的球員沒有「上下其手」。

運動員在競技場上舉手投足都是鏡頭焦點，更是青少年模仿對象，知名球星褪去球衣後的私人生活，往往也是媒體追逐目標，若不潔身自愛，不良影響層面至鉅。

優秀運動員一旦在賽場揚名立萬，誘惑隨之而來。也有曾創下彪炳戰績的球星因為受傷、陷於瓶頸…種種因素而失去掌聲不得不從競技場上退下來，仍沉醉於昔日光環中無法認清現實。既無一技之長，又沾染酒色財氣近朱者赤。少數害群之馬的負面報導往往令外界誤解──運動員皆是如此。

體育界也須自我檢討，每見大型運動賽會期間，不自愛運動員吃喝嫖賭、自大傲漫、不學無術、粗鄙無文的誇張行徑，令人搖頭。

剛落幕的杭州亞運，我國代表隊創下輝煌佳績，奪牌運動員勵志的故事，是我們激勵年輕世代的最佳題材。無論現役或退役球員，希望均能成為孩子們榜樣，莫令你投入的單項蒙羞，勿當壞了一鍋粥的老鼠屎！

（作者是科大體育講師）

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