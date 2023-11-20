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法操》毀壞屍體也犯罪，前世今生的摯愛《人皮燈籠》

刑法中有一個章節專門在規範褻瀆祀典及處罰侵害墳墓屍體罪，就是要避免任何人對死者遺體的褻瀆與不敬。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/11/20 14:35

◎法操司想傳媒

對於後事的安排，許多人的傳統觀念是入土為安，或是將遺體火化後安置於靈骨塔內，甚至在傳統的道教信仰裡還會請法師來看風水，以求先人保佑後代子孫。刑法就有一個章節專門在規範褻瀆祀典及處罰侵害墳墓屍體罪。

例如刑法第247條：「損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。損壞、遺棄或盜取遺骨、遺髮、殮物或火葬之遺灰者，處五年以下有期徒刑。前二項之未遂犯罰之。」就是要避免任何人對死者遺體的褻瀆與不敬。

有部香港的驚悚片就是在講述將人死後，剝取死者的皮做成人皮燈籠，讓對方永世不得超生的故事。《人皮燈籠》是1993年上映的香港電影，由金像獎影帝梁家輝以及邱淑貞領銜主演，以下涉有據透，請斟酌觀看。

《人皮燈籠》電影海報。（維基共享）

主角黑仔輝生下來便手部殘缺，一出生就剋死自己的父母，可以說是倒楣至極，由於沒有一技之長便加入黑幫當一名無所事事的街頭混混。

在一次幫派鬥毆中，黑仔輝被黑幫老大蘇雄的手下追打，幸好一名名叫小芙蓉的女鬼即時喚來警察救下黑仔輝。警察要求黑仔輝指認蘇雄，黑仔輝頓時嚇得一病不起，但在出院當天小芙蓉的鬼魂牽引黑仔輝去到一間舊公寓，黑仔輝一進去便覺得相當熟悉，在小芙蓉的幫助下，黑仔輝終於喚起前世的記憶。

原來黑仔輝的前世叫做唐輝，是一名幫蘇雄辦事的小律師，有天唐輝幫蘇雄送禮物到他的情婦慧姐家中，遇到在慧姐家中學唱戲的小芙蓉，兩人情投意合很快便相愛。但這讓一直對唐輝有好感的慧姐相當不滿，更心生怨念要殺害小芙蓉，不料這時候慧姐意外被唐輝給殺死，蘇雄為了幫她報仇，殺死唐輝後把他的屍骨埋在三衰七敗穴中，傳說埋於在此穴中要倒霉十世，更把小芙蓉的屍體拿來做成人皮燈籠，讓小芙蓉永世無法超生。

得知自己的前世後，黑仔輝在警察的幫助下把自己的骨骸挖出來，但在跟蘇雄決鬥的過程中，小芙蓉的人皮燈籠也因此燒毀，黑仔輝只能無奈地看著自己的愛人煙消雲散卻無能為力。

影帝梁家輝在這部電影裡前世扮演風度翩翩的律師，後世扮演街頭小混混，可以看的出來梁家輝的演技十分純熟，兩者演繹相當，而邱淑貞在小芙蓉的角色當中，眼神也處處充滿深情，這部電影可以說是讓兩人的演技發揮到了極致。不過從這電影裡也不難看出在許多傳統宗教信仰裡，人們對於死者遺體的安葬、後事的安排非常看重，基於文化與宗教的理由，我們的刑法也規定不得損壞、遺棄、污辱或盜取屍體，也是對先人的一種尊重。

本文經授權轉載自法操 毀壞屍體也犯罪，前世今生的摯愛《人皮燈籠》

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