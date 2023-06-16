法操》《八惡人》：刑罰的存在僅只是犯罪的應報

罪刑法定主義為的就是防止國家濫用刑罰並保障個人權利，所有的罪責均須以法律明確加以規定，法律若未規定處罰者，即無犯罪。

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由美國鬼才導演昆汀·塔倫提諾執導和編劇於2015年所拍攝的《八惡人》（The Hateful Eight）講述在南北戰爭過後，八位不懷好意的過客在暴風雪期間於驛站中所發生的故事。



電影一開始，一輛馬車正在暴風雪中急速行駛，車上的乘客是正要帶著通緝重犯黛西·多梅爾格前去紅岩小鎮領賞的賞金獵人約翰·魯斯，途中，他們遇見兩個陌生人：一名黑人賞金獵人馬奎斯·沃倫以及自稱為紅岩鎮新警長的克里斯·曼尼克斯。



在暴風雪中，四人躲進一間驛馬車站避難，迎接他們的不是驛站主人，而是四張陌生面孔，而一場圍繞著通緝重犯黛西·多梅爾格與賞金獵人們的對峙也隨著暴雪到來。

賞金獵人—誓死維護犯人的受審權



賞金獵人制度最早可以追溯到17世紀的英格蘭。政府會給予賞金獵人一定的酬勞追補逃犯，逃犯的罪刑越嚴重，酬勞就越高，因為收入可觀，一些身手不凡者便加入捕快行列，從此在英美等國賞金獵人這個奇特的行業便油然而生。



由於早期交通不便加上通訊不發達，押解人犯回去受審就成了問題，有些政府會將惡行重大的犯人發布不論是生是死（dead or alive）的懸賞令，以便賞金獵人將其屍首帶回領賞。



但在本劇《八惡人》當中，賞金獵人約翰·魯斯卻堅持活著將重犯黛西·多梅爾格押解受審。途中，黑人賞金獵人馬奎斯·沃倫曾調侃過約翰·魯斯，說他帶著「活著」的犯人回去受審相當勞累，不如屍首較為方便，但約翰·魯斯卻相當堅持其原則。



約翰·魯斯明知道黛西·多梅爾一到紅岩鎮即將被處死，但途中還是會確保黛西衣食無缺，避免她挨餓受凍，而為防止黛西逃跑，約翰還將她與自己用手銬緊緊銬在一起，兩人也形成一定的默契，雖然畫面相當荒謬，但似乎也看見文明社會對於法治理念與程序正義的雛形。

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《八惡人》（The Hateful Eight）劇照。（CatchPlay提供）



私法正義—刑罰是應報還是復仇？



約翰·魯斯與黛西·多梅爾在驛站中遇到紅岩鎮的劊子手，他向兩人解釋，犯人受審後執行絞刑這一連串的過程即為文明社會所謂的正義（justice），然而倘若被害人家屬向犯人復仇，未經審判而讓犯人殺人償命，即為私法正義（frontier justice）。劊子手認為私法正義的好處就是會有復仇的快感，但缺點就是是非不分。但約翰·魯斯反駁劊子手，認為黛西·多梅爾是罪有應得。



這就帶到刑法長久以來的爭論，究竟刑罰是為了替被害人報仇還是僅僅只是為了維護社會正義？過去，殺人償命、以牙還牙，以眼還眼等報復觀念深植人心，又稱「應報理論」，以刑罰作為犯罪之報應，用刑罰的痛苦衡平犯罪之惡害。



但近代「應報理論」的主張已經逐漸取代報復等思想而更加著重於，刑罰的目的在於平衡行為人行為所產生的罪責，以實現正義。其理論主張是為了將社會回復到犯罪之前的狀態，而應報理論所強調的重點就是罪刑法定主義。



罪刑法定主義為的就是防止國家濫用刑罰並保障個人權利，所有的罪責均須以法律明確加以規定，法律若未規定處罰者，即無犯罪。



回到《八惡人》當中，我們可以從約翰·魯斯堅持把黛西·多梅爾送上斷頭台當中，看到現代應報理論的蹤跡。《八惡人》延續昆汀一貫的血漿、暴力美學，其故事內容也相當緊湊、懸疑，藉由每一位「惡人」的台詞也可以得知他/她對於正義的看法以及對於法律堅持的底線，總體來說是一部相當精彩的作品，歡迎大家找來收看。

本文經授權轉載自法操 《八惡人》：刑罰的存在僅只是犯罪的應報

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