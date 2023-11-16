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自由開講》馬斯克的中國謬論

2023/11/16 17:55

張碩陽

特斯拉執行長馬斯克日前接受知名播客佛里德曼專訪時指出，中國尚未統一台灣全因美國阻撓，因此只要隨著中國的經濟及軍事實力增長，中國終將會實現「自己的利益」。而其用以論證中國將持續成長至美國無法阻撓其統一的依據，在於其認為中國聰明人及勤奮者的數量遠多於美國，建築物比美國更令人印象深刻，以及中國擁有悠久的歷史。此外，其並稱中國一直聚焦於國內事務，且自歷史來看，中國並沒有會入侵他國的傾向，十分值得讚賞。

雖然馬斯克對於台灣問題的看法有一個正確之處，即「統一台灣是中國的官方政策」，且「從中國的立場看，他們100%會統一」，但再怎麼說這些目前為止也不過只是政策與立場，要遂行的難度相當高。更重要的是，其用以論據中國遲早會成長至美國無法阻撓其統一的依據，大多為馬斯克主觀的看法，或許與實際情況大相逕庭。

中國不僅是特斯拉的重要生產地，也是重要的市場，特斯拉上海超級工廠生產的汽車，約佔特斯拉全球銷量的50%。因此，馬斯克會提出如此多的「中國謬論」，也就不令人意外。（路透、法新社；本報合成）

首先，中國的人口基數巨大，且不論勤奮與否的問題，或許「聰明人」確實數量驚人，但底層人民的數量也同樣龐大，上個月才驚傳過世的中國前總理李克強就曾經說過，中國有6億人活在貧窮線下，月薪不足千元人民幣。此外，據港媒及中共官媒的報導，2021年時中國具有大學文化「程度」的人口約莫為15%，美國則是在2019年就已經有35%的人口取得學士「學位」。

其次，建築物令人印象深刻，從馬斯克作為一位西方人來看，當然是具有異國風味的中式建築更讓他印象深刻。更甚者，中國有大量建築是由中共政府動用國力集中建造，更有大量建商屬於國企或背後有國家資本，這樣的現象是否值得馬斯克的高度評價？相信大家都可以從近期中共房地產市場低迷的情況中得到答案。

其三，就歷史而言，1979年數十萬解放軍就曾以「教訓越南」之名越過與中越邊境線，據估計雙方都有「25,000多人死亡，30,000多人受傷」；1962年也曾經向印度發動一場歷時一個月的邊境戰爭；更不要說古代歷史中，中國本身就是侵略不斷，例如唐朝時對朝鮮半島、元朝對日本都曾主動入侵。即使就現在來看，中國艦隊在南海上的行動，從敵對國家的立場來看，本身就帶有侵略性質。

最後，若中國真的一直聚焦於國內事務，那怎麼會不停地對以阿戰爭發表意見？怎麼會推動金磚國家增員？怎麼會花大錢發展一帶一路？怎麼會訂定《對外關係法》？以上種種，都顯示出中國在國際上極具企圖心。

若細看馬斯克所言，其實與中國對外統戰與外宣的說詞高度一致，例如就侵略一事，中外交部發言人毛寧今年就曾表示：「中國從沒有侵略過任何國家，也從不搞代理人戰爭，從不在全球搞軍事行動，不以武力威脅其他國家。」很顯然，馬斯克很可能是因為商業利益才選擇不斷讚揚中國，畢竟中國不僅是特斯拉的重要生產地，也是重要的市場，特斯拉上海超級工廠生產的汽車，約佔特斯拉全球銷量的50%。因此，馬斯克會提出如此多的「中國謬論」，也就不令人意外。

（中國大陸研究所研究生）

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