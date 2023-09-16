自由廣場》馬斯克的謬論與無知

◎ 洪昱睿

全球電動車大廠特斯拉創辦人、太空科技公司SpaceX創辦人、社群平台「X」老闆，美國企業家馬斯克，繼去年狂言「台灣應成為中國的一個特別行政區」後，近日再加碼「台灣是中國的一部分」，還說「兩岸不可分割，如同美國與夏威夷」，由此而知，馬斯克對亞洲地區歷史的理解近乎無知。

台灣於情、於理、於法，早在一八九五年即與中國斷絕關係；若要談「中華民國」，則其建國時，台灣不在疆域內。若是談「中華人民共和國」，則台灣不曾受其統治。我們應該主張，在政治上：台灣、中國，一邊一國，誰都不是對方的一部分，很公平。

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台灣與中國分手於日清甲午戰爭，這一仗清帝國戰敗，將台灣割地給日本，從此掰掰；至於美國與夏威夷的關係，則建立在美國併吞夏威夷王國。兩件歷史的前提完全不同，馬斯克將兩者相提並論，認知錯誤，不倫不類。

馬斯克說「台灣明明是中國的一部分，卻自稱不是」，這就是典型的硬拗鬼扯，如果他可以這麼說，那麼別人也可以同樣句型說「特斯拉明明不是美國的企業，卻自稱是」、「SpaceX明明是美國太空總署轄下單位，卻自稱不是」、「X明明屬於Meta公司旗下，卻自稱不是」。

外交部吳釗燮部長嗆得好：「台灣不是中國的一部分，而且是非賣品」！馬斯克記住「諸行無常，盛者必衰」！

（作者從事語文工作）

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