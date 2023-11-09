自由開講》因應龍子潮，政府應展現智慧與魄力解決問題

江政昌

116學年度適逢龍年，新竹縣（市）入學高中學生人數較112學年度增加1677人，民團呼籲政府積極籌畫增班、設校以對，然而，這是唯一解方嗎？

少子化問題短期內難以解決，盲目地增加1班、3年後增加3班，學校需增聘更多師資、升級設備、提高辦學成本，同時壓縮師生空間。然而，幾年後學生人數可能再度下降，這將再次帶來減班併校、解決教師超額等...挑戰。

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請大家冷靜思考，是否暫以「提高每班的學生人數」，以吸納增加的學生，然後再考慮是否真的需要增班呢？（未來生源減少再彈性調降每班學生人數）

大新竹約有15所公立學校，如果每所學校將每班學生人數提高5人，將可增納1125名學生，若私校同步跟進，把握機會加強辦學成效或可化危機為轉機。

116學年度適逢龍年，新竹縣（市）入學高中學生人數較112學年度增加1677人，民團呼籲政府積極籌畫增班、設校以對。（資料照）

新竹增班

對於竹苗招生區中的學校，新竹的增班和新校將帶來磁吸效應，對於苗栗的學校招生無疑雪上加霜，苗栗學生舟車勞頓遠赴新竹就學則與政府多年推動就近入學背道而馳。

苗栗增班

苗栗的生源相對不足，增班後可能會帶來更多問題。如果決定增班，新竹的學生是否願意前來就讀呢？此外，私校哀鴻遍野，增班勢必對私立學校造成更嚴重衝擊。

無論是就讀公立還是私立高中職，學費都是免費的！這是國家政策，這些資金都來自納稅人的貢獻。

政府應積極向家長和學生宣導，私立學校和公立同樣出色，鼓勵他們就近適性選擇用心辦學好學校，而不是盲目地追求公立學校，並且應該避免草率地增班，維持良好的辦學品質，避免勞民傷財。

（高中副校長）

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