照護線上》荷爾蒙陽性早期乳癌可望治癒！細胞週期抑制劑避險治療，幫助降低復發轉移風險，乳房外科醫師圖文解析

照護線上編輯部

荷爾蒙陽性早期乳癌可望治癒!細胞週期抑制劑避險治療,幫助降低復發轉移風險,乳房外科醫師圖文解析。

「醫師,我的早期乳癌是不是做完手術就不用擔心了?」張女士問。 「雖然做完根除手術清除掉腫瘤,但因為全身血液循環中可能有肉眼看不見的殘存癌細胞,所以需要接受術後輔助性藥物治療,降低未來復發轉移的風險喔。」醫師說。

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症,每年約有18000個新案例。高雄市立大同醫院副院長陳芳銘醫師指出,根據腫瘤的特性,乳癌可區分成荷爾蒙陽性乳癌、HER2乳癌、三陰性乳癌等亞型,其中以荷爾蒙陽性乳癌最為常見,約佔有65%,HER2乳癌約占20-25%,三陰性乳癌約占10-15%。

早期乳癌的治療以手術為主,醫師會視狀況進行部分乳房切除或全乳房切除,並搭配前哨淋巴結切片或進行淋巴結廓清。後續再根據病理報告乳癌亞型決定術後輔助治療的組合,包括化學治療、標靶治療、荷爾蒙治療及免疫治療等。

早期發現、早期治療有助提升預後,但是早期乳癌患者在術後也不能大意,必須注意復發風險。陳芳銘醫師提醒,高復發風險之早期荷爾蒙陽性乳癌(HR+/HER2-)約有20%至30%會復發,可善加利用各種術後輔助治療降低復發的風險。

患者務必配合醫師的建議,接受術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫師說,早期乳癌的治療目標是追求治癒,至於乳癌復發、轉移後,治療目標便會調整為延長存活。

早期乳癌可望達到治癒。

一般而言,較年輕的乳癌患者,復發風險會比較高。陳芳銘醫師指出,臨床上可根據幾個條件來評估復發風險,包括淋巴結轉移顆數、腫瘤大小、腫瘤分化程度、Ki-67指數等。

如果淋巴結轉移達4顆以上或是淋巴結轉移在3顆以下同時具有以下其中一個條件,腫瘤大於等於5公分、腫瘤分化程度第三級、Ki-67指數大於20%,便屬於高復發風險族群1。

淋巴結轉移是最重要的復發風險因子,陳芳銘醫師說,如果乳癌有1至3顆淋巴結轉移,即使服用完五年輔助性賀爾蒙治療,10年復發風險約20%;如果有4至9顆淋巴結轉移,10年復發風險更高達36%。

腫瘤大小會影響復發風險,例如腫瘤在2公分以下,淋巴結沒有轉移,10年的復發風險大概是5%;腫瘤在2公分至5公分之間,10年的復發風險約10%。

荷爾蒙陽性乳癌(HR+/HER2-)早期乳癌高復發風險族群。

乳癌細胞的生物特性亦會影響復發風險,腫瘤組織分化程度較差,復發風險較高。Ki-67指數較高代表癌細胞生長速度較快,轉移或復發的風險也會比較高。

根據乳癌復發風險選用術後輔助治療。

由於每位患者的復發轉移風險不同,在手術治療後須要使用不同強度的術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫師說,以荷爾蒙陽性乳癌為例,一般術後會使用抗荷爾蒙藥物;對於病程進展較嚴重的患者,會使用抗荷爾蒙治療與化學治療;對於具有高復發轉移風險的患者,會建議使用抗荷爾蒙治療、化學治療、與細胞週期抑制劑。

細胞週期抑制劑是種標靶藥物,能夠針對調節細胞分裂週期的細胞週期素激酶發揮作用,抑制癌細胞的分裂,有效控制乳癌。陳芳銘醫師說,細胞週期抑制劑已用於治療復發轉移的晚期乳癌,並發揮相當顯著的治療成效,目前也被使用於具有高復發風險的早期乳癌患者,希望降低復發、轉移的風險。

「針對荷爾蒙陽性乳癌,抗荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑已被證實有更好的治療效果。」陳芳銘醫師說,「對於具有高復發風險的乳癌患者,建議不要等到轉移才使用,而是在術後輔助治療便開始使用,提高治癒乳癌的機會。」

臨床試驗的結果顯示,相較於只使用抗荷爾蒙治療,具有高復發風險的早期乳癌患者如再搭配服用細胞週期抑制劑,可以進一步降低三成的復發風險及遠端轉移風險。

細胞週期抑制劑是口服標靶藥物,便利性高,有助維持患者對於治療的順從度。

啟動避免治療,降低乳癌復發風險。

貼心小提醒

早期乳癌通常摸不到也沒有明顯症狀,女性朋友記得要定期接受乳房超音波、乳房攝影檢查。陳芳銘醫師叮嚀,早期乳癌使用手術治療的效果很好,但是仍須依照復發風險選擇合適的術後輔助性藥物治療。

針對具有高復發風險的荷爾蒙陽性乳癌,術後輔助性藥物治療採用抗荷爾蒙治療、化學治療、搭配細胞週期抑制劑標靶治療能顯著降低乳癌復發、轉移風險。請與醫師密切配合,共同追求治癒早期乳癌的目標。

本文經授權轉自照護線上〈荷爾蒙陽性早期乳癌可望治癒!細胞週期抑制劑避險治療,幫助降低復發轉移風險,乳房外科醫師圖文解析〉

