照護線上》痛入骨髓很煎熬！治療癌症骨轉移，乳癌專家圖文解析

癌症的治療日新月異，即使出現骨轉移，也有治療對策，有助延緩骨骼併發症的發生、提升生活品質！

照護線上編輯部

痛入骨髓很煎熬！治療癌症骨轉移，乳癌專家圖文解析。（圖：照護線上）

曾經擔任多年空姐的陳女士，雖然已五十多歲，但外型依然相當亮麗。

「醫師，我的左邊乳房有摸到硬塊。」陳女士憂心地說。 「有其他的不舒服嗎？」醫師問。 陳女士搖搖頭，說：「沒有特別不舒服，但是最近體力變得比較差，經常會覺得很累。」 請繼續往下閱讀...

從乳房超音波檢查可以見到形狀不規則、疑似乳癌的腫瘤，於是又安排了系列檢查，以擬定治療計畫，新光吳火獅紀念醫院一般外科主任鄭翠芬醫師表示，全身骨骼掃描檢查顯示，她的癌細胞已經轉移到多處骨骼。

「患者看到全身骨骼掃描的影像時非常驚訝，自己形容說像滿天星一樣，因為到處都是黑點。」鄭翠芬醫師回憶，「後續替她安排了針對乳癌的療程，也使用單株抗體來治療骨轉移的部分。半年以後追蹤全身骨骼掃描檢查，滿天星的狀況改善許多，讓她很有信心，也願意繼續接受治療。」

痛入骨髓的骨轉移

癌細胞是一群異常增生、不受控制的細胞，除了會侵犯周遭的器官之外，還可能隨著血液循環於體內流動，並在骨髓、肝臟、肺臟、腦部等處落地生根。鄭翠芬醫師指出，較容易發生轉移的癌症包括乳癌、攝護腺癌、肺癌、多發性骨髓瘤等，不過各種癌症皆有轉移的可能。

疼痛是讓骨轉移患者非常煎熬的症狀，鄭翠芬醫師說，「骨轉移的痛是一種很深層的痛，那是晚上睡覺的時候，會有從骨髓裡面痛出來的感覺。」

癌症骨轉移。（圖：照護線上）

鄭翠芬醫師分析，骨頭轉移常出現在比較靜止的骨頭，像是肋骨、脊椎、骨盆、大腿骨、頭蓋骨等。「有些病人以為骨頭疼痛是老化的現象，經過檢查後才發現是乳癌轉移到骨頭。有些病人會常常感覺頭痛，後來才知道其實不是頭痛，而是頭蓋骨在痛。」鄭翠芬醫師說，「有些患者是在活動時會痛，所以走路一拐一拐。癌友如果沒有受傷，卻經常感到疼痛，就要考慮是否有骨頭轉移的問題。」

癌症骨轉移，併發症很多

癌症轉移到骨頭後，除了造成疼痛之外，還會衍生多種併發症。由於骨骼結構遭到破壞，很容易出現病理性骨折，鄭翠芬醫師解釋，「骨頭被癌細胞吃得都空掉了，變得非常脆弱。有患者是在騎腳踏車剎車時，就親耳聽到骨頭斷裂的聲音。這些地方骨折後，會很難復原。」

發生病理性骨折後，勢必讓患者行動不便，倘若又壓迫脊椎神經，還可能導致感覺異常、下肢癱瘓、大小便失禁等問題。

癌症骨轉移，併發症很多。（圖：照護線上）

「曾經有個病人原本的身高有155公分，可是來門診的時候，整個人縮在一起，坐立難安、明顯駝背，看起來只有140幾公分，」鄭翠芬醫師回憶，「檢查發現有很多骨頭轉移，而且脊椎已經骨折，一節脊椎骨被壓扁，整個人就縮小，挺不起來，非常痛苦。若對疼痛評分，以10分為最痛的話，她大概一整天都是10分的狀態。」

我們的骨髓具有造血功能，如果骨髓空間都被癌細胞占滿了，造血功能可能受到影響，而出現貧血、血小板低下、白血球低下的狀況。 癌細胞破壞骨質的過程中，會釋出骨頭中的鈣，而導致高血鈣，使患者感到噁心嘔吐、疲倦無力。

各式各樣的骨骼併發症讓患者的身體和心靈飽受煎熬，生活品質大打折扣，還會衍生大量醫療費用。 積極治療骨轉移，有助提升生活品質 發現癌症骨轉移時，要積極治療，才能降低出現骨骼併發症的機會，鄭翠芬醫師說明，一方面要針對癌細胞治療，一方面要針對骨轉移的部分治療。

針對癌細胞的部分，可以使用抗癌藥物進行全身性治療，也可以使用放射線進行局部治療。

積極治療骨轉移，有助提升生活品質。（圖：照護線上）

積極治療骨轉移，有助提升生活品質

針對骨轉移的部分，可以使用藥物抑制破骨細胞的活性。骨頭中具有造骨細胞（Osteoblast）與破骨細胞（Osteoclast），造骨細胞可生成新骨質，破骨細胞會吸收骨質。轉移到骨頭的癌細胞會刺激破骨細胞過度活化，使骨質快速流失。單株抗體、雙磷酸鹽等藥物可以抑制破骨細胞，減少骨質被吸收。

「單株抗體是採皮下注射，一個月只須施打一次，且很快就可以完成注射。能延緩骨骼併發症的發生，減少失能的機率，有助提升生活品質。」鄭翠芬醫師說。

在抑制破骨細胞的同時，我們也需要提供造骨細胞充足的原料，以生成新骨質。每天的鈣質攝取建議達到1,000 mg（毫克），維生素D攝取建議達到400 IU（國際單位）。

使用骨轉移藥物，約1-2%的機率會出現顎骨併發症。接受骨轉移治療前，請先至牙科檢查，治療牙周病、蛀牙等問題；治療期間，也要做好口腔保健，避免侵入性治療。

貼心小提醒

乳癌初期沒有症狀，建議女性從30歲左右就要定期接受乳房檢查，才能提早發現、提早治療，鄭翠芬醫師提醒，如果有摸到乳房腫塊，更需要立刻就醫，把握治療時機。

癌症的治療日新月異，即使出現骨轉移，也有治療對策，有助延緩骨骼併發症的發生、提升生活品質！

本文經授權轉載自【照護線上】〈痛入骨髓很煎熬！治療癌症骨轉移，乳癌專家圖文解析〉

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