自由開講》出色的美國猶太人

1654年,23個猶太人首度踏上紐約(那時叫新阿姆斯特丹)這塊土地,揭開猶太人美國移民史的序頁。經過 400年,歷經艱辛,尤其是1920年與1930年代的二次反猶浪潮,終於站穩腳步,由社會底層奮鬥至社會高層。於今,不僅在金融界、學術界、百貨業、媒體業、科技業、娛樂業、時尚業等發光發亮,甚至,幾乎可以在美國政壇,呼風喚雨。

美國猶太人移民史

猶太人美國移民史,大致分為四波。第一批即1654年來的那23人,全部是塞法迪猶太人 SEPHARDIM。其後100多年的第二波,為數不多,到1776年美國獨立時共有2500人左右。第三波是1815年法國拿破崙戰敗後,歐洲各國掀起反猶浪潮。到了1880年,大約有25萬猶太人移民美國。多是德裔阿什肯那茲猶太人ASHKENAZIM。

1881年,俄國沙皇亞歷山大被刺殺,掀起反猶太人屠殺(POGROM),大約有200萬俄國猶太人逃難到美國。因為人數太多,水準太差,1920年引發美國第一次反猶運動。1933年,希特勒當權,開始迫害猶太人,大約有20多萬猶太人輾轉由歐洲來到美國,這批猶太人多是各界精英,替美國注入活力。

由猶太人的「英雄榜」,我們很驚訝的發現,猶太人的傑出,涵蓋各行各業,而崛起的速度,僅短短100多年。猶太人曾任國務卿,財政部長、國防部長、聯儲會主席、大法官,市長、大使、聯合國代表、世界銀行主席等,不勝枚舉。

第一個進入美國內閣當官的猶太人是梅西 Macy's百貨公司老闆的弟弟,奧斯卡.史特勞斯(Oscar Straus),1906年,當了老羅斯福總統 Theodore Roosevelt Jr. 的商業與勞工部長。1964年,高華德(Barry Goldwater)代表共和黨參選總統,2000年,利伯曼(Joe Lieberman)代表民主黨參選副總統,更可見猶太人的影響力,橫跨民主共和兩黨。

這在美國移民史上是一個特例,在世界移民史也是獨一無二的。非但如此,國家被滅將近 2000年後,還能復國,不可思議。民族語言消亡將近 2000年,還能復原,可能是人類史上唯一案例。

美國猶太移民為什麼一枝獨秀?

美國是一個移民國家。17世紀後,英國人、法國人、德國人、荷蘭人、西班牙人、義大利人、愛爾蘭人、亞洲人、先後來到美國。400年後,猶太人一枝獨秀,為什麼?

1654年,23個猶太人首度踏上紐約(那時叫新阿姆斯特丹)這塊土地,揭開猶太人美國移民史的序頁。圖為移民美國示意圖。(維基共享)

1848年,舊金山發現金礦,開始淘金熱潮(Gold Rush)。很多猶太人由東部往西部與南部擴張。那時,物質缺乏,猶太人開始經營舊衣服的買賣,並且衍生出洗衣服(今日洗衣業的始祖)與改衣服的行業。甚至,逐漸擴展產品項目而成百貨業。今日,全美國百貨公司,經營者,幾乎都是猶太人,有其歷史因緣。Macy's、Bloomingdale's 、 Lord & Taylor、 T.J.Max,、May及Neiman Marcus…等,放眼看去,幾乎所有百貨公司都有猶太人的身影。

隨著1848年的淘金熱潮,很多猶太人移居西部與南部。金礦首先在舊金山發現。舊金山人口愈聚愈多,生意機會愈來愈大。李維牛仔褲創辦人就是由紐約來到此地而發跡的。首創牛仔褲 (Blue Jeans),風行迄今100多年。李維的故事,膾炙人口,可見猶太人頭腦的靈光。

很多猶太人由西部、南部又擴散到中西部與中北部。多當流動攤販,販賣日常用品,如牙刷、肥皂、針線、梳子與舊貨買賣。因那時物資缺乏,交通不便,猶太流動攤販帶來很多便利,大受歡迎。流動攤販只要十元資金,二元買執照,四元買工具,四元辦貨。所謂流動攤販,事實上就是以馬蓬拖車(Horse-Drawn Cart),裝上貨品,四處叫賣的商販。2008年,引起金融風暴的雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 就是流動攤販起家而成金融巨富的。金融巨人高盛集團 (Goldman Sachs) 的創始人高曼 (Marcus Goldman), 在1848年由德國法蘭克福來到美國,也是由流動攤販開始的。

高華德的祖父由德國來到舊金山,經營不善,轉戰亞利桑那州 (現在台積電的落腳處),也是先當流動攤販,後來成為亞利桑那州最大的百貨公司。經營到第三代就可以當上參議員,參選總統。發展之迅速,遠遠超乎其他民族。

猶太人移民美國最大的是1881年後的那一波。他們身上平均只有9元(其他民族平均是17元),多是文盲,給人的印象是又髒又臭,連早來的德裔猶太人都不願與他們為伍,深怕被牽連被鄙視。因此,由愛麗絲島 (Ellis Island) 登陸美國之後,絕大多數住在最髒亂的紐約下東區,與同樣貧困的愛爾蘭人,義大利人擠在一起。多數替成衣業打工。

猶太最重視教育,敎育才能翻身

東歐來的猶太人,雖然目不識丁,卻極重視教育,他們知道,唯有教育,下一代才可能有翻身的機會。也因此,成衣代工是最好的行業,因為可以在家工作,又可以兼顧小孩的教育。有份關於當時東歐猶太移民的調查

,61.2%的人在加工業工作,只有27.5%的人經商。經過一代的時間,加工業的人約降了一半為32.6%,經商的增加超過一倍達57.8%,變化驚人。1891年東歐猶太移民當醫生或律師的,只有10多人。僅過10年,增加到1000多人,比起早來的愛爾蘭人、義大利人增長甚多,可見教育的功效。迄今猶太人在各移民民族,平均受教育的程度還是最高的。

美國猶太人移民與台灣移民的比較

台灣人從1951年開始有留美學生,其後,移民陸續接踵而至。我們時常聽到台灣人多麼傑出,但是,諾貝爾獎得主,迄今,也不過只有一個李遠哲。

猶太人僅占美國人口比例的2.2%,但是,諾貝爾獎得主,高達1/3。以美國科學界的國家科學獎 National Medal of Science(又稱美國諾貝爾獎)為例,由1962年到 2011年為止,猶太人得獎者有184人,占總得獎人的38%,而台灣人只有李遠哲一人。

台灣人在美國當醫生的不少,也都很優秀。但是,有沒有台灣人發明什麼特別的藥品或技術,像沙賓,沙克的小兒麻痺症疫苗,對挽救人類生命有重大貢獻的?

台灣在電影界有導演李安,獲得二次奧斯卡金像獎,大放異彩。但猶太人在好萊塢,群星閃爍。導演、明星、製片,全面控制整個電影業,我們耳熟能詳的明星,奧黛利赫本、保羅紐曼、伍迪艾倫、寇克.道格拉斯、哈利森.福特、芭芭拉.史翠珊、達斯汀.霍夫曼,………無一不是猶太人。

台灣人在美國做生意也有很多成功的案例。1980年代,台灣人就從廢鐵業賺了不少錢,尤其是台南與高雄一帶的人。但是,舉凡廢棄塑膠、廢棄用品、廢棄化學物,包括廢鐵業,都是猶太人的天下。事實上,這些行業,在歐洲就幾乎都是猶太人的專利。猶太人初來美國,大多赤手空拳,利用祖傳絕技,由廢棄物裏淘金。

1960年代,不少台灣人到巴西,一如流動攤販,由小提包,到中提包,到大提包,而賺到上千萬美金的資產的,所在多有。但像猶太人發展成為全國或國際性企業,或在政壇高層的,尚未聽聞。

台灣人在美國聲名響亮的,除了李安之外,還有1984年創立Garmin (衛星導航)的高明環,1983年創立 Nautica 的朱欽騏,1993年創立 NVIDIA的黃仁勳,1994年創立 Yahoo 的楊致遠,1999年創立 Zappos 的謝家華,2005年創立 You Tube 的陳士駿,設計大師吳季剛,高爾夫球天后曾雅妮,藍球新星林書豪,棒球名星王健民,郭泓志、陳偉殷等,開始在各行各業,嶄露頭角。

台灣人來美國才短短 70 年,比起猶太人的400年,算是稚嫩。但是,台灣人已在美國,甚至世界大放光彩。最有名的是二個台灣台南出生的黃仁勳與蘇姿丰,更是半導體產業,世界級的兩顆巨星。

美國猶太人在經濟界,醫學界,法律界,科技界的傑出表現

1933年,希特勒當權,迫害猶太人。德國與歐洲猶太人才流亡到美國。替美國帶來許多一流的科學家、文學家、藝術家、社會學家等精英。這與1881年那批東歐俄國猶太人完全不同。因此,有人說,應該塑立希特勒的雕像,以感謝他送給美國這麼大的一筆資產,讓美國由學術邊陲地帶變成世界學術重鎮。愛因斯坦、馮紐曼、馮卡曼等,都是那時來的寶貝。

他們來到美國受到極大的壓力,因為那時經濟蕭條,學術界怕這些猶太人搶奪他們的工作機會。經由很多猶太人的奔波,猶太組織的資助,一些學術機構才收容他們。但不到數年,他們就用他們的成績與貢獻來證明他們的實力。此後不但不受抵制,還大受歡迎。如果不是奧本海默,泰勒等人主持的 「曼哈頓計劃」 製造出原子彈,結束二次大戰,戰爭要拖到何時,死傷多少人,甚難估算。這也是猶太人對美國的貢獻。

猶太人在金融界與經濟界的實力與勢力,更是盡人皆知。美國第一個諾貝爾經濟獎薩姆爾遜 (PAUL SAMUELSON),美國芝加哥學派創始者佛里曼 (FRIEDMAN),都是經濟界一代宗師。美國猶太人取得40%以上的諾貝爾經濟獎,在經濟界的影響力,無與倫比。華爾街的高盛 (GOLDMAN SACHS)、摩根史坦利 (MORGAN STANLEY)、美林證券 (MERRILL LYNCH)、雷曼兄弟 ( LEHMAN BROTHERS),……只要打個噴嚏,就可撼動世界金融市場。2009年,雷曼兄弟倒台,幾乎釀成世界金融風暴。

猶太人流亡近2000年,深刻體會金錢的重要。因為,沒有金錢,就沒有生存權,也沒有工作權。今日美國商學院,企業界、金融界、猶太人充斥,就是基於這個認識。但是,有了錢還是可能被巧取豪奪。1948年之前,猶太人沒有國家的保護,法律成了唯一的依靠。哈佛法學院的教授,猶太人超過一半。全美國律師,猶太人占有25%。紐約猶太人口只占12%,但法官、律師、檢察官則占65%。

美國大法官只有 9 個,猶太人曾經占了三個,Ruth Ginsburg (已去逝)、 Stepen Breyer 、Elean Kagan。猶太人在美國人口比例只有2.2%,大法官比例卻占了1/3。至今,猶太人已有 8人當過大法官。1916年,布蘭代斯(Louis Brandeis )是第一個成為大法官的猶太人。

有了財富,有了法律保障,沒有健康享受,也是徒勞無功。醫學院的猶太人教授,比比皆是。猶太人在生物醫學方面的突出,由諾貝爾獎的得獎可以得到證明。不過,猶太人在生物醫學方面的突出,不是為了已身的財富,那是研究成果的附屬品。像研發鏈黴素而救了很多肺結核的患者的瓦克斯曼 (WAKSMAN),他將獎金的一部分在羅格斯大學 (RUTGERS) 設立了微生物研究所。

美國猶太人的特色

猶太人「英雄榜」 又可發現另一個特色。他們功成名就之後,多會投身慈善機構事業,或大力捐贈慈善事業,尤其是教育機構。2013年10月1日的CNN報導,PEW 研究中心做個調查,做為一個猶太人的條件,第一要件是記得大屠殺事件 (HOLOCAUST)。第二要件是使生命活得有意義。第三要件就是主持社會正義與和平。可見猶太人多麼重視社會公義與社會公益。

世界上捐贈給慈善事業最多的人是猶太人。像大家給予惡評的金融大鱷索羅斯,從1979年到 2011年之間,短短32年,他竟捐出80 億美元的巨款。絕大部分的人,不要說 8 輩子,80輩子也賺不到那筆數字。猶太人 「會賺錢,甘開錢」 (台語) 的特性,也是人類史上獨樹一幟的。台灣人在這方面,難望項背。

另外一個特色就是 「創新」。猶太人一再強調,「沒有資本不是問題,沒有創意才是問題」。任何行業都需要創意,科技需要創意,音樂需要創意,文學需要創意,繪畫需要創意。猶太人在音樂界,文學界、電影界、攝影界、科學界等各行各業,人才輩出,與他們的創意豐沛有關。經營企業也需要創意。像不二價的觀念,連鎖店的概念,不滿意可以退貨,分期付款,買一送一,不整數定價(0.99、1.99、9.99……)等促銷策略,無一不是出自猶太人的手筆。

星巴克咖啡連鎖店 (Starbucks) 的創辦人到義大利米蘭出差,就敏銳的關察到可以移植生意型態到美國,再加創意改造,就成獨一的特色。旅館連鎖店凱悅 (Hyatt) 的老闆普立茲克爾 (Jay Pritzker) 去洛杉磯出差,在機場附近的凱悅 ( Hyatt)酒店喝咖啡,看到人來人往,沒有空位,嗅到日後機場旅館的商機,當天下午就以 220 萬美元買下。( 台北 101 大樓附近的五星級君悅飯店,也是旗下旅館)

猶太人敏銳嗅覺與快速行動,可見一般。製造出人類史上第一部有聲電影,是何等創意?研發出牛仔褲,芭比娃娃,又是何等創意?我們不妨來掃描一下猶太人各行各業的代表性 「出色人物」,由他們的出身背景,奮鬥過程,傑出成果,或許我們可以得到一些啟發,取法一二。

令人感動的,不是他們的個人「傑出」,而是他們對社會或人類的 「貢獻」。

美國傑出猶太人的一些案例

現在,開始我們的 「驚奇之旅」!

這段旅程,僅是千年旅程的一小段,但已可令人敬佩而生畏。由此小段,也巳足夠了解猶太人對人類文明及生活,有多大的影響了。

1. GOOGLE (谷歌公司)全世界最大的搜索引擎公司

1997年由史丹福(STANFORD)大學的博士生拉里.佩奇(LARRY PAGE)與謝爾蓋.布林(SERGEY BRIN)二人共同創辦的。

布林是1973年在俄國莫斯科出生的猶太人。1979年,6歲時與全家庭移民美國。佩奇也是猶太人。谷歌的創造,改造了人類尋找資訊的方法與速度。

2. FACEBOOK (臉書公司)

全世界最大的社交網站,現在改名為Meta。1984年,馬克.祖克伯(MARK ZUCKERBERG)出生在紐約的猶太家庭。2007年,23歲的他與其他四位創辦人建立臉書 (FACEBOOK) 這家公司。2010年,被時代雜誌選為100名內最富有與最有影響力的人。2011年,被耶路撒冷報(JERUSALEM POST)評為全世界最有影響力的猶太人。臉書的出現,徹底改變人類的溝通方式。

3. STARBUCKS (星巴克)全世界最大的咖啡連鎖店

1953年,霍華德.舒茲(HOWARD SCHULTZ)出生在紐約的布魯克林的一個貧窮猶太家庭。父親是卡車司機。他先是全錄公司 (XEROX)的銷售員。1979年當上一家咖啡機製造公司的總經理,1971年才成立的星巴克 (STARBUCKS) 是他的客戶。1982年,舒茲跳當上星巴克的行銷主任。有次出差到義大利米蘭,發現義大利有20萬家以上的咖啡廳,他們不只賣咖啡,而且是重要的社交場所。舒茲向老闆提議如法炮製,老闆拒絕。

1985年,老闆把星巴克以3百80 萬美元賣給舒茲。舒茲大肆擴展,第一家國外分店,1996年在日本開幕。如今,在全世界有超過 2萬7千家星巴克,台灣有560家,美國有15650家。

1999年,舒茲收購 TAZO公司。2011年收購 EVOLUTION FRESH 公司。2012年,又收購了TEAVANA與LA BOULANGE BAKERY。他也是堅寶果汁(JAMBA JUICE) 的大股東。他原來是 NBA 西雅圖超音波球隊的老闆,2006年,以3億 5千萬脫手。短短30年間,由一貧如洗到世界性大企業

,還創造了全新的咖啡文化,實在神奇。

4. LEVI'S(李維牛仔褲)全世界第一家牛仔褲公司

1829年,李維.史特勞斯(LEVI STARASS)出生在德國巴伐利亞(BAVARIA),是猶太後裔。1847年來紐約投靠哥哥。1853年,隨黃金熱 (GOLD RUSH) 到了舊金山。後來放棄淘金,改開日用百貨商店,生意興隆。但搭帳蓬用的帆布卻無人問津,為處理存貨,改成褲子,因耐磨而大賣。此時,另一猶太人裁縫師大衛 (JOCOB DAVID) 發明了鉚釘補強的技術。1872年尋求史特勞斯( LEVI STRASS) 的合作,1873年取得專利。由此,開創了世界第一家牛仔褲公司。李維牛仔褲是全世界知名度最高的美國公司之一,幾乎無人不曉。

牛仔褲(BLUE JEANS) ,甚至變成自由、反戰、美國夢的同義字。開創一種新的文化。

5. SAMSONITE LUGGAGE (新秀麗旅行箱) 全世界最大的旅行箱公司

1879年,伊沙克.施華德(ISSAC SHWAYDER)是波蘭猶太人,移民到科羅拉多州的中央城,太太也是來自波蘭的猶太人。1888年,定居丹佛市。開了一間蔬菜店與二手傢俱買賣。當地是渡假勝地,遊客如織。常有旅客行李箱壞掉用繩子綁住。1910年,施華德的一個兒子傑西(JESSE),靈機一動,開始賣行李箱。因為他們是虔誠教徒,取名聖經中的大力士參孫(SAMSON),象徵堅固耐用。這是全世界第一個硬體旅行箱。從此以品質與設計為特色,不斷創新。1941年,商標改為新秀麗 (SAMSONITE)。1966年,公司名稱也改成新秀麗。2007年,CVC投資公司以17 億美元取得所有權。

6. COSTCO (好市多)全世界銷售量最大的倉儲量販連鎖店

事實上,創辦人之一的辛尼格 (JIM SINEGAL) 是在一個俄國猶太後裔普萊斯(SOL PRICE) 創立的聯合市場 (FedMart)與平價俱樂部 (PRICE CLUB)的員工。

1983年,辛尼格與布洛持曼(JEFFREY BROTMAN) 二人在西雅圖設立第一家倉儲量販店好市多 (COSTCO)。布洛特曼的祖父是由羅馬尼亞來的猶太人。10年之後,1993年,好市多與平價俱樂部合併成平價好市多 (PRICE COSTCO),8個月後拆夥。1999年,更名為好市多。因為取法師傅,好市多學習平價俱樂部,收取會費。經營手法,也是以最低價格,提供最好產品與服務。到2007年,已有500多家分店。1994年,在韓國設立亞洲第一家分店。1997年,與大統集團合作進軍台灣,現在已有14家分店。

普萊斯贊助很多慈善事業,包括 5千萬美元給南加州大學。布洛特曼也是出手不手軟的慈善家,捐贈千萬美元給西雅圖藝術博物館,替兒童醫院,募了4千6 百萬美元。

7. STAPLES (史泰博公司)全世界最大的辦公室用具連鎖店

創辦人是李奧.康(LEO KAHN)和湯馬斯.史坦堡(THOMAS STEMBERG),康是來自立陶宛猶太移民,史坦堡的父親是來自維也納的猶太人。二人原來都經營食品店,互為最大對手。後來聯手共創史泰博公司。2012年總統候選人的羅姆尼(MITT ROMNEY) ,一直是史泰博公司的董事,他們大力支持羅姆尼,也支助大筆資金給教育機構。1986年在麻州開第一家店,10年內擴張到500家,20年內增加到2000家。遍布美國、加拿大、印度、巴西、挪威、德國、英國、法國、中國等世界各地。

8. EST'EE LAUDER (雅詩.蘭黛)全世界最大的護膚、香水、化妝品公司

1946年,雅詩.蘭黛(EST'EE LAUDER)以自己的名字創造了公司,是出生在紐約的匈牙利猶太人。1948年在 「SAKS FIFTH AVE」(老闆也是猶太人)開設專櫃,打開品牌知名度。1953年,推出 「青春之露」(YOUTH DEW),打破法國香水獨占的天下。創造很多銷售手法,如派發免費試用小包,贈送相關產品試用品。

大約 50 年前,在台灣有一名聲非常響亮的化妝品品牌,「蜜絲佛陀」( MAX FACTOR),是由1872年生於波蘭的猶太人法克多維奇 (Maksymilian Faktorowicz) 發明的。後來失去競爭力,退出台灣。

蘭黛於1904年移民到洛杉磯,1909年創立公司,專為好萊塢影星化妝。在他之前,只有重油濃妝,他發明了新配方,可以替明星很快上妝,大受歡迎。之後,才有 MAKE UP(上妝)這名詞。他還發明第一個假睫毛(1919年),第一個防水性化妝品(1925年),第一個唇膏(1928年)。

知名的髮型設計領導公司沙宣 (VIDAL SASSOON)創辦人,則是西班牙移民美國的猶太人。

9. MATTEL(美泰玩具公司)全世界最大的玩具銷售商

1916年,魯斯.漢得勒(RUTH HANDLER)出生於科羅拉多州,是波蘭猶太後裔。1945年,漢得勒與伊利奧特.漢得勒(ELLIONT HANDLER),成立美泰創意公司(MATTEL CREATIONS)。1959年,魯斯創造芭比娃娃(BARBIE DOLL),風行全世界。在150個國銷售,已出售超過10億個。1903年問世的 TEDDY BEARS,也是該公司的產品,盛行迄今。美泰後來由泰可玩具公司 (TYCO TOYS)買下,老闆也是猶太人。

美泰創意公司最大競爭者之一是,哈斯布羅(HABRO) 玩具公司。老闆漢斯費爾德(HASSENFELD) 三兄弟,是由波蘭移民到羅德島州的猶太人。擁有MR.POTATO HEAD,G.I.JOE 等熱門玩具。

TOYS-R-US,K-B TOYS,等玩具公司的老闆,也都是猶太人。一般人不太看得上眼的玩具業,事實上,也掌握在猶太人手中。

10. HOME DEPOT (家得寶公司)全世界最大傢俱建材連鎖店

創辦人伯尼.馬庫斯(BERNIE MARCUS),1929年生在紐澤西州,父親是俄國貧窮猶太移民。成功之後,為慈善事業,出錢出力。設立以色列民主研究院。前國務卿舒茲 (GEORGE SHULTZ) 與他共創以色列軍隊智庫。1978年成立的家得寶公司 (HOME DEPOT),22年內成長為 5千萬美元的公司,是歷史上成長最快的零售連鎖店。全美第二大的家居用具連鎖店勞氏( LOWE’S) 公司,是家得寶的最大競爭者,也是猶太人。家得寶定位在男性客戶,勞氏則定位在女性客戶。

11. SINGER (勝家)最早的縫紉機公司

1850年,沒受過多少教育的猶太人伊沙克.勝家(ISAAC SINGER),發明了一分鐘可縫 900針的縫紉機,改變了世界製衣製程與生產速度。對服裝業有革命性的貢獻。1860年,成為世界最大的縫紉機工廠。

12. GUGGENHEIM MUSEUM (古根漢博物館) 全世界唯一的連鎖博物館

1939年由古根漢家族創辦。總部在美國紐約,另外在西班牙、德國,義大利都有分館。在台灣台中分館,因故沒有開成。1847年,梅爾.古根漢(MEYER GUGGENHEIM)是出生在瑞士的猶太人,移民美國,由礦業致富。除了美術博物館外,最有名的是第五個兒子班傑明.古根漢(BENJAMIN GUGGENHEIM),在1912年的鐵達尼號沈船前的一段英勇故事。他說﹕「我要死得像個紳士,這條船不會有任何一個女性,因我占了救生艇的位置而留在甲板上」。

13. VENETIAN (威尼斯人賭場)全世界最大的賭場

威尼斯人賭場老闆雪頓.阿德遜(SHELDON ADELSON) 出生在波士頓的一個猶太家庭,父親開計程車。他12歲開始送報紙。真正發跡是1979年,在拉斯維加斯舉辦電腦展 COMDEX 開始的。1995年,他把 COMDEX 賣給日本的軟銀(SOFT BANK),進帳8億6千萬美元。1988年買下金沙賭場。1991年建造威尼斯賭場。

2004年開設澳門金沙賭場。2010年新加坡賭場開幕。2012年總統大選,阿德遜捐給共和黨 3千萬美元。由分文不明,靠送報紙而成巨富,又是另一令人咋舌的傳奇。

14. MEYER LANSKY(蘭斯基)黑手黨教父

1902年,梅爾.蘭斯基出生在俄國猶太家庭。1911年,移民美國。定居當時髒亂的紐約下東區。此地龍蛇雜處,最多的是貧困的義大利人與猶太人。因此,結識烏克蘭來的猶太人席格爾(SIEGEL)與黑手黨創始人查理.路希阿諾 (CHARLES LUCIANO)。路希阿諾提供猶太人保護費,一星期10分錢,因義大利人、愛爾蘭人時常迫害猶太人。1931年,蘭斯基奉路希阿諾之命,幹掉當時黑社會老大馬蘭紮諾 (SALVATORE MARANZANO)。1932年,路希阿諾在芝加哥召集 「全國犯罪集團企業組織」 (NATIONAL CRIME SYNDICATE) 由蘭斯基主持。因蘭斯基精明,掌管財務。自此,黑社會開始 「企業化」,避免內訌,利益均沾。1936年,路希阿諾入獄。1947年,席格爾因賭場佛拉明哥 (FLAMINGO) 經營不善被殺,由蘭斯基接管。同年,蘭斯基將賭博業擴展至佛羅里達、紐奧爾良、古巴。

古巴夥伴是當時的總統巴底斯塔 (BATISTA) 將軍(後被卡斯楚推翻),由於蘭斯基的創意,精於計算或然率而增加獲利。同時,利用組織與行賄手段保護黑手黨成員。二次世界大戰時,甚至與美國政府談判,為政府工作,條件是釋放路希阿諾。

一般以為猶太人精於金融,商業,科技,時尚等,不曉得也是黑社會的要角。即使到現在,俄國的黑社會,也多是猶太人掌控。最近被暗殺的俄國的瓦格納傭兵集團首領普里格津,也是猶太人。2022 年,美俄交換俘虜,美國釋放的是惡名昭彰的俄國軍火販子布特(Viktor Bout),也是猶太人。

15. WARNER BROS.ENTERTAINMENT, INC(華納兄弟娛樂公司)史上第一部有聲電影製作公司

1918年成立的華納兄弟娛樂公司(WARNER BROS.ENTERTAIMENT, INC)是全世界最大的電影和電視娛樂製作公司。由波蘭猶太兄弟所創立。他們先移民到馬里蘭州,再搬到俄亥俄州等地。1903年,在賓夕法尼亞州設立第一家五分錢電影院起家。1918年,設立華納兄弟製片廠。是美國第三老牌的電影公司。1912年,已有派拉蒙和環球影業公司,他們也都是猶太老闆。1927年,華納製作出史上第一部有聲電影爵士歌手(THE JAZZ SINGER)。開啟一個新的時代,默片結束。1929年,更製作了第一部有聲彩色電影。旗下名星如雲,雷根(後當總統),保羅紐曼、克林頓.伊斯威特、羅伯.瑞福、芭芭拉.史翠珊等。1989年,被時代公司以149億美金買下,後改名為時代華納公司。美國五大電影公司,華納兄弟製片、派拉蒙、環球、哥倫比亞、福克斯老闆全都是猶太人。100年來,電影業的萌芽、茁壯,影響人類的娛樂習慣,不能不感謝猶太人的貢獻。

16. STEVE SPIELBERG (名導演史匹柏格)

1946年,出生在俄亥俄州的辛辛那提的正統猶太家庭。高中時曾被反猶人士打得滿面鼻血。申請南加大電影學院沒成,只好去念加州州立大學。奪得三次奧斯卡金像獎,他可能是台灣知名度高的導演。成名作有「株羅記園」、「林肯傳」、「辛德勒名單」等。另外一個獲得三次奧斯卡導演金像獎的導演是出生在波蘭的猶太人,史匹格爾 (SAM SPIEGEL)。最令人津津樂道的影片是﹕「桂河大橋」、「阿拉伯的勞倫斯」等。這二片都奪得7項奧斯卡金像獎。

17. MARK SPITZ (史匹茲)全世界上最偉大的游泳選手

1950年,馬克.史匹茲(MARK SPITZ)出生在加州,猶太人,祖父母由匈牙利移民美國。他是歷史上獲得最多奧運游泳獎牌的選手。1972年奧運就取得7面金牌,而且,每一項都打破世界紀錄。

18. THE NEW YORK TIMES(紐約時報)全美國影響力最大的報紙

紐約時報 (THE NEW YORK TIMES) 的前身是1851年創立的紐約每日時報 (THE NEW YORK DAILY TIMES)。阿道夫.奧克斯 (ADOLPH OCHS) 的父母親是來自德國的猶太人。1896年,以 75000美金買下虧損連連的時報。當時發行量只有9000分,二年後,超過10萬份。

奧克斯辦報原則是﹕力求真實,無畏無懼,不分黨派,不偏不倚。但他是堅強的錫安主義者,早期即加入反毀謗聯盟(ANTI-DEFAMATION LEAGUE)。紐約時報獲得112個普利茲 (PULITZER) 新聞獎,是新聞界榜首。普利茲是匈牙利來的猶太人,影響美國新聞界巨大。全美國最有影響力的三大電視台﹕ABC、CBS、NBC,也都是猶太人擁有。猶太人可說是控制美國甚至世界輿論的龍頭。

19. MICHAEL BLOOMBERG (彭博)紐約市長,彭博社創辦人

1942年,彭博(MICHAEL BLOOMBERG)出生在波士頓近郊。父母皆是俄國猶太移民後裔。哈佛取得 MBA之後,在所羅門兄弟公司 ( SALOMON BROTHERS) 作股票交易員。1981年,公司被收買,他分到 1000 萬美元。1987年,美林公司 (MERRILL LYNCH) 投資3000 萬美元,與他合資成立彭博公司(BLOOMBERG L.P.)。1990年,有8000電台站。2012年,擴展到全世界,擁有310000電台站。2001年當選紐約市長,連任三屆。前紐約市長比恩(ABRAHAM BEAN),郭德華(EDWARD KOCH),也都是猶太人。

20. MACY'S DEPARTMENT STORE(梅西百貨公司) 全美最大的百貨公司

1848年,內森.史特勞斯(NATHAN STRAUS)德國出生的猶太人,小時隨家人移民紐約,初中即因沒錢輟學。1858年,梅西(Rowland H. Macy)在紐約14街與第6大道交叉口設立一家商店。1893年,商店由艾西多.史特勞斯 (ISIDOR STRAUS)與內森 (NATHAN STRAUS)兄弟買下。1894年,艾西多贏得眾議員。1902年,梅西公司搬到34街的現址。第一個進入美國內閣的猶太人是奧斯卡史特勞斯 (OSCAR STRAUS) 他是艾西多的弟弟。1906年,當上老羅斯福總統的商業與勞工部長。

1912年,內森的兄弟艾西多與太太在鐵達尼號遇難。沈船前,有人向艾西多提議他可先上船,他斷然拒絕,與太太靜坐椅上,等待生命最後一刻。同船遇難的還有班傑明.古根漢 (也是猶太人) 與其情婦。

他們創造了很多行銷手法,如不滿意可以退貨,時裝表演,贈品積分法等。1994年被聯合百貨公司 (FEDERATED DEPARTMENT STORE)收購。聯合百貨公司老闆也是猶太人。旗下還包括布魯明黛 (BLOOMINGDALES), 五月 (MAY) 等百貨公司。

高檔精品百貨公司尼曼馬庫斯 ( NEIMAN MARCUS),波道夫·古德曼 (Bergdorf Goodman) 等,也都是猶太人創立的。

21. POLO RALPH LAUREN (拉夫勞倫公司) 流行服飾設計師

1939年,拉福.羅蘭(RALPH LAUREN)出生在紐約布朗區的一個東歐猶太移民家庭。在巴魯克學院(BARUCH COLLEGE)唸二年就被退學。1967年開一領帶專賣店。1970年獲得科蒂 (COTY) 男裝設計獎,逐漸成為流行服飾設計師。

1942年,出生在紐約的名設計師克萊恩(CALVIN KLEIN),也是猶太人,來自匈牙利。進入流行技術學院 (FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY),沒有畢業。他設計的極簡風格與現代主義,風騷一陣。

1954年出生的名設計師蔻爾(KENNETH COLE) 也是猶太人。流行設計大師,猶太人充斥,也與創意有關。

22. GOLDMAN SACHS(高盛集團)世界金融巨人

1869年,高盛公司 (GOLDMAN SACHS) 創立。創辦人是1821年出生在德國巴伐利亞 (BAVARIA) 的猶太人。1848年移民美國,先做流動攤販,後在費城當店員。1869年搬到紐約,開始他的金融王國。1885年才正式定名為高盛公司 (GOLDMAN SACHS & CO.)。

1906年,幫助西爾斯 (SEARS ROEBUCK)首次公開募股,當時是規模最大的。1956年,發明了類似今日的投資風險管理咨詢公司。1994年,投資13.5億美元在拉夫勞倫 (RALPH LAUREN) 這家流行服飾公司,取得28%的股份。三年後,獲利10倍,可見猶太人投資眼光與手法的精準。

華爾街五大投資銀行,GOLDMAN SACHS、 MORGAN STANLEY 、MERRILL LYNCH、 LEHMAN BROTHERS、 BEAR STEARNS,全部都是猶太人。

1850年創辦的雷曼兄弟公司 (LEHMAN BROTHERS) 歷史悠久,2008年倒台之後,引起世界經濟恐慌,可見影響力有多大。創辦人與高盛創辦人同樣來自德國巴伐利亞,都是由流動攤販起家的。

23. GEORGE SOROS(索羅斯)金融大鱷

喬治.索羅斯(GEORGE SOROS)是1930 年出生在匈牙利布達佩斯的猶太人。1969年創設 「量子基金」。他最有名的戰役是1992年與英國政府對作英鎊,獲利11億美元,故有「金融大鱷」之稱。

1947年,才由匈牙利移民英國,與信正統猶太教的叔父同住。1954年,取得倫敦經濟學院 (LONDON SCHOOL OF ECONMICS)的博士,專研哲學。是蔡英文總統的學長。

1956年搬到紐約,先做股票交易員與分析師。他操作手法精準狠,無血無淚,但他是出手最大方的慈善家之一。符合猶太人 「會賺錢,甘開錢」 (台語) 的原則。他捐贈的對象,包括非洲、匈牙利、俄國,美國的人權、教育、公共衛生等。1979年到2011年之間,共捐出 80 億美元 。2013年,梅開三度,娶42歲的日裔混血兒,晚宴在紐約現代藝術博物館舉行。

24. SELIGMAN (賽里格曼公司)早期的金融公司

是德國猶太移民創造的傳奇故事。1846年,賽里格曼二個兄弟來到紐約,先做乾貨小商店。南北戰爭時,北方將軍格蘭特(ULYSSES S.GRANT)授與他們承做軍服,變成最大製衣商。

戰後,格蘭特授權給他們去歐洲賣美國公債,轉身成為金融巨擘。大量投資鐵路並融資建造巴拿馬運河,與古根漢 (猶太人) 家族結為姻親。

25. PAUL SAMUELSON (薩繆爾森)第一個美國諾貝爾經濟獎得主,數理經濟學開創者

1915年,薩繆爾森(PAUL SAMUELSON)出生於美國印第安納州,是波蘭猶太移民後裔。1970年,獲得美國第一個諾貝爾經濟獎。他的弟弟羅伯特.薩繆爾森(ROBERT SAMUELSON),也是經濟學博士,賓州大學 (UPNN) 的教授,後來改名為桑默斯 (ROBERT SUMMERS)。

桑默斯的太太阿尼塔.亞羅.桑默斯(ANITA ARROW SUMMERS) 也是經濟學博士,同為賓州大學的教授。二人的兒子勞倫斯.桑默斯 (LAWRENCE SUMMERS) ,赫赫有名,也是經濟學博士,曾任財政部長,哈佛大學校長。

聯邦儲備會主席伯南克(也是猶太人)任期屆滿,勞倫斯.桑默斯曾與葉倫 (Janet Yellen) 競爭。葉倫也是猶太人,耶魯大學經濟學博士。先生是俄國來的猶太人,諾貝爾經濟獎得主。

阿尼塔.亞羅的哥哥也是經濟學博士,1972年,得諾貝爾經濟獎,是羅馬尼亞猶太移民後裔。他也是諾貝爾經濟獎得主勞倫斯.克萊恩 (LAWRENCE KLEIN)的老師。克萊恩是台灣前駐日大使羅福全在賓州大學的恩師,也是猶太人。

薩繆爾森的學生,至少有羅伯特.默頓 (ROBERT MERTON),保羅.克魯格曼 (PAUL KRUGMAN),約瑟夫.史迪格里茲 (JOSEPH Stiglitz) 三人,獲得諾貝爾經濟獎,都是來自不同國家的猶太後裔。

1976年取得諾貝爾經濟獎的米爾頓.傅利曼 (MILTON FRIEDMAN),父母都是來自烏克蘭的猶太人。

26. BEN BERNANKE (伯南克)掌控世界經濟大權的聯儲會主席

1953年,班.柏南克(BEN BERNANKE)生於喬治亞州。父母皆是烏克蘭的猶太人,後來遷居波蘭。1921年移民紐約,1940年搬到喬治亞。柏南克自小學習希伯來文,在猶太會堂 (SYNAGOGUE) 幫忙收捨妥拉 (TORAH) 經書。獲MIT經濟學博士。2006年,當上喊水會結凍的聯邦儲備會主席。他的前任葛林斯班 (ALAN GREENSPAN),再上一任的沃克 (PAUL VOLCKER),伯恩斯 (ARTHUR BURNS),清一色是猶太人。縱觀聯儲會主席與財政部(MORGENTHAU、 BLUMENTHAL、RUBIN……),誰能否認美國甚至世界經濟不是由猶太人主導?

27. PETER DRUCKER (彼得. 杜拉克)管理學之父

1909年,彼得.杜拉克(PETER DRUCKER)出生於維也納,雙親皆是猶太人。1931年,獲德國法蘭克福博士學位。1937年,轉往美國。1971年,創立美國第一個EMBA課程。由於他在管理學上的成就,被尊稱為 「管理學之父」。商業周刊稱他為﹕「當代不朽的管理思想大師」。英特爾 (INTEL) 總裁葛洛夫 ( ANDEW GROVE) 說﹕「他是一盞明燈,讓我們走出迷霧,找到方向」。而葛洛夫也是猶太人,來自匈牙利。

他善於化繁為簡。最重要的觀念是在 「管理實務」一書提出的 「目標管理」。給員工一個明確目標,不要經常介入日行工作。給予員工高度自主,最後才以目標達成率做考核。

他高度重視人際關係。尤其是公司與客戶的關係。公司的主要任務是提供商品或服務給客戶。達不到這個目標,公司就無法獲利。而獲利是公司永續經營的必要條件。因此,企業家必須一直 「創新」,滿足客戶的需求。

「創新」概念,來自父親的朋友,經濟學家熊彼得 (SCHUMPETER) 的啟發。

28. SELMAN WAKSMAN (瓦克斯曼)抗生素之父

1888年,賽爾曼.瓦克斯曼(SELMAN WAKSMAN)出生於烏克蘭的猶太家庭。因為是猶太人,不能進大學。

1910年移民紐澤西州,1911年,入羅格斯大學 (RUTGERS),跟隨立陶宛來的猶太人 利普曼 (LIPMAN) 學習。後來在柏克萊大學取得博士學位。1918年,回羅格斯大學任教。1943年,他的實驗室分離出鏈黴素,對當時 「人類第一殺手」 肺結核極具療效,救人無數。1952年,因此獲得諾貝爾生醫獎。他是第一個用抗生素這個名詞,故被稱為 「抗生素之父」。

事實上,鏈黴素對腦膜炎、肺炎、心內膜炎、尿道感染等皆有療效。他用專利費在羅格斯大學建立了瓦克斯曼微生物學研究所。鏈黴素是由他的學生阿伯特.沙茲(ALBER SCHATZ) ,俄國來的猶太人,分離成功的。他認為他應該獲得諾貝爾獎,告到法院,後判為共同發現人。

29. KARL LANDSTEINER (蘭德施泰納)輸血之父

1868年,卡爾.蘭德史坦納(KARL LANDSTEINER),是出生於維也納的猶太人。1901年,他成功分類人類血型為 A,B,O三型,並發現不同血型的人輸血會導致凝結,相同血型的人不會。因此,1930年,獲得諾貝爾生醫獎。1946年,被公認為 「輸血之父」。

1907年,人類第一次輸血在紐約蒙西奈(MONT SINAI) 醫院由猶太人奧亨伯( REUBER OHENBERG) 試驗成功。蘭德施泰納因母親是猶太人,又拒絕受洗為基督徒,無法進入德國大學。1891年,獲得維也納大學博士,第一次世界大戰後移居荷蘭。1923年,接受紐約洛克菲勒醫學研究中心主任猶太人佛勒斯克納 (SIMON FLEXNER)的邀請來到美國。現在我們已經知道O型可以捐血給任何人,AB型可以接受任何血型的捐血。2004年,世界以他的生日6月14日為捐血日。

30. JONAS SALK , ALBERT SABIN (沙克,沙賓) 小兒麻痺疫苗發明人

1914年,沙克(JONAS SALK)在紐約出生,父母是窮苦的波蘭猶太移民,住在東哈林區。1906年,沙賓(ALBERT SABIN)出生在波蘭的猶太人,1922年才移民到紐約。1930年,歸化為美國公民才改名為沙賓。

二人是宿敵,都是紐約大學畢業。當時,小兒麻痺對全世界的威脅,不下於2002年由中國爆發的 SARS。1916年,紐約即有9000個病例,2300多人死亡。1952年達到高峰,全美有5萬8千人患病,3000多人死亡,二萬多人留下後遺症。連第32任總統羅斯福 (FRANKLIN ROOSEVELT) 也不能倖免,終身坐輪椅。

1982 年時,台灣也曾爆發小兒麻痺症大流行。1954年,沙克首先發明注射式疫苗。1957年,沙賓發明口服疫苗。小兒麻痺疫苗的發明,救人無數,對人類貢獻極大。

31. GREGORY PINCUS (平卡斯)改變人類的藥丸

1903年,格雷弋里.平卡斯(GREGORY PINCUS)出生在紐澤西州。雙親都是波蘭猶太移民。平卡斯進入康乃爾大學,1930年取得哈佛大學博士學位。1950年,美國計劃生育聯合會主持人桑格(MARGARET SANGER) 出錢請平卡斯作避孕藥(CONTRACEPTIVE DRUGS)的研發。1956年,他與張明覺(中國人)合作開發出有效抑制排卵的口服避孕激素。1960年,FDA美國食品藥物管理局才批準SEARLE 的 ENOVID,是世界上第一種避孕藥。避孕藥讓全世界的女性可以決定何時懷孕,改變了人類的行為,影響深遠。

32. HYMAN G.RICKOVER (里克奧佛)核子潛艇之父

1900年,海曼.里克奧佛(HYMAN RICKOVER)是出生在波蘭的猶太人。1905年,俄國革命,掀起反猶太人大屠殺(POGROMS)。1906年與母親等親人逃到紐約投靠先來的父親。1908年,全家搬到芝加哥,父親仍做裁縫工。里克奧佛先進海軍學院,1929年入哥倫比亞大學電機研究所。後來負責核子發電研發計劃。最令人稱道的是他負責的核反應,零事故的記錄。他負責建造第一艘美國核子潛艇 「鸚鵡螺」 號。1973年,升為四星海軍上將。總共在海軍服役63年,是歷史記錄。到2007年,在他領導下,建造了超過200艘核能潛艇。退休後,全力投入教育。他認為,教育才是根本。只有提升教育水準,國力才能提升。

33. ROBERT OPPENHEIMER (奧本海默)原子彈之父

1904年出生於紐約的德裔猶太家庭。1942年被任命為製造原子彈的曼哈頓計劃主任,故被稱為 「原子彈之父」。1947年到1966年任普林斯頓高級研究院院長。他的故事,被拍成電影。

34. EDWARD TAYLOR (泰勒)氫彈之父

1908年,愛德華.泰勒(EDWARD TAYLOR),猶太人,出生在匈牙利布達佩斯。1935年,因希特勒的迫害而移民美國,參與曼哈頓計劃,製造第一顆原子彈,後又推動氫彈研發,1952年製成,故被稱為 「氫彈之父」。

35. ALBERT EINSTEIN (愛因斯坦)最偉大的科學家

1879年,愛因斯坦(ALBERT EINSTEIN)出生於德國,23歲才知道自己是猶太人。1922年因光電理論獲得諾貝爾獎。1933年,希特勒沒收他在德國財產,舉家移民美國,應聘到普林斯頓高級研究所。普林斯頓高級研究所與普林斯頓大學無關,是紐澤西一對做雜貨的猶太人姊弟班伯格(Bamberger) 捐款設立的。愛因斯坦的相對論,影響世界及整個物理學界。

36. VON K’ARM’AN (馮.卡門)火箭之父

1881年,馮.卡門(VON K’ARM’AN)生於匈牙利的布達佩斯,雙親都是出身名門的猶太人。1908年,在德國歌廷根取得博士學位。1930年移民美國,任教於加州理工學院 (CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) ,並當古根漢航太實驗室主任。他是數學家、物理學家、動力學家。以數學工具研究流體力學,是流體力學一代宗師。他對火箭有特殊貢獻,因此,被尊稱為 「火箭之父」。1936年,中國的 「航天之父」,「火箭之王」 錢學森,師從馮.卡門。1955年回中國。1956年,出任中國科學院力學研究所。1960年,發射導彈成功。1970年,中國第一顆人造衛星發射成功。

1962年,馮.卡門獲得科學界第一個國家科學勛章(NATIONAL MEDAL OF SCIENCE),表揚他的貢獻。美國國家科學獎,有如美國的諾貝爾獎,由1962年到 2011年,得獎者,猶太人有184人,占了總數的38%。而台灣人,只有李遠哲一人。

37. JOHANN VON NEUMANN (馮.紐曼) 博奕與計算機之父

1903年,馮.紐曼(JOHANN VON NEUMANN)出生在匈牙利的布達佩斯。父母都是猶太人。父親是法學博士,銀行家。馮.紐曼是全方位的神童。6歲就能說流利的拉丁語和古希臘語。8歲已會微分與積分,還能做8位數字的心算。有一諾貝爾物理獎得主形容他的語言能力,計算能力與記憶能力,根本不是人類,簡直是外星人!

1945年,他與猶太人弋德斯坦 (HERMAN GOLDSTINE)等人發表「101頁報告」,為電子計算的邏輯結構奠定基礎,明確規定用二進制代替十進制,由於這個貢獻,被譽為 「計算機之父」。弋德斯坦說馮.紐曼能夠只唸過一遍文字,即可一字不漏複誦。有次測試他雙城記如何開始,他立即背誦第一章。他還可以將原文翻成英文,速度不減的背誦。1944年,他與摩根斯坦 (OSCAR MORGENSTERN)合寫 「博奕論與經濟行為

」 被譽為20世紀經濟學最偉大的成果之一。因此被稱為 「博奕之父」。理論被應用在投資學與風險管理,還有軍事戰略。1930年,到普林斯頓大學當客座教授。1931年成為終身教授。1933年與愛因斯坦同入普林斯頓高等研究所。

38. HYATT HOTEL (凱悅酒店)世界級旅館連鎖店

1881年,猶太人尼古拉斯.普利茲克(NICHOLAS PRITZKER) 由烏克蘭基輔附近的貧民窟來到芝加哥,身無分文,不通英語。靠賣報紙與裁縫學徒為生。靠著自學,先成藥劑師,後來取得法律學位。1902年,創辦普利茲克法律事務所 ( PRITZER & PRITZKER)。三個兒子也都是法學院畢業,全部加入家族公司。靠著敏銳的眼光,從1953年起,買賣了超過200家公司。最令人稱道的故事是,1957年,第三代的長子傑伊 (JAY) 在洛杉磯凱悅酒店 (HYATT) 喝咖啡,發現沒有空房,判斷機場是未來生意人往來的要道。他立刻以 220萬買下這間酒店經過10年的發展,慢慢打開知名度。

1969年,海外第一家酒店在香港揭幕。如今已遍布全世界。台北 101 大樓附近的君悅酒店,也是他的旗下產業。另外,還擁有多家遊輪公司,包括 ROYAL CARIBBEAN,CELEBRITY CRUISE,AZAMARA CRUISE等。普利茲克是大慈善家,尤其是教育方面,他們也是歐巴馬總統的幕後大金主。又是一個貧民窟到巨富的傳奇故事。

39. DAVID COPPERFIELD (大衛.考柏菲) 史上最偉大的魔術師

1956年,大衛.考柏菲(DAVID COPPERFIELD)出生於紐澤西州,母親生於以色列,父親是來自烏克蘭的猶太人。他16歲就在紐約大學教魔術課程。他的表演共賣出 4000萬張票,收入超過 40億美金,是演藝圈最高記錄。得過21個艾美獎 (EMMY AWARDS),11個金氏記錄。代表作有讓自由女神像消失,穿越中國萬里長城等。

美國魔術師學會創辦人,哈里.胡迪尼(HARRY HOUDINI),也是猶太人。1874年出生於匈牙利布達佩斯,小時移民威斯康辛州,13歲遷居紐約市。1894年變成專業魔術師。最有名的表演是被鎖在水箱內,三分鐘內解鎖逃出來。魔術師學會,幾乎都是猶太人,可能與其豐富的創意有關。



40. BOB DYLAN(巴伯.迪倫)20世紀美國最有影響力的民謠歌手

1941年,巴伯.迪倫(BOB DYLAN)出生在米尼蘇達州。祖父是1905年由烏克蘭移民來的猶太人,祖母是1902年由立陶宛來的猶太人。自1963年的成名曲「答案在風中飄」(BLOWING IN THE WIND)之後,成為美國民權運動的代言人,被視為最有影響力的民謠歌手。影響力超過50年,時代雜誌推選為本世紀最有影響力的百人之一。1988年入選搖滾名人堂。2012年獲得自由獎章,那是美國公民能取得的最高榮譽。

1963年,他與瓊.貝茲 (JOAN BAEZ) 在 「進軍華盛頓」民權運動中,演唱 ONLY A PAWN IN THEIR GREAT與 KEEP YOUR EYES ON THE PRIZE。在此遊行中,馬丁路德金 (MARTIN RUTHER KING) 發表了「我有一個夢」的著名演說。2016 年,迪倫獲得諾貝爾文學獎。



41. HARRY WINSTON (哈利.溫士頓)鑽石零售之王

1896年,哈利.溫士頓(HARRY WINSTON)出生於紐約。父親是移民自匈牙利的猶太人。因是鐘錶匠,開了一間小小的鐘錶珠寶店。溫士頓在店內幫忙。12歲時,在當鋪以25分買下一顆祖母綠,轉手賣了800元,當時是一筆巨款。1920年,24歲的溫士頓帶著2000美金在紐約第五大道開設一家買賣鑽石公司(PREMIER DIAMOND COMPANY)

1924年,鐵路大王漢丁頓 (HENRY HUNTINGTON) 的太太去逝,溫士頓買下她的所有收藏。因全是舊型,溫士頓把他們全部拆開,重組,打磨,鑲成最新型的珠寶,大賺一筆。從此,「以舊變新」,成為他的賺錢祕訣。他的創意不只如此,1949年,他買下傳奇的 「希望之星」 (HOPE DIAMOND),馬上舉辦史上第一次珠寶大展,包括 HOPE DIAMOND,STAR OF THE EAST ,CATHERIE THE CREAT SAPPPHIRE等,大開人們眼界。

1943年,首度提供給奧斯卡最佳女主角珍妮佛·瓊絲 (JENNIFER JONES)佩飾,全場驚艷。後來,溫莎公爵夫人,英國女王伊利莎白二世,伊朗國王,印度王儲都會在國際重要場合佩戴溫士頓珠寶。

1958年,他把藍色鑽石 「希望之星」 捐贈給華盛頓的史密松尼學會(SMITHSONIAN INSTITUTION)

1964年,他又把一顆黃色鑽石贈送給同一機構,取名奧本海默鑽石 (OPPENHEIMER DIAMOND),以紀念控制全世界鑽石礦產的戴比爾斯(DE BEERS) 公司的老闆奧本海默(ERNEST OPPENHEIMER),奧本海默

,當然也是猶太人。

驚奇之旅,到此告一段落。各位的感想是:有為者亦若是?僅能讚嘆?甘拜下風?或是五味雜陳?

