晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》「不知道撞到人」，肇事逃逸怎麼認定？

敬告各位駕駛，在開車時務必要注意路況，如果真的不小心發生事故，也切記要妥善處理，千萬不要以為沒發生傷亡就隨意離開事故現場。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/10/09 11:45

◎法操司想傳媒

根據報導，高雄市小港區日前發生機車與曳引車碰撞車禍，機車人車倒地，曳引車駕駛沒有停車查看，逕行駛離，蘇姓男騎士OHCA送醫，警方追查疑肇事逃逸盧姓駕駛到案，但他說完全不知道被撞到，警方正釐清事故原因，究竟怎樣算是肇事逃逸呢？

圖為救護人員搶救OHCA機車騎士畫面。（民眾提供）

什麼是肇事逃逸，怎麼認定肇逃？

肇事逃逸相關罪責規定在刑法第185-4 條：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」

首先，要成立肇逃罪，依照上述法規規定必須是駕駛「動力交通工具」（汽、機車等，利用人力的腳踏車等則不算）並造成有人「死傷」後「逃逸」才算。肇事逃逸罪曾經在2021年修法，過去的肇事逃逸罪規定，發生交通事故時，不管有沒有造成人員受傷只要逃逸，一律處以「1年以上、7年以下」有期徒刑。

但這樣的規定似乎太過嚴苛，因此後來大法官做出了司法院釋字第777號解釋，認為舊法「肇事」的概念模糊不清，違反明確性原則，而且不論輕傷、重傷刑責一律規定為1年以上、7年以下，有違比例原則，之後才改成現在的「發生交通事故」而不是「肇事」。

不知道撞到人，也會依肇事逃逸罪處罰嗎？

刑法第12條規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。」如果行為人能夠證明在事故當下真的不知道自己撞到人，就有可能不處罰，因為肇事逃逸罪處罰的就是行為人明知自己撞到人還選擇逃逸。

不過要證明自己在發生事故當下完全不知道自己撞到人是非常難的，畢竟撞擊所產生的碰撞感與聲響非常大，舉證上也有一定的難度。

沒有刑事責任，也可能會產生行政責任

在本起新聞案件中，警方後來追查到曳引車駕駛到案，雖然他否認撞到人，但警方也指出，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。

雖然在交通事故當中無人受傷或死亡，但是如果沒有依照規定處理還是有可能有行政責任。因此各位駕駛在開車時務必要注意路況，如果真的不小心發生事故，也切記要妥善處理，千萬不要以為沒發生傷亡就隨意離開事故現場。

本文經授權轉載自法操 「不知道撞到人」，肇事逃逸怎麼認定？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書