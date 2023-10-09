法操》「不知道撞到人」，肇事逃逸怎麼認定？

敬告各位駕駛，在開車時務必要注意路況，如果真的不小心發生事故，也切記要妥善處理，千萬不要以為沒發生傷亡就隨意離開事故現場。

◎法操司想傳媒

根據報導，高雄市小港區日前發生機車與曳引車碰撞車禍，機車人車倒地，曳引車駕駛沒有停車查看，逕行駛離，蘇姓男騎士OHCA送醫，警方追查疑肇事逃逸盧姓駕駛到案，但他說完全不知道被撞到，警方正釐清事故原因，究竟怎樣算是肇事逃逸呢？

圖為救護人員搶救OHCA機車騎士畫面。（民眾提供）

什麼是肇事逃逸，怎麼認定肇逃？

肇事逃逸相關罪責規定在刑法第185-4 條：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」



首先，要成立肇逃罪，依照上述法規規定必須是駕駛「動力交通工具」（汽、機車等，利用人力的腳踏車等則不算）並造成有人「死傷」後「逃逸」才算。肇事逃逸罪曾經在2021年修法，過去的肇事逃逸罪規定，發生交通事故時，不管有沒有造成人員受傷只要逃逸，一律處以「1年以上、7年以下」有期徒刑。



但這樣的規定似乎太過嚴苛，因此後來大法官做出了司法院釋字第777號解釋，認為舊法「肇事」的概念模糊不清，違反明確性原則，而且不論輕傷、重傷刑責一律規定為1年以上、7年以下，有違比例原則，之後才改成現在的「發生交通事故」而不是「肇事」。



不知道撞到人，也會依肇事逃逸罪處罰嗎？



刑法第12條規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。」如果行為人能夠證明在事故當下真的不知道自己撞到人，就有可能不處罰，因為肇事逃逸罪處罰的就是行為人明知自己撞到人還選擇逃逸。



不過要證明自己在發生事故當下完全不知道自己撞到人是非常難的，畢竟撞擊所產生的碰撞感與聲響非常大，舉證上也有一定的難度。



沒有刑事責任，也可能會產生行政責任



在本起新聞案件中，警方後來追查到曳引車駕駛到案，雖然他否認撞到人，但警方也指出，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。



雖然在交通事故當中無人受傷或死亡，但是如果沒有依照規定處理還是有可能有行政責任。因此各位駕駛在開車時務必要注意路況，如果真的不小心發生事故，也切記要妥善處理，千萬不要以為沒發生傷亡就隨意離開事故現場。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自法操 「不知道撞到人」，肇事逃逸怎麼認定？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法