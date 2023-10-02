蕭茗觀點》中共正在失去控制中國的能力

習近平的權威在2022年進入第三個任期時似乎已經達到了巔峰。但2023年並不順風順水。從年初到現在無論是人口，房地產，股市，匯率，還是外貿，中共的「政策工具箱」已經失去了魔力，一帶一路也不再提起。所有這些跡象都表明，共產黨控制社會的能力正在下降。而習近平的領導風格讓這場危機更加雪上加霜。

蕭茗

當今中國大事頻傳，危機四伏。如果我們把這些事情結合起來看的話，會發現一條驚人的主線。什麼主線呢？就是中共正在失去控制中國的能力。

我們先從軍隊開始說起。

中國國防部長李尚福消失一個多月了。他到底怎麼了？現在大家有了共識。根據《路透社》等西方主流媒體報導，中國當局已對李尚福展開調查。調查與採購軍事裝備有關。因為李尚福在今年3月擔任國防部長之前，從2017年到2022年擔任解放軍裝備發展部部長。而在那段期間擔任裝備發展部高層領導的8名官員現在也同時在接受調查。另外，海外媒體人趙藍健爆料，最近有多名軍企的高層領導也被中紀委抓走調查。

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包括中國兵器集團董事長—劉石泉、總經理—陳國瑛。中國航太科工集團董事長—袁潔，董事長秘書—譚瑞松。 譚瑞松在2023年3月被罷免。同時，《美國之音》專欄作家鄧聿文最近撰文透露，和李尚福同時處於隔離審查的還有李的前任—三月離任的前國防部長魏鳳和。魏鳳和在擔任防長前，也擔任過火箭軍司令。李尚福和魏鳳和均涉火箭軍高層的貪腐案。這幾件事的共同點就是都牽涉到了火箭軍和武器裝備購買。是不是因為這個原因，這些人才被處理的如此毫不留情呢？

中國國防部長李尚福（圖右）消失一個多月了。他到底怎麼了？（REUTERS）

綜合現在的訊息，我認為這幾件事確實動到了習近平一個最在意的地方—武攻台灣的能力。這是一個清晰的路線圖—裝備發展部和火箭軍聯合腐敗。因為火箭軍要購買武器，必須要總裝備部批准、撥款。這個過程中可能發生了大規模嚴重貪污腐敗。導致火箭軍的武器裝備出了大問題。因此這個案子的直接相關方—火箭軍高層、總裝備部高層，還有主要軍企的頭就全被一鍋端了。

習近平下如此狠手，顯示了他巨大的憤怒。因為火箭軍是習近平和美國對抗，唯一有可能佔有優勢的地方。如果這個地方出了問題，那直接意味著他拿下台灣的計畫可能要泡湯。因為，如果火箭軍的威懾力在，那麼不管是武攻還是文統，都能構成現實的威脅。但是如果這個威懾力不在了，那麼文統也實現不了，因為文統的核心就是要在武力威脅的高壓下，讓台灣就範。現在這個威懾力不在，台灣為什麼要投降？當然，他們對台灣的恐嚇不會停止，但是，解放軍的實力到底如何？外在應該慢慢會有所了解。

另外，裝備發展部出問題了，不只影響火箭軍，而是影響全軍的戰力。武器的良品率如果出了大問題，就會像俄烏戰爭暴露出來的一樣。俄軍所謂的世界領先的超音速飛彈，全部被美國的愛國者反飛彈系統攔截。中國的產品品質本來就低，在腐敗的環境下品質標準只能更低，到戰場上更會原形畢露了。但是，習近平的這個大動作是有後果的。

原中國大陸軍方高級官員和我說，習近平這麼一搞，徹底把火箭軍打趴下。這個打擊沒有5到8年，共軍的元氣恢復不了。不只火箭軍，對整個軍隊的影響都極為深遠。火箭軍和總裝備部的案件牽扯到了軍委會副主席張又俠。 因為火箭軍的頭一定是張又俠推薦的，而他又是裝備發展部在李尚福之前的部長。李尚福接替他一定是他推薦的。 因此，張又俠無論如何都脫不了關係。即便不被公開追究責任，最起碼習近平也不會再信任他。而這樣一來，習近平就面臨一個困境。張又俠的父親和習近平的父親有交情，所以，張又俠可以說是習近平在軍隊中唯一信任的人。 如果這個人也不能再被信任，就意味著習近平在軍隊中沒有可信任的人了。

他現在把海軍和空軍的人調來統領火箭軍，而他們對火箭軍的業務不熟悉，要花很長時間學習和適應。他之前還進行軍事改革，把原有的軍區打亂，重新組合。這種乾坤大挪移的做法確實達到了一個目的，就是讓軍人形成不同勢力集團的可能性幾乎沒有了。軍隊人員大調動，將不知兵，兵不知將，軍隊特有的忠誠體系也被打破了。這樣極大的降低了兵變的可能性。但是，另一方面，這樣一支軍隊，它的戰鬥力也被徹底摧毀了。

實際上習近平處於一個進退維谷的境地。不反腐，軍隊腐敗已經病入膏肓，買官鬻爵，裝備購買貪污，使武器品質嚴重下降。這就壞了他打台灣的大事。 但是反腐敗呢，把軍隊的士氣和戰鬥力全打掉了。這樣的軍隊根本打不了仗。從某種意義上來講，習近平對軍隊無能為力。他不計後果的撤換軍中高級將領，看起來雷厲風行，決心很大，但實際上是歇斯底里，和心理失控的體現。對於軍隊，習近平最近還做了一件耐人尋味的事。

9月7日，習近平以軍委會主席的身份簽署命令，發布《軍隊實施〈中華人民共和國人口與計劃生育法〉辦法》。 提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育3個子女；新增育嬰假、獨生子女父母照護假等等。 這項主席令表面看沒什麼，但它背後隱藏的意義值得琢磨。

我們看這樣一個事實。 2015年10月29日，中共十八屆五中全會通過公報，要求全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策 一胎化在中國大陸正式被廢除。2021年5月31日，中共中央政治局召開會議，決定實施三孩生育政策。但是，這些政策並沒有改變華人人口呈現萎縮的趨勢，生育率一直下降。到了2022年，中國人口出現了60年以來的第一次負增長，也就是說，從2015年到2023年，開放二胎、三胎的政策，看起來在中國民間並沒有得到回應。在這種情況下，習近平下達命令，鼓勵軍人生孩子，雖然言詞上沒有強制，而只是鼓勵，但是，在軍隊系統中，這就意味著軍人的升職提拔，都可能會與是否積極執行這個命令掛鉤。這相當於變相的命令。中共的政策動員不了一般老百姓生孩子，就變相命令軍人生孩子。這透露出了兩個訊息：

一，中國的人口問題情況險峻，迫在眉睫。

二，這意味著中共政策對國家的影響力正在下降。

因此不得不轉向在軍隊，這個它控制力最強的地方實施。沿著這條思路，我們也看到中共在其它領域執政能力減弱的跡象。中國經濟現在面臨重大困境。這種情況下，中共祭了多個大招，試圖托住已經在崩盤的房地產市場。這些政策和習近平前兩個任期時，試圖擠壓掉房地產泡沫的做法背道而馳。即使如此，房地產市場反彈的效果非常有限。而絕大多數人認為這個反彈是短期的。因為中國房地產市場由於人口下降等因素，長期不可能看好。

從本質上來說，中共的這番操作就是要繼續把房地產的泡沫吹大，使它不至於完全崩潰，從而壓垮中國經濟。在爭取來的短暫時間裡，希望為中國經濟找到其他出路。這個做法顯示出了中共面臨的巨大困境，那就是，如果還有別的辦法來撐住經濟，中共不會訴諸於把房地產泡沫吹得更大這種飲鴆止渴的方式。中共試圖拉動股市的努力也透露出了同樣的訊息。財政部、國家稅務總局8月27日發佈公告，自8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。

但是，這樣的好消息，只讓中國股市暴漲了一分鐘。這個績效和之前中國降低印花稅對股市起的提振作用可以說是天差地別。例如，2008年4月24日，印花稅從3‰調整為1‰，調整後，滬指收盤大漲9.29%，大盤接近漲停；2008年9月19日，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，稅率維持1‰。當天滬指創下史上第三大漲幅，收盤時上漲9.45%。根據歷史，降低印花稅，股市一般都反彈了7-13天，而這次只反彈了1分鐘。中國股民提出一個問題—目前政策方面最大的利好都出來了，未來很難再出比本次力道還大的利好了。那麼，中國股市往下還能往哪裡去呢？

再看一下人民幣匯率。今年8月，離岸人民幣匯率下跌0.3%，報1美元兌人民幣7.3431元。 這意味著離岸人民幣匯率接近創下收盤新低的紀錄。 今天截稿的時候，美元對人民幣的匯率仍維持在1美元兌換7.31人民幣的位置。人民幣匯率持續下跌主因是中國的宏觀經濟情勢不看好。同時，聯準會連續升息推高了銀行存放款利率。 因為美元存款與過去相比比較有利可圖，美元需求上升，就推升了美元的價格。

而中國正相反，中國人民銀行持續降息，推動了人民幣貶值。在美元升值，人民銀行降息和經濟下行的壓力下，中國現在已經無力維持人民幣的匯率。以前中共政府只要釋放出要調整匯率的訊號，例如設立中間價指導利率，離岸人民幣匯率就會立刻變動，以跟上中國政府的政策，因為大家都認為中共政府的政策手段是有效的。但這次情況不同。路透社報導，中共央行已經設定了強於預期的中間價指引利率，國營銀行被發現在岸和離岸市場多次拋售美元。主要國營銀行也被要求降低美元存款利率。

大銀行被要求將利率上限從先前的5.3%降至4.3%。但是，這些手段並沒有對離岸人民幣的匯率產生影響。它現在已經跌到了中共政府的高度警戒線以下，也就是跌到了1美元換7塊人民幣以下。上述這些現象都是中共控制社會能力減弱的訊號。而我們最初看到這個跡象，應該上溯到習近平解除清零政策的時候。

2022年12月7日，中共政府宣布取消先前引以為榮的「動態清零」。是什麼迫使中共做了這個180度的大轉彎呢？有分析說是因為各地爆發的白紙革命對中共造成了極大的壓力。但後來愈來愈多的跡象顯示，習近平放棄清零的更主要的原因是政府沒錢了，這場動態清零已經維持不下去了。

習近平的權威在2022年進入第三個任期時似乎已經達到了巔峰。但2023年並不順風順水。從年初到現在無論是人口，房地產，股市，匯率，還是外貿，中共的「政策工具箱」已經失去了魔力，一帶一路也不再提起。所有這些跡象都表明，共產黨控制社會的能力正在下降。而習近平的領導風格讓這場危機更加雪上加霜。

習近平現在已經進入歷史上獨裁者最後屢屢陷入的狀態，那就是開啟了自我封閉的模式。他的身邊只有他最信任的幾個人。他不願意聽到他不喜歡的觀點，因此向他報告的人也投其所好，給他的訊息和建議都是他願意接受的。這一點，從政治局常委的成員組成就可見一斑。

習近平廢除了集體領導，現在重要的決策都是他一個人拍板。所以，他就是在這種封閉的環境中，聽著他願意聽到的意見，然後對一件件決定中國命運的事情，拍腦門決策。而在中南海外，中共實際上控制中國的能力正在減弱。 這個狀況的出現，是政權有可能瓦解的訊號。

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