自由開講》談進口辣椒粉的「美味詐欺」

陳逸南

依【自由時報】9月13日A11版「中國辣椒粉 驗出工業染料蘇丹色素」報導指出，中國黑心食品問題嚴重，食品藥物管理署昨天公布邊境檢驗結果，一批高達三千六百公斤的中國出口辣椒粉被查到混工業用染料「蘇丹色素」。一批中國出口的辣椒粉被驗出蘇丹色素三號達九ppb。蘇丹色素被我國環保署公告為「毒性化學物質」，列入環保署跟衛福部工業原料聯合稽查名單。

又指出，「不肖業者為了讓食品看起來有更飽滿的橘紅色，常在某些食品例如鴨蛋黃、辣椒粉、腐乳或其他食用色素中添加蘇丹紅，長期使用容易使肝腎具毒性，甚至有致癌風險。」

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查蘇丹紅染料包括1號、2號、3號及4號，2005年3、4月間中國曾經發生蘇丹紅1號、蘇丹紅4號，違法使用於紅辣椒產品，消費者產生望「紅」卻步，望「辣」生畏。當時中國國家質量監督檢驗檢疫總局公告（2005年第43號，4月5日發布）指出蘇丹紅是一種人工合成紅色染料，常用於地板蠟、鞋油、機油等產品的染色。據世界衛生組織的國際癌症研究機構（IARC）1995年確定，蘇丹紅屬第三類致癌物質，它能夠使老鼠和兔子患癌症，但還沒有直接證據表明對人有致癌作用。

食品藥物管理署昨天公布邊境檢驗結果，一批高達三千六百公斤的中國出口辣椒粉被查到混工業用染料「蘇丹色素」。一批中國出口的辣椒粉被驗出蘇丹色素三號達九ppb。（本報記者翻攝）

又查2005年2月間發生國際性「蘇丹紅恐慌事件」時，中國國家質檢總局2005年2月24日發布「關於加強對含有蘇丹紅（1號）食品檢驗監管的緊急通知」指出，2005年2月18日，英國食品標準署就食用含有添加蘇丹紅色素的食品向消費者發出警告，……。有關研究表明，蘇丹紅（1號）具有致癌性，歐盟禁止蘇丹紅（1號）作為色素添加劑在食品中使用，中國也禁止使用，為此，請各局迅速開展以下工作（包括5項）。

前述「緊急通知」第3項規定：各地質量技術監管局要加強對食品生產企業的衛生監管，對食品中使用蘇丹紅（1號）的情況進行檢查，加強監督抽查檢測，嚴把廠門，禁止含有蘇丹紅（1號）的食品進入流通領域。

有人認為，由於蘇丹紅誘發動物腫瘤的劑量遠遠高於人體可能攝入量，因此，偶然攝入含有少量蘇丹紅的食品對人體造成危害的可能性很小，但如果長期大劑量攝入會增加人體致癌的危險性。因而，許多國家都禁止蘇丹紅1號、2號、3號、4號使用於食品生產。 我們發現，事隔18年（2005~2023年），由中國進口辣椒粉仍然被發現蘇丹紅3號的存在，令人不可思議。期盼政客們關心進口雞蛋之外，也注意中國進口辣椒粉的「美味詐欺」問題，政客們不要存有「雙標」的思維。

（科技法律工作者）

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