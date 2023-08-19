自由開講》建請首任環境部長減廢大減碳

劉烱錫

行政院衛生署環境衛生處在1982年1月升格為環境保護局，再於1987年8月22日升格為行政院環境保護署，在紅頂商人台泥等財團的黨政運作下，利用當時產業從農業轉為工業並都會化而引發垃圾大戰危機下，排除各界雜音，到1991年訂定一縣市一焚化爐政策。環保署還為此成立焚化爐興建工程處，編列大筆預算，結合財團，一明一暗遊說各縣市政府、民意代表興建。

從此環保署的廢棄物政策可謂焚化爐至上，垃圾減量、垃圾分類、資源回收再利用只是做做樣子的口號，近年也結合財團到海邊撿垃圾來化粧「環保形象」，這種不從源頭減量、徹底垃圾分類和健全回收再利用體系的作法，產生戴奧辛等毒氣，有毒底渣與飛灰的掩埋也毒害農地、魚塭，在西台灣已被抓出幾起政商弊案。更甚者，這種大量開採自然資源、運輸、製造、物流、消耗用品，最後變成垃圾與焚燒垃圾等過程，根據全球焚化爐替代聯盟在2022年底出版的《零廢棄到淨零排放報告》，指出排放多達 70% 的溫室氣體，真是罪過。

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台東焚化爐在今年2月啟用。（本報資料照）

筆者在1998至2002年間，擔任臺東縣環境影響評估委員，乃有機會了解焚化爐的弊端而開始反對焚化爐。2019年7月，環保署署長親自到台東來，要以巨額經費補助臺東縣政府重啟焚化爐，筆者乃結合看守台灣協會一起推動台東市東海國宅社區廢棄物細分類回收站，將廢棄物細分約20類，一開始就頗獲社區居民的肯定與配合。事實上，台灣人民素質很高，只要廣設細分類回收站，約兩個停車格大，剛開始一、兩週須志工強力解說與勸導，很快大家就可習慣，從此不必再有二等公民追等臭溢垃圾車的奇觀，還妨礙交通，甚至造成事故。

以東海國宅社區為例，估計可減少廢棄物70%，若政府健全回收體系如保麗龍、土石、枯枝落葉等，並推廣與補助環保尿褲、衛生棉，相信剩下不到10%的廢棄物如髒汙的塑膠袋、紙屑等，這些還可再熱能回收，幾乎零垃圾，臺東哪需那麼多焚化爐，以及衍生的底渣、灰渣掩埋場呢？

但四年來，東海國宅社區的成就並未得到政府環保單位的肯定，只看著他們積極推動重啟焚化爐，終於在今年2月啟用。環保署將於今年8月22日升格為環境部，期許首任環境部薛富盛部長，跳脫焚化爐官僚、學界、財團間的共生圈，從全國、地球環境的視野重新制定我國廢棄物政策，落實張國龍前署長在2005年任內訂定的《一般廢棄物焚化廠廢棄物進廠管理規範》，利用監視科技與全民監督機制，讓不可燃、不適燃、有害、可回收利用的廢棄物，不再進入焚化爐，以提高焚化爐效能、減少產生有毒氣體、底渣、飛灰，並大幅減少排放溫室氣體。這樣一來，全國大概北、中、南三座焚化爐就夠了。

（台東市東海國宅社區管理委員、臺東大學生命科學系教授）

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