自由開講》《溫管法》修法一拖再拖，日本低額碳稅無法成為環保署無知的藉口

洪昇邦

隨著11月COP26全球氣候峰會的逼近，政府延宕許久的氣候行動近幾個月來終於有點動作，蘇揆拍板2050年淨零碳排目標入法，到國發會接手淨零路徑規劃，蔣萬安作為立法院社福衛環委員會的新科召委，更是在本周一（10/4）安排環保署與經濟部進行報告。報告會中，各黨團立委皆砲聲隆隆，對溫管法修法期程一再拖延、碳定價制度不明確、淨零路徑缺少具體規劃等發出指責，更痛批環保署對九月公布溫管法修正草案的承諾跳票，遲遲不敢明確表態碳費費率要如何訂定，讓產業各界無所適從。

對立委們的猛烈攻勢，環保署署長張子敬仍舊搬出他千篇一律的說詞，引用日本的例子，表示日本僅收取289日元（約新臺幣73元）的碳稅即可達到減碳效果，來大內宣臺灣收100塊已經是亞洲相對高標，恐嚇人民若收取更高的金額，企業即會面對倒閉出走的風險或轉嫁其成本至消費者身上。讓人遺憾的是，在場許多委員甚至媒體對碳定價以及碳邊境稅等議題並不熟悉，輕易買單這種毫無說服力的藉口，放生了張子敬的無知。

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環保署署長張子敬引用日本的例子，表示日本僅收取289日元的碳稅即可達到減碳效果，臺灣收100塊已經是亞洲相對高標。（本報資料照）

綠色和平在今年推動政府應制定有效碳定價的多場記者會與遞交政府的修法建議中，已經無數次提過，日本的碳定價並非只有碳稅一種機制，之所以實施低額碳稅，是建立於高額的能源稅、燃料稅與近乎臺灣三倍的電費上才能反應真正的碳定價。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的計算，日本總體的等效碳價實際上接近每噸新臺幣1,130元。對此，也不知道環保署是沒認真做功課、真的不懂日本的碳定價制度，還是別有用心想用最低的碳稅來唬弄大眾？恐怕只有張子敬署長心知肚明。

至於收取足夠碳費是否真的會造成企業倒閉出走？根據綠色和平與中研院經濟研究所共同發佈的報告顯示，結果恰恰相反！在全球綠色供應鍊與國際碳邊境稅的新遊戲規則下，以出口為導向的臺灣企業不論在哪都得面對排碳有價的課題，因為碳邊境稅是向所有地方的產品徵收，出走到火星也沒有用。環保署奢望的100塊碳費，才是真正會讓臺灣企業企業承受高額碳邊境稅卻求助無援！

綠色和平也再次強調，唯有當碳定價以300元起徵，並逐年至少調升10%，才能產生足夠誘因使淨零轉型發生，臺灣的企業也能受益於這筆經費發展更好的潔淨技術，維持外銷的競爭力，並且真正走向淨零。

（作者為綠色和平專案主任）

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