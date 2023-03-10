自由開講》建立美好森活圈，為下一代種下一棵樹

田舍紅鳩

樹木藉由光合作用吸收大氣中的二氧化碳，並將其轉換為木材固定於植體內，而當樹木成林後，更有助於防止土壤中的二氧化碳釋放至大氣中，這即是大家悉知的碳吸存。減少不當的森林破壞及防止森林功能退化，向來是論及氣候變遷上無法迴避的議題，聯合國氣候峰會更是將此議題列為防範溫室氣體增加的策略之一。在減緩開發森林的同時，如何復育森林進而永續經營森林亦是國際所關注的焦點。

因此重新贏得政權，重回巴西總統之位的魯拉（Lula），在去年11月的第27屆氣候峰會（COP27）上，表示將一改前總統過度開發亞馬遜雨林作為農業使用的政策，承諾逐步實現零砍伐，並復育亞馬遜雨林生態的演說，也為該次會議激發出一股熱情。

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減少不當的森林破壞及防止森林功能退化，向來是論及氣候變遷上無法迴避的議題，聯合國氣候峰會更是將此議題列為防範溫室氣體增加的策略之一。（法新社）

不單是熱帶雨林，全球各地的森林生態系都是生物多樣性最為豐富的生態系統，同時兼顧各類動植物棲息環境外，還能透過持續吸收大量二氧化碳維持全球氣候穩定。故此減緩甚至停止原始林開發與復原森林生態的議題並非局限於熱帶雨林，一旦發生嚴重的全球性氣候變遷，那將不分貧富、無人是局外人。

在環境保護日漸受到重視的當下，如若仍對數十年後的地球環境變化仍存渺茫，不妨試著種棵樹吧，從陽台、其他有光照的地方開始，又或者在自身的心田裡、他人的心田裡。毋需富含意義或是特別的理由，哪怕只是帶著嘗試綠美化日常生活環境的念頭，都是對未來的一筆投資。藉累積眾人參與植樹活動的貢獻，量大而質變，假以時日未嘗不會為我們的後代留下另一番翠綠的風采。

（林業工作者）

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