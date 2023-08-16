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自由開講》談上銬偵訊無罪判決之見解歧異

2023/08/16 16:50

陳逸南

8月16日【自由廣場】〈上銬無罪判決違背高院要旨〉一文（作者林清汶教授）指出，高雄地方法院日前審理毒品案，以嫌犯在警詢時遭違法上銬，自白不正方法取得無證據能力為由，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，而判決嫌犯販毒無罪，引發社會熱議；地檢署亦認為，該判決僅單純以被告於警局製作筆錄時未解除手銬，即認為被告自白不具有任意性，無罪判決顯有不當，將依法上訴。

又指出，「依《刑事訴訟法》第二八二條規定「被告在庭時，不得拘束其身體。但得命人看守。」據此，刑事被告在法院應訊時將會被卸手銬，以使其意思自由下應訊充分表述案情，係對於人權之基本尊重。但對於被告或犯罪嫌疑人警局之偵查應訊，則無相關禁止規定。」

前述「但對於被告或犯罪嫌疑人警局之偵查應訊，則無相關禁止規定」與實務上見解有些出入。查2006年1月張淳淙法官（最高法院刑事庭庭長）發表〈刑事訴訟修正後之實務運用〉專文指出，本法所採行之證據排除法則，係以相對排除法則為原則，絕對排除法則為例外。

高雄地方法院日前審理毒品案，以嫌犯在警詢時遭違法上銬，自白不正方法取得無證據能力為由，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，而判決嫌犯販毒無罪。（AP）

該文又指出，絕對排除法則：違背任意性法則之被告自白，無證據能力。本法第一百五十六條第一項明定「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」本條項規定之反面解釋，已明確昭示自白之取得，如違背上開程序禁止之規定，而係以強暴、脅迫等不正之方法取得者，即無證據能力而不得為證據。此一違背被告任意性之自白，當然包括於司法警察（官）詢問中之自白在內。

我們發現前述林教授之見解，與8月15日黃東熊教授發表〈對毒販上銬偵訊所為判決 我國刑事司法一大進步〉專文之見解，所謂由於強暴、脅迫而做之自白，乃指強暴、脅迫與自白之間具有相當因果關係而言，例如，在詢問被告時將被告扣上手銬，或不將已扣的手銬解開；……等等皆屬強暴脅迫之列相比較，兩者之見解差異甚大。

為構建更公平正義之訴訟制度，刑事訴訟制度由「職權主義」調整為「改良式當事人進行主義」，有關被告或犯罪嫌疑人在警局或檢調機關之偵訊過程，所受到的待遇，宜本著尊重人性尊嚴之原則，兼顧對基本人權之保障及社會安全之保障，否則，我們走了20年（2003—2023年）的「改良式當事人進行主義」就失去了意義。

（仲裁人）

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