自由開講》由監察權被弱化談起

陳逸南

依報導，立法院院會十二月二十九日三讀通過刪除「監察法」第十七條，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過三個月未結辦，監察院不得質問之。提案刪除的民進黨團昨於朝野協商時指出，目前懲戒機關均已法庭化，依法應獨立行使審判權，監院如果得依「監察法」規定質問懲戒機關，不但是干涉審判權，更違反了憲法權力分立原則。

查二零一四年七月監察院出版《南陽艦魅影》，係將一些軍中人權案件調查報告整理出書。錢復院長在序言結語指出，監察院守護台灣，守護人權系列叢書出版，……。希望藉由這些生動故事，讓社會所有人都能從中學習到一些寶貴的經驗，讓我們社會不再犯同樣的錯誤，喚起社會各界更積極地捍衛正義，讓社會的人權保障更臻完善。

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立法院院會十二月二十九日三讀通過刪除「監察法」第十七條，未來司法院懲戒機關審理彈劾案超過三個月未結辦，監察院不得質問之。（資料照）

行政院政務委員羅秉成先生在《被搶劫的人生》（今年十一月出版）推薦序指出，臺灣在過去一、二十年間，判決確定的死刑冤案陸陸續續被發現並平反……。但個案一經平反了，補償了，然後呢？有哪個冤案被認真看待？既沒有獨立機關的調查報告，自然也沒有如何從錯誤中修復系統問題的機會。

我們發現，過去多起死刑冤案之產生，主要原因包括警察刑求逼供、檢察官草率起訴、法院沒有遵循「無罪推定原則」等，如此濫用公權力，來侵害人權，在冤案被平反以後，產生的冤獄賠償費用，完全由人民納稅錢支出，而對加害者的究責，不易達成。

刑法第一百二十四條（枉法裁判罪）、一百二十五條（濫權追訴處罰罪）從未發揮功能。如今，監察法第十七條被刪除，是否意謂著監察權被弱化，司法與惡的距離，將更為接近，值得關切與探討。

（台灣北社理事）

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