自由開講》談「司法凌遲」與公平正義

陳逸南

依《自由時報》11月27日A4版報導，撤銷無罪，徐耀昌涉棄土案發回更審，一審圖利罪判9年，二審逆轉判無罪，22年前，頭份鎮長任內涉案纏訟至今，是否會構成「司法凌遲」案件，引人關注。

前監察院長王建煊著《公平正義何處尋？》（2012年5月出版）刊載「司法凌遲」一文指出，有位清廉自守的金融機構董事長，被人誣指貸款收回扣，犯了瀆職罪，被檢察官起訴，從地方法院（判刑8年）到高等法院（減刑為3年），再到最高法院，來來回回歷時8年，方才無罪確定結案。這遲來的正義，使這位董事長及妻女、父母都跟著痛苦了8年，他們形容這與古代酷刑讓人凌遲而死，沒有兩樣。

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宜蘭地方法院模擬參審法庭。（資料照）

又指出，我們相信多數檢察官及法官都是守護正義的人，否則台灣可能早已沉入海底，但是上述這種司法凌遲的案件，仍時有所聞。被告人權非但未獲尊重，有時根本是被踐踏在他人腳底下。司法是社會公平正義的最後一道防線，這道防線若失守，人民只有仰天長嘆：「天呀！天理何在？」

台灣民主法治發展的歷程中，司法院大法官釋字第384號（1995年7月28日），係有關正當法律程序的建立，以及釋字第392號（1995年12月22日），係有關加強人身自由的保障；這兩則大法官解釋尚未出現前，政府對人身自由的保障，只徒具形式，且在機制上有其實質性層層限制。其後，廢止了違警罰法、檢肅流氓條例，修正了刑法、刑事訴訟法，以形塑真正的力行「人權保障優先原則」之現代化法治國家。

觀諸「竹北黃媽媽事件」9月19日發生後，警察機關與檢察官、法官的辦案情形，未遵循正當法律程序，也沒有充分保障人權，令人失望。所謂「人權保障優先原則」將受到嚴厲的挑戰。期盼想追求公平正義的人士，勇敢地站出來，讓公義得以處處伸張吧！

（台灣北社理事）

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